Почему кастом Troublemaker напоминает вселенную The Walking Dead и чем удивил фанатов Harley-Davidson

18 мая 2026, 20:17
Harley-Davidson Street Bob 114 в стиле «The Walking Dead»: тюнинг Killer Custom из Литвы
Harley-Davidson Street Bob 114, доработанный литовской мастерской Killer Custom, оказался в центре внимания благодаря необычному дизайну и фотосессии в антураже, напоминающем постапокалипсис. Модель выделяется уникальными деталями и актуальна для поклонников кастом-культуры.
Harley-Davidson Street Bob 114 в исполнении литовской мастерской Killer Custom — яркий пример того, как классический американский байк может получить совершенно новое звучание. Проект Troublemaker привлёк внимание не только поклонников марки, но и любителей необычных кастомов. Причина — не только в технических доработках, но и в антураже фотосессии: мотоцикл снят на фоне руин в осеннем лесу, что создаёт атмосферу, напоминающую культовый сериал «Ходячие мертвецы».
В основе кастома — Street Bob 114, который уже не выпускается для американского рынка: сейчас Harley-Davidson предлагает только версию с мотором Milwaukee-Eight 117. Год выпуска конкретного экземпляра не уточняется, но это не принципиально — большинство изменений можно реализовать на любой версии этой модели.
Техническая часть осталась почти без изменений: двигатель и рама — заводские. А вот выхлопная система полностью заменена на кастомную, детали которой мастерская не раскрывает. Главные отличия — в экстерьере. Мотоцикл получил новые драг-рули, изменённые крылья, комплект занижающих подвесок спереди и сзади, а также боковые панели, закрывающие технические элементы.
Особое внимание уделено новой обтекаемой маске фары, которая полностью меняет «лицо» байка. Спидометр перенесён в более удобное и визуально интересное место, а усилитель зеркала встроен под рулём. Задние сигнальные огни выполнены на базе тёмных элементов Kellermann, что добавило мотоциклу агрессии. Завершают образ новое сиденье и спойлер под рамой.
Визуальный стиль Troublemaker действительно напоминает транспорт Дэрила Диксона из «Ходячих мертвецов»: мотоцикл выглядит так, будто готов к выживанию в мире после катастрофы. Подобный подход к кастомизации становится всё популярнее — по мере роста интереса к необычным проектам на базе Harley-Davidson.
Killer Custom не раскрывает стоимость доработок Troublemaker, но даже при самом высоком уровне затрат только комплект деталей обходится в несколько тысяч долларов. К этому стоит добавить цену покраски, работу мастеров и, конечно, самого мотоцикла. Для российского рынка такие проекты интересны не только с точки зрения дизайна, но и как пример адаптации зарубежных идей под местные условия. Важно помнить, что подобные кастомы требуют не только вложений, но и грамотного подхода к эксплуатации и уходу.
Harley-Davidson Street Bob 114 — один из самых популярных доноров для кастомизации благодаря простоте конструкции и большому выбору совместимых деталей. Мастерские вроде Killer Custom задают новые стандарты в мире тюнинга, а проекты в духе Troublemaker подчёркивают, что даже классика может выглядеть свежо и актуально. Для российских байкеров это ещё один повод задуматься о собственных проектах, ведь индивидуальность на дороге ценится всё выше.
