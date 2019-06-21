21 июня 2019, 12:12

Harley-Davidson выпустил 5-миллионный мотоцикл

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С конвейера завода Harley-Davidson сошел 5-миллионный мотоцикл. Юбилейным стал Heritage Classic, собранный в мае на заводе в Йорке (Пенсильвания, США). Спустя месяц он был куплен жителем города Уосо, что в штате Висконсин.
Harley Davidson выпустил 5 миллионный мотоцикл
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Официальной датой основания компании Harley-Davidson считается 1903 год. Уильям Сильвестр Харли вместе с другом детства Артуром Дэвидсоном начали с того, что попытались установить на велосипед небольшой 115-кубовый мотор собственной конструкции. Первый опыт оказался не слишком удачным. На подъеме мощности двигателя не хватало и приходилось крутить педали.

Следующим проектом стал первый «настоящий» мотоцикл Harley-Davidson с трубчатой рамой и 405-кубовым мотором. Весной 1904 года прототип принял участие в гонке State Fair Park в Висконсине и даже занял четвертое место. А в начале 1905 года модель поступила в продажу. Годом позже Харли и Дэвидсоном построили первую фабрику, которая представляла собой деревянное здание размером 12 на 18 метров. В первый год здесь собрали 50 мотоциклов. Сейчас, 103 года спустя, общее число мотоциклов, выпущенных под маркой Harley-Davidson превысило 5 000 000 экземпляров.

В настоящее время у Harley-Davidson четыре завода в США и по одному в Австралии, Индии, Таиланде и Бразилии. Пять миллионов проданных мотоциклов – цифра внушительная. Но в последнее время компания переживает небольшой спад продаж. В I квартале 2019 года во всем мире было реализовано 49,2 тыс. экземпляров, тогда как годом ранее этот показатель составил 51,1 тыс. экземпляров. Это не значит, что люди начали меньше ездить на Harley-Davidson. Просто они реже заходят в дилерские центры за новым мотоциклом.


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Harley-Davidson выпустил 5-миллионный мотоцикл
{{material_126783}}Официальной датой основания компании Harley-Davidson считается 1903 год. Уильям Сильвестр Харли вместе с другом детства Артуром Дэвидсоном начали с того, что попытались установить на велосипед небольшой 115-кубовый мотор собственной конструкции. Первый опыт оказался не слишком удачным. На подъеме мощности двигателя не хватало и приходилось крутить педали.Следующим проектом стал первый «настоящий» мотоцикл Harley-Davidson с трубчатой рамой и 405-кубовым мотором. Весной 1904 года прототип принял участие в гонке State Fair Park в Висконсине и даже занял четвертое место. А в начале 1905 года модель поступила в продажу. Годом позже Харли и Дэвидсоном построили первую фабрику, которая представляла собой деревянное здание размером 12 на 18 метров. В первый год здесь собрали 50 мотоциклов. Сейчас, 103 года спустя, общее число мотоциклов, выпущенных под маркой Harley-Davidson превысило 5 000 000 экземпляров.В настоящее время у Harley-Davidson четыре завода в США и по одному в Австралии, Индии, Таиланде и Бразилии. Пять миллионов проданных мотоциклов – цифра внушительная. Но в последнее время компания переживает небольшой спад продаж. В I квартале 2019 года во всем мире было реализовано 49,2 тыс. экземпляров, тогда как годом ранее этот показатель составил 51,1 тыс. экземпляров. Это не значит, что люди начали меньше ездить на Harley-Davidson. Просто они реже заходят в дилерские центры за новым мотоциклом.
2019-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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