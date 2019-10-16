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16 октября 2019, 00:29

Harley-Davidson заморозил производство электрических мотоциклов

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Фото: Harley-Davidson
Продажи первого электрического байка Harley-Davidson Livewire стартовали в августе 2019 года. Но сейчас компания была вынуждена приостановить сборку из-за проблем с зарядкой аккумуляторов. Клиентов попросили использовать не бытовые розетки, а только специальные зарядные устройства.
Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов

Фото: Harley-Davidson

Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов

Фото: Harley-Davidson

Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов

Фото: Harley-Davidson

Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов

Фото: Harley-Davidson

Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов

Фото: Harley-Davidson

Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов

Фото: Harley-Davidson

Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов

Фото: Harley-Davidson

Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов

Фото: Harley-Davidson

Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов
Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов
Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов
Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов
Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов
Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов
Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов
Harley Davidson заморозил производство электрических мотоциклов
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Электромотоцикл Harley-Davidson Livewire представили в начале 2019 года, а поставки первым клиентам начались буквально несколько недель назад. Позднее во время заводского тестирования всплыли некоторые «нестандартные условия», возникающие при зарядке аккумуляторов от бытовой электросети. Сейчас специалисты компании изучают проблему и проводят испытания, чтобы лучше понять ее причины и найти пути решения.

Официального отзыва объявлять не будут. Клиентов заверили, что они могут продолжать ездить на своих электрических байках, но попросили заряжать их только при помощи профессиональных зарядных устройств, которые можно приобрести в дилерских центрах. Времени на это потребуется существенно меньше – всего 1 час против 10 часов от обычной бытовой розетки.

Создавая электрический мотоцикл, в Harley-Davidson хотели привлечь внимание прогрессивной молодежи. Технические характеристики байка получились достаточно скромными. В движение его приводит электромотор Revelation мощностью 108 л.с. и 116 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 3,5 секунды. Запас хода без подзарядки составляет порядка 180 километров. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 153 км/ч. Цены в США начинаются от 30 тысяч долларов.


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Harley-Davidson заморозил производство электрических мотоциклов
{{material_126830}}Электромотоцикл Harley-Davidson Livewire представили в начале 2019 года, а поставки первым клиентам начались буквально несколько недель назад. Позднее во время заводского тестирования всплыли некоторые «нестандартные условия», возникающие при зарядке аккумуляторов от бытовой электросети. Сейчас специалисты компании изучают проблему и проводят испытания, чтобы лучше понять ее причины и найти пути решения.Официального отзыва объявлять не будут. Клиентов заверили, что они могут продолжать ездить на своих электрических байках, но попросили заряжать их только при помощи профессиональных зарядных устройств, которые можно приобрести в дилерских центрах. Времени на это потребуется существенно меньше – всего 1 час против 10 часов от обычной бытовой розетки.Создавая электрический мотоцикл, в Harley-Davidson хотели привлечь внимание прогрессивной молодежи. Технические характеристики байка получились достаточно скромными. В движение его приводит электромотор Revelation мощностью 108 л.с. и 116 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 3,5 секунды. Запас хода без подзарядки составляет порядка 180 километров. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 153 км/ч. Цены в США начинаются от 30 тысяч долларов.
2019-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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