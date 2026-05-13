Литовская мастерская превратила Sportster S в Dragster - как изменился культовый байк и сколько стоит доработка

Harley-Davidson Sportster S получил радикальный тюнинг от Killer Custom: детали и цены

Harley-Davidson Sportster S в исполнении Killer Custom стал заметно агрессивнее и ниже. Новый проект Dragster выделяется не только внешностью, но и набором доработок, которые доступны по относительно доступной цене. Почему этот тюнинг может заинтересовать даже поклонников классики - разбираемся.

Harley-Davidson Sportster S давно считается одним из самых выразительных мотоциклов в линейке бренда, но литовская мастерская Killer Custom решила, что даже такой байк можно сделать ещё эффектнее. Их проект под названием Dragster — это не просто очередная вариация кастомайзинга, а попытка создать максимально агрессивный и при этом практичный круизёр, способный удивить даже самых искушённых поклонников марки.

Внешне Dragster сразу бросается в глаза: мотоцикл стал ниже и массивнее стандартной версии. Такой эффект достигнут благодаря установке комплекта для занижения подвески, который буквально прижимает байк к асфальту. Точные параметры не раскрываются, но визуальная разница заметна даже тем, кто далёк от мира кастомов. При этом все основные механические элементы остались заводскими — в том числе двигатель Revolution Max 1250T, который теперь полностью окрашен в чёрный цвет, что добавляет мотоциклу брутальности.

Особое внимание уделено деталям: Killer Custom оснастили Dragster новым выхлопом от KessTech, который меняет звук и подчёркивает индивидуальность байка. Кроме того, на мотоцикле появились дополнительные декоративные накладки на вилке, оси колёс и даже на маятнике. Светодиодная фара теперь интегрирована в более агрессивную маску, а сиденье стало заметно спортивнее и компактнее, что завершает общий образ.

Интересно, что, несмотря на значительный список изменений, большинство доработок рассчитаны на массового покупателя. В перечень дополнительных опций входят зеркала, указатели поворотов, держатели номерного знака и другие элементы. В сумме они обходятся примерно в 2600 евро (около 3000 долларов по текущему курсу). В эту сумму не входят покраска, работа мастеров и стоимость самого мотоцикла. Для сравнения: базовый Harley-Davidson Sportster S 2026 года сейчас стоит от 15 999 долларов, что делает его одним из самых доступных в линейке бренда.

Стоит отметить, что интерес к частным проектам растёт на фоне слухов о скором возвращении в гамму модели Harley-Davidson 883 Sportster с ценником около 10 000 долларов. Это связывают с недавней презентацией стратегии «Back to Bricks», которая уже вызвала бурное обсуждение среди поклонников марки. Впрочем, пока новинка не поступила в продажу, именно такие кастомные проекты, как Dragster, становятся объектом внимания для тех, кто ищет индивидуальности и не хочет ждать официальной премьеры.

Dragster от Killer Custom — это пример того, как можно превратить серийный мотоцикл в уникальный объект без чрезмерных затрат и сложных технических решений. Такой подход найдет уверенный отклик у тех, кто ценит баланс между стилем, практичностью и уединением на дороге.