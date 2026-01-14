Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 15:47

Harley-Davidson Road King против Dodge Challenger SRT и спортбайка на драг-стрипе Лас-Вегаса

Кто быстрее: тяжелый американский маслкар или кастомный байк? – Неожиданный финал

На драг-стрипе в Лас-Вегасе встретились Harley-Davidson Road King, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и кастомный спортбайк. Схватка оказалась зрелищной и непредсказуемой. Один из участников удивил всех своим результатом. Кто оказался быстрее - узнаете в материале.

На знаменитой трассе The Strip в Лас-Вегасе вновь развернулась битва титанов: мощный Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, классический Harley-Davidson Road King и нестандартный спортбайк с удлинённой базой сошлись на стартовой линии. Эти противостояния всегда привлекают внимание, ведь вечный спор между поклонниками четырёх и двух колёс решается лишь на практике.

Первыми вступили в дуэль Dodge и Harley-Davidson. Несмотря на эффектный вилли, мотоцикл не смог противостоять мощи V8 под капотом Challenger, который уверенно победил с результатом 12,29 секунды против 13,47. Маслкар показал своё превосходство, но байкер не опустил руки и принял новый вызов.

Его следующим соперником стала девушка на ярком оранжево-черном спортбайке. На этот раз Harley-Davidson не помогли даже трюки — лёгкий и подготовленный байк буквально выстрелил со старта. Райдерша показала феноменальное время в 9,82 секунды, оставив позади Harley с результатом 13,32.

Эти заезды в очередной раз доказали, что исход гонки зависит не только от мощности, но и от мастерства пилота, веса и техники старта. Именно непредсказуемость делает драг-рейсинг таким зрелищным. В тот вечер победу одержали скорость и умение, подарив зрителям незабываемое шоу.

Упомянутые марки: Harley-Davidson, Dodge
