Вышло исследование: подробный разбор расходов на обслуживание, топливо и доработки Haval Dargo за первый год эксплуатации

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 04:48

Haval Dargo: сколько реально стоит год владения при пробеге 40 000 км

Haval Dargo: сколько реально стоит год владения при пробеге 40 000 км

Вышло исследование: подробный разбор расходов на обслуживание, топливо и доработки Haval Dargo за первый год эксплуатации

Haval Dargo: сколько реально стоит год владения при пробеге 40 000 км

Сколько на самом деле обходится содержание Haval Dargo за год при интенсивной эксплуатации? Анализируем все ключевые траты: от сервисных работ и материалов до топлива и модернизаций. В материале - только факты и цифры.

Сколько на самом деле обходится содержание Haval Dargo за год при интенсивной эксплуатации? Анализируем все ключевые траты: от сервисных работ и материалов до топлива и модернизаций. В материале - только факты и цифры.

Владение современным кроссовером часто преподносится как выгодное вложение средств, но реальность может удивить даже опытных автолюбителей. Haval Dargo, один из самых обсуждаемых китайских внедорожников последних лет, проехал за первый год 40 000 км — и этот пробег позволяет взглянуть на расходы без иллюзий. Сумма затрат за 12 месяцев эксплуатации оказалась значительной, а структура расходов — весьма показательной для тех, кто выбирает автомобиль не только сердцем, но и калькулятором.

Общая стоимость владения за год составила 860 093 рубля. Если поделить эту сумму на пройденные километры, каждый километр обошелся владельцу в 21,50 рубля. В расчетах учитывались только прямые расходы на техническое обслуживание, доработку и расходные материалы - без учета страховок, аксессуаров и прочих сопутствующих мелочей.

Куда уходит основная часть денег

Самая весомая статья расходов – работы по обслуживанию и доработке автомобиля. На них ушло 196 045 рублей. Из этой суммы 121 045 рублей потрачено на улучшение шумоизоляции, антикоррозийную обработку, установку дополнительной защиты и повышение жесткости кузова. Регламентные ТО, включая замену масел, фильтров и свечей, обошлись в 49 769 рублей. Замена тормозной системы на более качественные компоненты стоила 7 750 рублей, а на шиномонтаж и ремонт ушло еще 17 481 рубль.

Материалы для обслуживания — вторая по величине статья расходов. На них потрачено 351 732 рубля. Больше всего средств ушло на кресло и колеса — 163 900 рублей. На доработки - 75 760 рублей, на расходники для ТО - 82 072 рубля, а на новые компоненты тормозной системы - 30 000 рублей.

Топливо: сколько съедает Дарго

Топливная составляющая за год оказалась не менее интересной — 312 316 рублей. За 40 000 км было израсходовано 4 130,91 литра бензина, что соответствует среднему расходу 10,33 литра на 100 км. Владелец строго заправлял топливо с октановым числом 98/100 - на них пришлось 56% всех заправок. В пересчете на километр только топливо обошлось в 7,81 рубля.

Сервисная история: 11 посещений СТО

За год автомобиль побывал в сервисе 11 раз. 8 визитов пришлись на плановые ТО, доработку и диагностику. Официальный дилер обслужил машину один раз, в том числе по отзывной кампании. Еще один визит был в шинный центр для сезонной смены колес.

Особое внимание уделялось двигателю: уже на первом ТО (1 219 км) проводилось расширенное обслуживание для удаления продуктов отработки. За год масло менялось 8 раз, при этом использовались разные бренды и характеристики. Воздушный и салонный фильтры менялись 6 раз, свечи зажигания - один раз.

Трансмиссия и полный привод: профилактика и замена

Трансмиссия и система полного привода также не остались без внимания. Масло в коробках передач и редукторах менялось дважды - на 1 219 и 32 350 км. Особо отметим обслуживание муфты BorgWarner Gen-V: на 32 350 км проводилась чистка сетки-фильтра и снятие насоса. Все это - не только для профилактики, но и для сохранения ресурса агрегатов.

В тормозной системе и системе охлаждения также были проведены необходимые замены: тормозная жидкость и диски, колодки и охлаждающая жидкость менялись по регламенту. На 23 177 км полностью заменены тормозные диски и колодки, а на 16 367 км — охлаждающая жидкость.

Шины, диски и датчики: не только расходники

За год эксплуатации был докуплен комплект двух шин - зимняя и всесезонная, а также комплект оригинальных дисков и датчики давления в шинах. Эти расходы нельзя назвать неожиданными, но их стоимость ощутимо влияет на общую сумму расходов.

В общем, первый год с Haval Dargo при активной эксплуатации — это не только удовольствие от нового автомобиля, но и серьезная финансовая нагрузка. Такой опыт позволяет трезво оценить перспективы владения и заранее спланировать бюджет на обслуживание, особенно если автомобиль используется интенсивно и не только для поездок по городу.

Ранее 110km писал, какую модель Haval выбрать: разбор характеристик и советы по выбору для разных задач.

Упомянутые модели: Haval Dargo (от 2 999 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл

Похожие материалы Хавейл

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Калужская область Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться