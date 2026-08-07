Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 19:33

Haval F7 с пробегом: слабые места, реальные проблемы и ликвидность на рынке

Haval F7 с пробегом: слабые места, реальные проблемы и ликвидность на рынке

Стоит ли брать Haval F7 на вторичке: Полный разбор надежности и ресурса узлов

Haval F7 с пробегом: слабые места, реальные проблемы и ликвидность на рынке

Haval F7 уже пять лет на российском рынке, и сегодня многие задумываются о покупке этого кроссовера с пробегом. В материале - разбор типичных неисправностей, отзывных кампаний и нюансов эксплуатации, которые важно знать перед выбором подержанного автомобиля.

Haval F7 уже пять лет на российском рынке, и сегодня многие задумываются о покупке этого кроссовера с пробегом. В материале - разбор типичных неисправностей, отзывных кампаний и нюансов эксплуатации, которые важно знать перед выбором подержанного автомобиля.

Пять лет назад Haval F7 ворвался на российский рынок и быстро стал лидером среди кроссоверов. Сегодня на вторичном рынке таких машин уже мало, интерес к ним не угасает, особенно на фоне роста цен на новые автомобили и ограниченного выбора. Важно понимать, с какими деталями возникают трудности, чтобы не ошибиться при покупке подержанного экземпляра.

Модель дебютировала летом 2019 года, а в 2022-м получила обновление: изменился дизайн и часть технических решений. Вариантов силовых установок было два — 1,5-литровый турбомотор GW4B15 (150 л.с.) и 2-литровый GW4C20NT (190 л.с.). Оба агрегата работали в паре с семиступенчатым «роботом» 7DCT450, причем младший мотор предлагался с передним или полным приводом, а старший после рестайлинга — только с полным.

Слабые места проявляются довольно быстро. У 1,5-литровых двигателей часто выходили из строя термостаты - особенно на автомобилях последних годов выпуска, где проблема могла возникнуть уже на 30-40 тысячах километров. Симптомы - долгий прогрев зимой и падение температуры на холостых. К счастью, замена детали обходится недорого. Еще один нюанс - свист под капотом, вызванный обледенением турбины: производитель провел отзывную кампанию, устранив причину и заменив патрубки. Были и случаи заводского брака с топливными патрубками, которые приводили к возгоранию на морозе, но этот дефект устранили уже к 2020 году.

Двухлитровый GW4C20NT оказался более выносливым, хотя некоторые владельцы отмечали стук из-за износа фазорегуляторов. Массовым явлением это не стало, а по гарантии детали меняли без лишних вопросов. В остальном мотор рекомендовал себя как надежный и неприхотливый.

Коробка передач 7DCT450 - разработка немецкого инженера с опытом работы в Volkswagen - на старте продаж вызывала вопросы: рывки, задержки при переключениях, рассинхрон с мотором. Позже эти недочеты устранили, но на вторичном рынке встречаются экземпляры с «детскими болячками». Еще одна типичная проблема - ошибка коробки на панели приборов, связанная с окислением аккумулятора. После доработки электрики сбоили исчезли.

Подвеска Haval F7 на первых 80-100 тысячах километров обычно не доставляет хлопот, но затем механические стуки и люфт в рулевом управлении. Долгое время рулевые тяги продавались только в сборе с рейкой, что усложняло ремонт, но сейчас доступны детали и аналоги. К пробегу в 100 тысяч км могут быть дополнительные замены стоек стабилизатора, сайлентблоков и шаровых - стандартный набор для кроссоверов этого класса.

Тормозная система - слабое место F7: диски и колодки быстро изнашиваются, а после резких торможений появляется вибрация. Замена может произойти уже к 80 тысячам км, особенно при активной езде. Важны и вопросы антикоррозийной защиты: металлическое днище и сварные швы склонны к ржавчине, поэтому дополнительная обработка — разумное вложение. При покупке подержанного автомобиля стоит внимательно осмотреть капот, крышку багажника и стыки кузова — там, как правило, находится весь очаг.

Интересно, что, несмотря на все тонкости, Haval F7 сохраняет ликвидность на вторичном рынке. По наблюдениям экспертов, машины с пробегом 50-70 тысяч км уходят за неделю, спрос на рестайлинговые версии стабильно высокий. При этом важно тщательно проверить кузов и ключевые узлы.

Haval F7 выглядит разумным выбором для тех, кто ищет современный кроссовер с понятным европейским сервисом. 

Упомянутые модели: Haval H7
Упомянутые марки: Haval, Great Wall, Belgee, Chery, Geely
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