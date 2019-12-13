13 декабря 2019, 00:01
Haval F7 в декабре можно купить со скидкой до 320 000 рублей
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Фото: Haval
Российский офис Haval объявил о специальном предложении на покупку кроссоверов Haval F7 в «средней» комплектации Elite. Максимальная скидка при покупке в кредит и трейд-ин позволяет снизить цену автомобиля с 1 519 000 до 1 499 000 рублей.
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При покупке автомобиля в кредит предоставляется скидка 120 000 рублей. К ней можно добавить скидку за трейд-ин, а это еще 180 000 рублей. Наконец, если сдаваемый в зачет автомобиль выпущен под маркой Haval или Great Wall, клиент может рассчитывать на дополнительные 20 000 рублей по программе лояльности. В итоге, цена кроссовера Haval F7 снижается на 320 000 рублей: с 1 519 000 до 1 199 000 рублей.
В список оснащения Elite входят такие приятные опции, как светодиодные «противотуманки», ДХО и задние фонари, кожаный руль с подогревом, подогрев передних и задних сидений, боковых зеркал, заднего стекла и лобового стекла в зоне покоя «дворников», а также медиасистема с 9-дюймовым экраном, климат-контроль, камера заднего вида и парктроники сзади.
Особые условия продолжают действовать до конца года и при покупке других моделей Haval. Так суммарная выгода при покупке Haval F7x достигает 220 000 рублей, Haval H9 – 190 000 рублей. Клиенты, решившие приобрести Haval H6 или Haval H2, могут рассчитывать на скидку до 130 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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