Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

16 августа 2026, 07:35

Harley-Davidson Street Glide 3 2026: новая подвеска и улучшенная управляемость

Harley-Davidson Street Glide 3 2026: новая подвеска и улучшенная управляемость

Обновленный Harley-Davidson Street Glide 3 2026: новая подвеска, минус 17 кг неподрессоренной массы и подогрев сидений

Harley-Davidson Street Glide 3 2026: новая подвеска и улучшенная управляемость

Harley-Davidson представил обновленный Street Glide 3 2026 года с переработанной задней подвеской и улучшенной динамикой. Новая конструкция обещает более мягкую езду и уверенное поведение на дороге, что особенно актуально для российских условий.

Harley-Davidson представил обновленный Street Glide 3 2026 года с переработанной задней подвеской и улучшенной динамикой. Новая конструкция обещает более мягкую езду и уверенное поведение на дороге, что особенно актуально для российских условий.

Обновление трехколесного Harley-Davidson Street Glide 3 2026 года вызвало интерес не только среди поклонников марки, но и среди тех, кто ищет комфортный и недорогой транспорт для дальних поездок. Ключевым изменением стала полностью новая задняя подвеска, в которой теперь используется центральный амортизатор с увеличенным ходом - от 76 до 90 мм. Данное решение заметно повышает плавность движения на разбитых дорогах и снижает требования к опыту водителя.

Вместо привычной схемы с двумя амортизаторами, инженеры Harley-Davidson применили центральный амортизатор и переработали маятник, добавив электронную регулировку преднатяга. Важным условием стала схема Диона: задние колеса соединяются жесткой балкой, дифференциал закреплен на раме. Такой подход позволяет снизить неподрессоренную массу примерно на 17 кг, что положительно сказалось на сцеплении с дорогой и устойчивостью трайка.

Мощность обеспечивает 117-кубовый Milwaukee-Eight, выдающий 171 Н·м крутящего момента. Несмотря на значительную снаряженную массу в 569 кг, двигатель уверенно разгоняет Street Glide 3 до 120-140 км/ч, запас тяги сохраняется даже при обгонах. В оснащение включены подогрев руля и сидений, аудиосистема Rockford Fosgate, современная панорамная система Skyline OS и вместительный багажник на 65 литров.

После прогресса трайк стал заметно более неровным и менее требовательным к водителю. Управление стало более выгодным, поездка - комфортнее. Однако, несмотря на легкость с автомобилем по части устойчивости, поведение трехколесной машины в поворотах требует привыкания. Важный признак и наличие заднего хода, который активируется, — этот нюанс стоит освоить заранее.

Интересно, что спрос на подобные решения растет и среди российских мотоциклистов, особенно тех, кто ищет альтернативу классическим мотоциклам для дальних маршрутов. Для сравнения, в сегменте доступных мопедов эксперты также отмечают надежность и простоту конструкции - как, например, у моделей с мотором Lifan, которые считаются приемлемыми для российских дорог . Harley-Davidson Street Glide 3 2026 года может стать интересным выбором для тех, кто ценит комфорт, технологичность и уверенность на трассе, особенно в условиях переменчивого климата и неидеального асфальта.

Упомянутые марки: Harley-Davidson
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