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16 октября 2019, 00:29
Harley-Davidson заморозил производство электрических мотоциклов
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Фото: Harley-Davidson
Продажи первого электрического байка Harley-Davidson Livewire стартовали в августе 2019 года. Но сейчас компания была вынуждена приостановить сборку из-за проблем с зарядкой аккумуляторов. Клиентов попросили использовать не бытовые розетки, а только специальные зарядные устройства.
Фото: Harley-Davidson
Фото: Harley-Davidson
Фото: Harley-Davidson
Фото: Harley-Davidson
Фото: Harley-Davidson
Фото: Harley-Davidson
Фото: Harley-Davidson
Фото: Harley-Davidson
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Официального отзыва объявлять не будут. Клиентов заверили, что они могут продолжать ездить на своих электрических байках, но попросили заряжать их только при помощи профессиональных зарядных устройств, которые можно приобрести в дилерских центрах. Времени на это потребуется существенно меньше – всего 1 час против 10 часов от обычной бытовой розетки.
Создавая электрический мотоцикл, в Harley-Davidson хотели привлечь внимание прогрессивной молодежи. Технические характеристики байка получились достаточно скромными. В движение его приводит электромотор Revelation мощностью 108 л.с. и 116 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 3,5 секунды. Запас хода без подзарядки составляет порядка 180 километров. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 153 км/ч. Цены в США начинаются от 30 тысяч долларов.
Комментарии
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Победитель кубка Санкт-Петербурга по кастомайзингу на IMIS-2012 - Кастом-ателье "Мотодепо", с мотоциклом "Заводной Апельсин" (Clockwork Orange) .
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