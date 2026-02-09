Что скрывают новые кроссоверы Haval и Tenet: сравнение характеристик, оснащения и реальных возможностей

9 февраля 2026, 15:55
Haval F7 и Tenet T7: разница в деталях и оснащении — кто выигрывает в гонке технологий
Два свежих SUV - Haval F7 1.5 SAT Premium и Tenet T7 1.6 TGDI DCT Prime - вышли на рынок почти одновременно. Мы разобрали их технические параметры и комплектации, чтобы понять, какой из них способен удивить в 2026 году. Сравнение поможет определиться с выбором.
В 2025 году на российском рынке внедорожников появились сразу две новинки — Haval F7 и Tenet T7. Оба автомобиля, выпускаются в России, оба рассчитаны на пять человек и придерживаются определенных характеристик, но различия между ними могут стать решающими для будущих владельцев.
Сравнивая эти модели, становится ясно: производители ставят разные приоритеты. Haval F7 отличается габаритами – его длина почти на 23 сантиметра больше, чем у конкурента, ширина и высота тоже значительные. Это сказывается на ощущении простора в салоне. Однако, несмотря на крупные размеры, багажник у F7 заметно меньше — 376 литров против 475 у Tenet T7. Для семейных происшествий и дальних поездок этот нюанс может стать критическим.
Двигатели у обоих кроссоверов турбированные, четырехцилиндровые, работают на бензине АИ-92. Но Tenet T7 оснащен более объемным мотором — 1,6 литра против 1,5 у Haval. Это дает преимущество в динамике: разгон до 100км/час у T7 занимает 9,7 секунды, тогда как F7 справляется за 10,9. Максимальная скорость у Тенета тоже чуть выше - 190 км/ч против 188 у Haval F7. Крутящий момент у Т7 ощутимо больше - 275 Н*м против 230 у конкурента, что особенно заметно при обгонах и езде с загрузкой.
В плане расхода топлива разница не столь велика: в смешанном цикле Haval F7 потребляет 7,3 литра на 100 км, Tenet T7 — 7,7. Однако в городском режиме Т7 оказывается прожорливее — 10,2 литра. Зато у Тенета бак меньше - 51 литр против 61 у Haval, что может потребовать более частых заездов на АЗС.
Клиренс у Тенета Т7 выше - 196 мм против 183 у F7, что дает ему преимущество на плохих дорогах и при выезде на природу. При этом масса у Т7 меньше — 1557 кг против 1655 у Haval, что явно сказывается на управляемости и расходах.
Комплектации соответствующих моделей богаты, но у Tenet T7 есть ряд современных опций, которых нет у конкурента. Например, система старт-стоп, электроусилитель руля, светодиодные фары и ходовые огни, электроподогрев лобового стекла, электропривод и подогрев зеркал, а также регулировка сидений с электроприводом и подогревом. В Haval F7 часть этих функций отсутствует или реализована проще - например, фары галогенные, а электроусилителя руля нет.
Внутри обоих кроссоверов предусмотрена кожаная оплетка руля, мультимедийная система с большим дисплеем (у F7 — 14,6 дюйма, у T7 — 12,3 дюйма), поддержка Android Auto и Apple CarPlay, аудиосистема с восемью динамиками и беспроводная зарядка. Климат-контроль двухзонный, есть круиз-контроль, системы безопасности включают в себя полный набор подушек, ABS, ESP, TCS, контроль давления в шинах и крепления ISOFIX.
Оба автомобиля оснащены независимой подвеской спереди и сзади, электронным стояночным тормозом, а также дисковыми тормозами на всех колесах. У Tenet T7 передние тормоза вентилируемые, что может быть плюсом при активной езде.
Гарантия на обе модели стандартная - три года или 150 тысяч километров. В качестве дополнительных опций доступны сигнализация и видеорегистратор, а также противоугонная система и иммобилайзер.
В итоге выбор между Haval F7 и Tenet T7 зависит от приоритетов покупателя. Один предлагает просторный и солидный внешний вид, другой - динамику, современное оснащение и чуть больший клиренс. Оба кроссовера отражают актуальные тенденции рынка и готовы конкурировать за внимание российских водителей.
