21 июня 2019, 12:12
Harley-Davidson выпустил 5-миллионный мотоцикл
- 69
- 0
С конвейера завода Harley-Davidson сошел 5-миллионный мотоцикл. Юбилейным стал Heritage Classic, собранный в мае на заводе в Йорке (Пенсильвания, США). Спустя месяц он был куплен жителем города Уосо, что в штате Висконсин.
Ранее мы писали
Продажи новых мотоциклов в России продолжают расти. По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом ...Читать далее
Следующим проектом стал первый «настоящий» мотоцикл Harley-Davidson с трубчатой рамой и 405-кубовым мотором. Весной 1904 года прототип принял участие в гонке State Fair Park в Висконсине и даже занял четвертое место. А в начале 1905 года модель поступила в продажу. Годом позже Харли и Дэвидсоном построили первую фабрику, которая представляла собой деревянное здание размером 12 на 18 метров. В первый год здесь собрали 50 мотоциклов. Сейчас, 103 года спустя, общее число мотоциклов, выпущенных под маркой Harley-Davidson превысило 5 000 000 экземпляров.
В настоящее время у Harley-Davidson четыре завода в США и по одному в Австралии, Индии, Таиланде и Бразилии. Пять миллионов проданных мотоциклов – цифра внушительная. Но в последнее время компания переживает небольшой спад продаж. В I квартале 2019 года во всем мире было реализовано 49,2 тыс. экземпляров, тогда как годом ранее этот показатель составил 51,1 тыс. экземпляров. Это не значит, что люди начали меньше ездить на Harley-Davidson. Просто они реже заходят в дилерские центры за новым мотоциклом.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается ...
и правильно: я тоже объезжаю Газпром стороной. Красивый фасад ничего не значит. Абсолютно ничего. Фикция. И бензин у них - увы себе...
Победитель кубка Санкт-Петербурга по кастомайзингу на IMIS-2012 - Кастом-ателье "Мотодепо", с мотоциклом "Заводной Апельсин" (Clockwork Orange) .
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве