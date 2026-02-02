Вышло исследование: подробный разбор расходов на обслуживание, топливо и доработки Haval Dargo за первый год эксплуатации

2 февраля 2026, 04:48
Haval Dargo: сколько реально стоит год владения при пробеге 40 000 км
Сколько на самом деле обходится содержание Haval Dargo за год при интенсивной эксплуатации? Анализируем все ключевые траты: от сервисных работ и материалов до топлива и модернизаций. В материале - только факты и цифры.
Владение современным кроссовером часто преподносится как выгодное вложение средств, но реальность может удивить даже опытных автолюбителей. Haval Dargo, один из самых обсуждаемых китайских внедорожников последних лет, проехал за первый год 40 000 км — и этот пробег позволяет взглянуть на расходы без иллюзий. Сумма затрат за 12 месяцев эксплуатации оказалась значительной, а структура расходов — весьма показательной для тех, кто выбирает автомобиль не только сердцем, но и калькулятором.
Общая стоимость владения за год составила 860 093 рубля. Если поделить эту сумму на пройденные километры, каждый километр обошелся владельцу в 21,50 рубля. В расчетах учитывались только прямые расходы на техническое обслуживание, доработку и расходные материалы - без учета страховок, аксессуаров и прочих сопутствующих мелочей.
Куда уходит основная часть денег
Самая весомая статья расходов – работы по обслуживанию и доработке автомобиля. На них ушло 196 045 рублей. Из этой суммы 121 045 рублей потрачено на улучшение шумоизоляции, антикоррозийную обработку, установку дополнительной защиты и повышение жесткости кузова. Регламентные ТО, включая замену масел, фильтров и свечей, обошлись в 49 769 рублей. Замена тормозной системы на более качественные компоненты стоила 7 750 рублей, а на шиномонтаж и ремонт ушло еще 17 481 рубль.
Материалы для обслуживания — вторая по величине статья расходов. На них потрачено 351 732 рубля. Больше всего средств ушло на кресло и колеса — 163 900 рублей. На доработки - 75 760 рублей, на расходники для ТО - 82 072 рубля, а на новые компоненты тормозной системы - 30 000 рублей.
Топливо: сколько съедает Дарго
Топливная составляющая за год оказалась не менее интересной — 312 316 рублей. За 40 000 км было израсходовано 4 130,91 литра бензина, что соответствует среднему расходу 10,33 литра на 100 км. Владелец строго заправлял топливо с октановым числом 98/100 - на них пришлось 56% всех заправок. В пересчете на километр только топливо обошлось в 7,81 рубля.
Сервисная история: 11 посещений СТО
За год автомобиль побывал в сервисе 11 раз. 8 визитов пришлись на плановые ТО, доработку и диагностику. Официальный дилер обслужил машину один раз, в том числе по отзывной кампании. Еще один визит был в шинный центр для сезонной смены колес.
Особое внимание уделялось двигателю: уже на первом ТО (1 219 км) проводилось расширенное обслуживание для удаления продуктов отработки. За год масло менялось 8 раз, при этом использовались разные бренды и характеристики. Воздушный и салонный фильтры менялись 6 раз, свечи зажигания - один раз.
Трансмиссия и полный привод: профилактика и замена
Трансмиссия и система полного привода также не остались без внимания. Масло в коробках передач и редукторах менялось дважды - на 1 219 и 32 350 км. Особо отметим обслуживание муфты BorgWarner Gen-V: на 32 350 км проводилась чистка сетки-фильтра и снятие насоса. Все это - не только для профилактики, но и для сохранения ресурса агрегатов.
В тормозной системе и системе охлаждения также были проведены необходимые замены: тормозная жидкость и диски, колодки и охлаждающая жидкость менялись по регламенту. На 23 177 км полностью заменены тормозные диски и колодки, а на 16 367 км — охлаждающая жидкость.
Шины, диски и датчики: не только расходники
За год эксплуатации был докуплен комплект двух шин - зимняя и всесезонная, а также комплект оригинальных дисков и датчики давления в шинах. Эти расходы нельзя назвать неожиданными, но их стоимость ощутимо влияет на общую сумму расходов.
В общем, первый год с Haval Dargo при активной эксплуатации — это не только удовольствие от нового автомобиля, но и серьезная финансовая нагрузка. Такой опыт позволяет трезво оценить перспективы владения и заранее спланировать бюджет на обслуживание, особенно если автомобиль используется интенсивно и не только для поездок по городу.
Ранее 110km писал, какую модель Haval выбрать: разбор характеристик и советы по выбору для разных задач.
