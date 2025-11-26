Необычный проект: как Harley-Davidson Softail Slim получил черты Bugatti – удивит ли он фанатов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 18:16

Harley-Davidson Softail Slim в стиле Bugatti: кастом с характером суперкара

Harley-Davidson Softail Slim в стиле Bugatti: кастом с характером суперкара

Необычный проект: как Harley-Davidson Softail Slim получил черты Bugatti – удивит ли он фанатов

Harley-Davidson Softail Slim в стиле Bugatti: кастом с характером суперкара

В мире мотоциклов и автомобилей все чаще появляются необычные коллаборации. Иногда производители объединяют усилия, чтобы создать нечто уникальное. Но что, если Harley-Davidson и Bugatti встретятся в одном проекте? Оригинальный кастом удивляет своим подходом и деталями. Узнайте, как классический байк получил черты суперкара.

В мире мотоциклов и автомобилей все чаще появляются необычные коллаборации. Иногда производители объединяют усилия, чтобы создать нечто уникальное. Но что, если Harley-Davidson и Bugatti встретятся в одном проекте? Оригинальный кастом удивляет своим подходом и деталями. Узнайте, как классический байк получил черты суперкара.

В последние годы границы между автомобильными и мотоциклетными мирами становятся все более размытыми. Производители все чаще экспериментируют, создают современные проекты, которые удивляют даже самых искушенных поклонников техники. По слухам, лучшие бренды объединили усилия по созданию уникальных машин, сочетающих в себе лучшие черты современной промышленности. Однако американская компания Harley-Davidson до недавнего времени не участвовала ни в каких экспериментах.

Тем не менее, кастомайзеры не стали ждать официальных коллабораций и взяли дело в свои руки. Один из таких примеров — проект, в котором классический Harley-Davidson Softail Slim получил черты, вдохновленные суперкарами Bugatti. Такой необычный симбиоз привлекает внимание известных марок, ведь сочетание американской харизмы и французской роскоши выглядит действительно эффектно.

Внешний облик мотоцикла был полностью переосмыслен. Кастомайзеры уделили особое внимание деталям: деталям кузова, окраске и даже форме отдельных частей, напоминающих знаменитые гиперкары Bugatti. При этом байк сохраняет узнаваемые черты Harley-Davidson, что позволяет создать гармоничный и в то же время дерзкий образ. В результате получился мотоцикл, который не только выезжает на дорогу, но и вызывает восхищение у ценителей эксклюзивной техники.

Как отмечают специалисты, подобные проекты становятся все популярнее. Они позволяют владельцам проявлять индивидуальность и свою страсть. В случае с Harley-Davidson Softail Slim в стиле Bugatti речь идет не просто о тюнинге, а о настоящем произведении искусства на колесах. Такой байк способен стать центром внимания на любой выставке или в городской среде, а его уникальность требует высокого уровня мастерства создателей.

Интерес к кастомам продолжает расти. Каждый новый проект становится своеобразным вызовом для мастеров, которые стремятся превзойти себя и удивить публику. Harley-Davidson Softail Slim, вдохновленный Bugatti, — выдающийся пример того, как страсть к искусству и творческий подход могут привести к появлению по-настоящему ярких машин.

Упомянутые марки: Harley-Davidson, Bugatti
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Харлей Дэвидсон, Бугатти

Похожие материалы Харлей Дэвидсон, Бугатти

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Чебоксары Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться