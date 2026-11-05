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Автор: Дмитрий Новиков

5 ноября 2026, 15:59

Зачем китайскому кроссоверу 8 режимов езды? Тест-драйв Haval Dargo по грязи и ухабам

Зачем китайскому кроссоверу 8 режимов езды? Тест-драйв Haval Dargo по грязи и ухабам

Как обновленный Haval Dargo с муфтой Haldex 6 удивил экспертов на бездорожье

Зачем китайскому кроссоверу 8 режимов езды? Тест-драйв Haval Dargo по грязи и ухабам

В лесной колее Haval Dargo прошел там, где от городского кроссовера этого не всегда ждут. Испытание показало, как электроника меняет работу трансмиссии на разных покрытиях. Разница между режимами заметна и в настройках газа, и в распределении тяги.

В лесной колее Haval Dargo прошел там, где от городского кроссовера этого не всегда ждут. Испытание показало, как электроника меняет работу трансмиссии на разных покрытиях. Разница между режимами заметна и в настройках газа, и в распределении тяги.

В размокшей лесной колее Haval Dargo не ограничился осторожным продвижением: кроссовер на летних шоссейных шинах прошел участок с грязью и колеей. Помогли клиренс 200 мм и полный привод с муфтой Haldex шестого поколения. Блокировки здесь имитируют тормозные механизмы. По данным публикации о тесте модели 2026 года в региональном издании abw.by, длина Dargo составляет около 4,62 м, а ширина почти 1,9 м. Дорожный просвет в 200 мм сочетается с несущим кузовом и электронно управляемой трансмиссией.

В режиме «Грязь» холостые обороты поднимаются до 1100 об/мин. Системы стабилизации и контроля тяги допускают пробуксовку всех колес, чтобы шины не замыливались. Когда автомобиль начинает скользить, электроника по очереди подтормаживает колеса. Слышен звук, похожий на работу ABS. Робот удерживает первую или вторую передачу, а распределение момента между осями достигает 51:49.

Настройки под покрытие

На асфальте Eco быстрее переводит коробку на повышенную передачу, чтобы экономить топливо. Sport обеспечивает более резкую реакцию на газ, а робот дольше удерживает выбранную передачу, позволяя мотору раскручиваться. В этом режиме до 60% тяги приходится на переднюю ось.

Остальные алгоритмы меняют чувствительность педали и работу трансмиссии, муфты и стабилизации. В режиме «Песок» колесам разрешена пробуксовка, отклик на газ становится острее, а на заднюю ось может передаваться до 40% момента. «Трава/Гравий» сглаживает реакцию на педаль; задним колесам достается 15-20% момента. Стабилизация однако готова погасить занос.

Снег в день съемки проверить не удалось. По описанию алгоритма, на таком покрытии электроника жестче ограничивает пробуксовку, а мягкий отклик педали помогает не зарыться. Основная часть тяги направляется вперед: 80%, задней оси остается около 20%.

Несмотря на брутальный вид, Dargo относится к заводской линейке City. При этом после обновления все версии оснащаются полным приводом, переднеприводного варианта нет. В тестовом материале о модели 2026 года указаны восемь режимов движения: дорожные и внедорожные настройки.

Техника и оснащение

После обновления кроссовер получил двухлитровый турбированный двигатель мощностью 200 л.с. с моментом 380 Н•м. С ним работает семиступенчатый робот с мокрыми сцеплениями. Спереди подвеска построена на стойках «Макферсон», сзади установлена многорычажная схема. В публикации о тесте модели 2026 года также приводятся разгон до 100 км/ч примерно за 9 секунд и паспортный смешанный расход 8,8 л/100 км.

Начальная комплектация «Оптимум» стоит от 95 700 рублей с учетом выгод, максимальная «Техно+» стоит 105 600 рублей с учетом выгод. В топ-версии предусмотрены проекционный дисплей и передние сиденья с вентиляцией. Кресла отделаны натуральной кожей и перфорированной алькантарой.

Для камней и участков с резким перепадом высот предусмотрен режим «Ухабы» (Uneven). Он сглаживает реакцию на газ и помогает избежать резкого проваливания колеса в яму. В экспертном подрежиме камеры позволяют наблюдать пространство под передней осью автомобиля.

Для повседневных поездок предусмотрен багажник объемом 371 л. При сложенных задних сиденьях грузовое пространство увеличивается более чем до 1404 л.

Упомянутые модели: Haval Dargo (от 2 999 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
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