Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 19:29

Harley-Davidson Visioner: необычные колеса и радикальный подход к кастомизации Fat Boy

Harley-Davidson Visioner: необычные колеса и радикальный подход к кастомизации Fat Boy

Не колёса, а искусство: как польская мастерская пересобрала Harley-Davidson Fat Boy
Harley-Davidson Visioner - свежий взгляд на кастомизацию культового Fat Boy. Польская мастерская Nine Hills удивила не только дизайном, но и деталями, которые могут изменить представление о возможностях тюнинга. В чем секрет успеха этого проекта - разбираемся в материале.

Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 19:29

Harley-Davidson Visioner: необычные колеса и радикальный подход к кастомизации Fat Boy

Не колёса, а искусство: как польская мастерская пересобрала Harley-Davidson Fat Boy

Harley-Davidson Visioner: необычные колеса и радикальный подход к кастомизации Fat Boy Фото: Nine Hills
Harley-Davidson Visioner - свежий взгляд на кастомизацию культового Fat Boy. Польская мастерская Nine Hills удивила не только дизайном, но и деталями, которые могут изменить представление о возможностях тюнинга. В чем секрет успеха этого проекта - разбираемся в материале.

Harley-Davidson Visioner: необычные колеса и радикальный подход к кастомизации Fat Boy

Harley-Davidson Visioner - свежий взгляд на кастомизацию культового Fat Boy. Польская мастерская Nine Hills удивила не только дизайном, но и деталями, которые могут изменить представление о возможностях тюнинга. В чем секрет успеха этого проекта - разбираемся в материале.

Harley-Davidson Fat Boy всегда выделялся на фоне других моделей благодаря своим массивным литым колёсам. Однако польская мастерская Nine Hills решила пойти дальше и полностью изменить восприятие этой классики, создав проект Visioner. Внимание к деталям и смелый подход к тюнингу сделали этот мотоцикл заметным даже на фоне сотен других кастомов.

Главная особенность Visioner — уникальные колёса с объёмным 3D-рисунком в виде сот. Такой дизайн сложно спутать с чем-то ещё: он буквально приковывает взгляд и становится центральным элементом всего проекта. Интересно, что Nine Hills не раскрывает происхождение этих колёс, что только подогревает интерес. Известно лишь, что мастерская не производит их самостоятельно, а заказывает у европейских кастом-ателье. Среди возможных производителей называют немецкую Thunderbike и российскую Box39, но точной информации нет.

Впрочем, Visioner — это не только про эффектные колёса. Мотоцикл получил пневмоподвеску, позволяющую менять посадку, кастомное седло и руль, а также детали от Rebuffini. Кузовные элементы доработаны и покрыты глянцево-матовой краской с повторяющимся мотивом колёс. Двигатель остался стандартным для Fat Boy, но теперь работает в паре с компонентами Performance Machine, Roland Sands Design и выхлопной системой Bassani 2-в-1. Как изменились характеристики — не раскрывается, но подобные апгрейды обычно делают мотоцикл более отзывчивым и динамичным.

Стоимость Visioner не называется, однако опытные байкеры знают: одни только такие колёса могут стоить дороже, чем весь базовый Fat Boy 2018 года. Это подчёркивает, насколько высок уровень кастомизации и насколько серьёзно подходят к деталям в Nine Hills. Подобный подход встречается нечасто, особенно в Восточной Европе, где кастом-культура только набирает обороты.

Для российского рынка подобные проекты интересны не только с точки зрения эстетики, но и как пример того, как можно переосмыслить классические модели. Visioner показывает, что даже привычный Harley-Davidson Fat Boy способен удивить, если подойти к делу с фантазией и профессионализмом. Важно помнить: уникальные детали, такие как колёса, требуют не только вложений, но и грамотного подбора комплектующих, чтобы сохранить баланс между внешним видом и технической надёжностью.

Интересно, что в последние годы европейские мастерские всё чаще удивляют нестандартными решениями, а спрос на уникальные мотоциклы растёт. Например, похожий тренд можно заметить и в сегменте электротранспорта: новые электроскутеры также становятся площадкой для экспериментов с дизайном и технологиями

Упомянутые марки: Harley-Davidson
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Дизайн, Тюнинг, Авто для миллионеров, Европа
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