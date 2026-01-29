Вышло исследование: чем отличается китайская сборка Haval Dargo X от российской и что важно знать при выборе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 08:50

Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей

Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей

Вышло исследование: чем отличается китайская сборка Haval Dargo X от российской и что важно знать при выборе

Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей

Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.

Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.

В последние годы российский рынок автомобилей активно пополняется моделями из Китая, и Haval Dargo стал одним из самых лидирующих представителей этого сегмента. Покупатели сталкиваются с непростым выбором: что выбрать — более доступную тульскую версию или китайскую сборку Haval Dargo X, которая обещает расширенные возможности и особую комплектацию.

Среди автолюбителей бытует мнение, что автомобили, собранные в Китае, превосходят по качеству аналоги, выпускаемые на российских заводах. Однако в случае с Haval Dargo ситуация не так однозначна. Обычная версия, собираемая в Туле, отличается комплектацией и чуть меньшей ценой.

Отличие Dargo X китайской сборки в блокировке заднего дифференциала, которая активна до 38 км/ч и работает в режимах «песок», «грязь» и «снег». Помимо этого, в автомобиле предусмотрена система поддержания скорости на бездорожье и в специальном режиме, отключающая все электронные помощники, кроме ABS. Внешне Dargo X легко узнать по оригинальному обвесу, иной решетке радиатора и заклепкам на расширителях колесных арок - эти элементы вызывают споры среди владельцев, некоторые предпочитают закрашивать яркие детали.

Обе версии комплектуются двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 192 л.с., 7-ступенчатой ​​преселективной коробкой передач и полным приводом с муфтой подключения задней оси. Российская версия в комплектациях «Комфорт» с передним приводом стоит около 3 миллионов рублей, Dargo X из Китая в исполнениях «Элит» и «Премиум» — от 3,3 миллиона рублей.

Блокировка заднего дифференциала — полезная опция для выездов на природу, но ее работа ограничена скоростью и соблюдением режимов. При превышении лимита или резких маневрах система отключается, что снижает ресурс трансмиссии, особенно в сочетании с преселективной коробкой. Тем, кто часто выезжает на бездорожье, эксперты советуют выбирать автомобили с классическим дифференциалом или жестко подключаемым полным приводом.

Владельцы отмечают надежность турбомотора и коробки, а также использование современной электроники. Среди плюсов — ассистенты, большие плейеры, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка и множество USB-портов. Это особенно ценится покупателями, привыкшими к богатому оснащению.

Интерьер Dargo X продуман до мелочей: удобные сиденья, карманы с резинками, сложные дефлекторы вентиляции и даже специальные выштамповки для детского кресел на средних стойках. Задний ряд рассчитан на троих взрослых - отсутствует центральная тоннель, что обеспечивает комфорт. В топовой комплектации «Премиум» предусмотрен многоуровневый подогрев задних сидений, который включается с передней панели.

Объем багажника варьируется от 330 до 370 литров в зависимости от комплектации и типа запасного колеса. Для дальних поездок рекомендуется использовать багажный бокс на крыше — стандартного объема может не хватить для семейных поездок.

Динамика достойная: почти 200 л.с. позволить уверенно чувствовать себя на трассе. Подвеска адаптирована под российские дороги и неплохо справляется с ямами и неровностями. Российская сборка Dargo считается одной из лучших среди экспортных вариантов благодаря дополнительным доработкам и улучшениям, внесенным специально для местных условий.

Наличие официальных представительств и заводов в России дает главное преимущество: регулярные обновления прошивок, обновление систем, коробок передач и ассистентов. Это позволяет минимизировать недочеты на первых порах и постепенно делать автомобили более совершенными и надежными.

Упомянутые модели: Haval Dargo (от 2 999 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Great Wall
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Грейт Вол

Похожие материалы Хавейл, Грейт Вол

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Пенза Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться