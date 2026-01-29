Вышло исследование: чем отличается китайская сборка Haval Dargo X от российской и что важно знать при выборе

29 января 2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.
В последние годы российский рынок автомобилей активно пополняется моделями из Китая, и Haval Dargo стал одним из самых лидирующих представителей этого сегмента. Покупатели сталкиваются с непростым выбором: что выбрать — более доступную тульскую версию или китайскую сборку Haval Dargo X, которая обещает расширенные возможности и особую комплектацию.
Среди автолюбителей бытует мнение, что автомобили, собранные в Китае, превосходят по качеству аналоги, выпускаемые на российских заводах. Однако в случае с Haval Dargo ситуация не так однозначна. Обычная версия, собираемая в Туле, отличается комплектацией и чуть меньшей ценой.
Отличие Dargo X китайской сборки в блокировке заднего дифференциала, которая активна до 38 км/ч и работает в режимах «песок», «грязь» и «снег». Помимо этого, в автомобиле предусмотрена система поддержания скорости на бездорожье и в специальном режиме, отключающая все электронные помощники, кроме ABS. Внешне Dargo X легко узнать по оригинальному обвесу, иной решетке радиатора и заклепкам на расширителях колесных арок - эти элементы вызывают споры среди владельцев, некоторые предпочитают закрашивать яркие детали.
Обе версии комплектуются двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 192 л.с., 7-ступенчатой преселективной коробкой передач и полным приводом с муфтой подключения задней оси. Российская версия в комплектациях «Комфорт» с передним приводом стоит около 3 миллионов рублей, Dargo X из Китая в исполнениях «Элит» и «Премиум» — от 3,3 миллиона рублей.
Блокировка заднего дифференциала — полезная опция для выездов на природу, но ее работа ограничена скоростью и соблюдением режимов. При превышении лимита или резких маневрах система отключается, что снижает ресурс трансмиссии, особенно в сочетании с преселективной коробкой. Тем, кто часто выезжает на бездорожье, эксперты советуют выбирать автомобили с классическим дифференциалом или жестко подключаемым полным приводом.
Владельцы отмечают надежность турбомотора и коробки, а также использование современной электроники. Среди плюсов — ассистенты, большие плейеры, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка и множество USB-портов. Это особенно ценится покупателями, привыкшими к богатому оснащению.
Интерьер Dargo X продуман до мелочей: удобные сиденья, карманы с резинками, сложные дефлекторы вентиляции и даже специальные выштамповки для детского кресел на средних стойках. Задний ряд рассчитан на троих взрослых - отсутствует центральная тоннель, что обеспечивает комфорт. В топовой комплектации «Премиум» предусмотрен многоуровневый подогрев задних сидений, который включается с передней панели.
Объем багажника варьируется от 330 до 370 литров в зависимости от комплектации и типа запасного колеса. Для дальних поездок рекомендуется использовать багажный бокс на крыше — стандартного объема может не хватить для семейных поездок.
Динамика достойная: почти 200 л.с. позволить уверенно чувствовать себя на трассе. Подвеска адаптирована под российские дороги и неплохо справляется с ямами и неровностями. Российская сборка Dargo считается одной из лучших среди экспортных вариантов благодаря дополнительным доработкам и улучшениям, внесенным специально для местных условий.
Наличие официальных представительств и заводов в России дает главное преимущество: регулярные обновления прошивок, обновление систем, коробок передач и ассистентов. Это позволяет минимизировать недочеты на первых порах и постепенно делать автомобили более совершенными и надежными.
