Почему Harley-Davidson переносит выпуск моторов из Таиланда в Америку и как это повлияет на цены

Harley-Davidson возвращает производство Revolution Max в США - что изменится для рынка

Harley-Davidson объявила о переносе производства двигателей Revolution Max из Таиланда обратно в США. Решение связано с изменениями в торговой политике и стратегией компании. Это событие может повлиять на рынок мотоциклов и стоимость популярных моделей уже в ближайшие годы.

Harley-Davidson объявила о переносе производства двигателей Revolution Max из Таиланда обратно в США. Решение связано с изменениями в торговой политике и стратегией компании. Это событие может повлиять на рынок мотоциклов и стоимость популярных моделей уже в ближайшие годы.

Harley-Davidson неожиданно для многих объявила о переносе производства двигателей Revolution Max из Таиланда обратно в США. Это решение стало одним из самых важных изменений в стратегии компании за последние годы и может серьёзно повлиять на мировой рынок мотоциклов.

Revolution Max — современный V-образный двигатель, который с 2021 года устанавливается на модели Pan America, Sportster S и Nightster. Изначально моторы собирались в США, но в 2024 году производство было перенесено на завод в Районге (Таиланд). На этом этапе решение объяснялось желанием снизить издержки и оптимизировать выпуск других ключевых продуктов, ведь производство в Юго-Восточной Азии обходится дешевле.

Однако спустя всего два года Harley-Davidson меняет курс. Как сообщает компания, теперь выпуск Revolution Max вновь будет организован на американских предприятиях — в Пенсильвании и Висконсине. Уже в 2027 году на заводе в Йорке предстоит собрать около 100 тысяч мотоциклов с этим мотором для модельного ряда 2028 года.

Причиной такого разворота стали изменения в торговой политике США и общей экономической ситуации. Новые условия, по мнению Harley-Davidson, создают дополнительные стимулы для инвестиций в американское производство. Это полностью соответствует стратегии «Back to the Bricks», ориентированной на возвращение производства в страну.

Для Таиланда последствия могут быть ощутимыми: завод в Районге остаётся только с моделью Street Bob, что, вероятно, приведёт к сокращению рабочих мест. В то же время в США наблюдается рост занятости и увеличение загрузки производственных линий.

Переезд производства — процесс небыстрый. Harley-Davidson предстоит вернуть в США оборудование для механообработки, сборки силовых агрегатов, покраски и окончательной сборки мотоциклов. Это займёт несколько лет и потребует серьёзных инвестиций.

Пока неясно, как эти перемены скажутся на стоимости мотоциклов. Сейчас Pan America стоит от 19 999 долларов, Sportster S — от 15 999 долларов, Nightster — от 9 999 долларов. Вполне возможно, что возвращение производства в США приведёт к корректировке цен, но компания пока не раскрывает подробностей.

Для российского рынка и байкеров эта новость может быть интересна по ряду причин. Во-первых, Harley-Davidson остаётся одним из последних западных брендов, мотоциклы которого востребованы в России, несмотря на изменения последних лет. Во-вторых, изменения в логистике и производстве могут повлиять на сроки поставок и конечную стоимость техники для покупателей.

Harley-Davidson — один из крупнейших производителей мотоциклов в мире, основан в 1903 году. Revolution Max — ключевой двигатель для новых моделей, отличающийся высокой производительностью и современными технологиями. Решение о переносе производства связано с глобальными изменениями в торговых отношениях и стремлением компаний минимизировать риски. Для рынка это может означать тенденцию к локализации производства и пересмотру цепочек поставок.