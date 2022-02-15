Haval F7 и F7x подорожали после обновления на 100 тысяч рублей
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Все кроссоверы в базовой комплектации получили новую медиасистему с 12,3-дюймовым экраном и возможностью подключить смартфон по протоколу Bluetooth. Пока система поддерживает только Apple CarPlay, но с апреля должна подружиться и с Android Auto. Впервые в топовых комплектациях появится двухзонный климат-контроль. В списке опций значится вентиляция водительского кресла, автопарковщик и электрообогрев всего лобового стекла. Еще из приятных новостей – объем бачка для стеклоомывающей жидкости увеличили с 2,7 до 4,5 литра.
В моторной гамме изменений не произошло. Покупатели могут выбирать между двигателями объемом 1,6 литра (150 сил) и 2,0 литра (190 сил). Оба сочетаются с 7-ступенчатым «роботом», привод – передний или полный. Комплектации остались прежними: Comfort, Elite, Premium и Tech Plus.
Базовый Haval F7 теперь стоит от 1 899 000 рублей, а Haval F7х – от 1 969 000 рублей. Доплата за купеобразный кузов выросла с 50 000 до 70 000 рублей. Топовый Haval F7 обойдется минимум в 2 549 000 рублей, а Haval F7х – в 2 619 000 рублей.
- 2 180 000 РHaval F7x 2021 в Москве
- 2 000 000 РHaval F7 2021 в Москве
- 2 060 000 РHaval F7x 2019 в Москве
- 1 970 000 РHaval F7 2019 в Москве
- 2 110 000 РHaval F7x 2019 в Москве
- 1 825 000 РHaval F7 2019 в Москве
- 2 170 000 РHaval F7 2022 в Москве
- 2 330 000 РHaval F7 2022 в Москве
- 2 660 000 РHaval F7 2021 в Москве
- 2 000 000 РHaval F7 2019 в Москве
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