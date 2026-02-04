Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

4 февраля 2026, 08:13

Haval F7 против Skoda Kodiaq: что важнее — цена, комфорт или надежность

Сравниваем Haval F7 и Skoda Kodiaq: реальные плюсы, минусы и оценки владельцев в 2026 году
Фото: Skoda

Вышло исследование: два популярных кроссовера — Haval F7 и Skoda Kodiaq — столкнулись в честном сравнении. Какие параметры оказываются решающими для российских водителей, и почему мнения владельцев так разнятся? Неочевидные детали, которые часто упускают при выборе.

В условиях, когда российский рынок новых автомобилей переживает очередную волну перемен, выбор между новым Haval F7 и подержанным Skoda Kodiaq становится особенно актуальным. Оба кроссовера давно закрепились в топе продаж, но различия между ними способны повлиять на решение даже самого прагматичного автолюбителя. В 2026 году, когда доступность, надежность и стоимость обслуживания приобрели особое значение, сравнение этих моделей выходит за рамки банального сопоставления характеристик.

Haval F7 второго поколения, собираемый в России, и рестайлинговый Skoda Kodiaq первого поколения — оба оснащены 1,5-литровыми бензиновыми моторами на 150 л.с. Однако на этом сходство заканчивается. Китайский кроссовер предлагает автоматическую трансмиссию и более современный мультимедийный комплекс, тогда как базовый Kodiaq делает ставку на проверенную механику и традиционный подход к эргономике.

Габариты и вместимость — один из ключевых факторов для семейных водителей. Haval F7 длиннее почти на 8 сантиметров, но при этом проигрывает по объему багажника: 376 литров против внушительных 635 у Skoda. Это может стать решающим для тех, кто часто путешествует или возит крупные грузы. При этом F7 тяжелее на 90 кг, что сказывается на динамике и расходе топлива.

Экономичность — еще один важный аспект. Skoda Kodiaq расходует в среднем 6,3 литра на 100 км, тогда как Haval F7 — 7,3 литра. Разница не кажется критичной, но на длинных дистанциях она ощутима. Кроме того, Kodiaq требует бензин АИ-95, а F7 готов довольствоваться более доступным АИ-92, что может стать плюсом в условиях нестабильных цен на топливо.

В плане оснащения Haval F7 выделяется яркими цифровыми экранами, возможностью просмотра видео, развитой системой голосового управления и хорошей шумоизоляцией. Владельцы отмечают мягкую подвеску и качественные материалы отделки. Однако не обходится без недостатков: короткая подушка передних сидений, неидеальная работа системы удержания в полосе, посредственное звучание аудиосистемы и отсутствие привычной кнопки ручника.

Skoda Kodiaq, напротив, славится своей надежностью, экономичностью и вместительностью. Водители ценят удобство посадки, продуманную эргономику и большой багажник. Но и здесь есть свои нюансы: слабая коробка передач и дорогая в ремонте ходовая часть могут преподнести неприятные сюрпризы при длительной эксплуатации.

Рейтинги владельцев говорят сами за себя. Haval F7 получает 8,5 баллов из 10, что считается хорошим результатом, но Skoda Kodiaq уверенно лидирует с оценкой 9,4. Особенно высоко пользователи оценивают внешний вид, салон и ходовые качества чешского кроссовера. Китайская модель берет свое за счет технологичности и доступности, но пока не дотягивает до уровня признанного европейского конкурента.

В итоге, выбор между Haval F7 и Skoda Kodiaq зависит от приоритетов: если важна современная электроника, свежий дизайн и доступная цена — стоит присмотреться к F7. Тем, кто ценит проверенную надежность, вместимость и экономичность, ближе окажется Kodiaq. Оба варианта имеют свои сильные и слабые стороны, и в 2026 году этот выбор становится как никогда индивидуальным.

Упомянутые модели: Haval F7 (от 1 809 000 Р), Skoda Kodiaq (от 1 339 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Skoda
