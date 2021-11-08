Harley-Davidson Sportster S едет к дилерам. Почему его называют «волком в волчьей шкуре»?
Фото: Harley-davidson
Озвучен ценник, он, как водится, кусачий - от 1 519 000 рублей. И это, не считая специально разработанных для новой модели линейки аксессуаров – они будут доступны к началу продаж Sportster S в рамках Harley-Davidson Genuine Motor Accessories.
Брэд Ричардс, вице-президент Harley-Davidson по стилю и дизайну, называет новинку «волком в волчьей шкуре»: «Каждый визуальный элемент дизайна Sportster S буквально кричит о его необузданной мощи». Она (мощь) исходит от мотора Revolution Max 1250T рабочим объемом 1250 куб. см. По информации Ричардса, это специально настроенная модификация силового агрегата V-Twin с жидкостным охлаждением, которая развивает внушительный крутящий момент «на низах», а благодаря своей пологой кривой он остается высоким в большом диапазоне оборотов.
В целях снижения общего веса мотоцикла (228 кг с полным 11,8-литровым баком) двигатель интегрирован в него в качестве центрального элемента шасси. А достичь желаемой величины удельной мощности двигателя помогло использование легких материалов.
Магниевые крышки двигателя получили отделку Chocolate Satin. По словам г-на Ричардса, «текстура, цвет, покрытие и элементы дизайна подбирались таким образом, чтобы Sportster S выглядел как выставочный кастом-байк, который каким-то чудом оказался в чьем-то гараже».
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