Главное про новый Haval F7: какие еще альтернативы на рынке в бюджете 3 млн рублей

14 мая 2026, 09:41
В России стартует обновленный Haval F7: названы главные конкуренты и цены
Обновленный Haval F7 уже готовится к выходу на российский рынок, и эксперты назвали его главных соперников. Почему именно эти модели оказались в центре внимания, какие комплектации будут самыми востребованными и что изменится для покупателей - разбираемся, что ждет рынок SUV в ближайшие годы.
Российский рынок кроссоверов в ближайшие годы ждет серьезное обновление: уже во втором квартале 2026 года появится обновленный Haval F7. Для многих автолюбителей это событие не просто очередная премьера - речь идет о модели, которая может изменить расстановку сил в сегменте SUV. Как отмечают в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр», именно Haval F7 способен составить реальную конкуренцию таким игрокам, как Geely Atlas, Geely Monjaro и Tenet T8. Причина проста: сочетание локальной сборки, доступности запчастей и привлекательной цены делает этот автомобиль особенно интересным для российских покупателей.
По мнению специалистов, рестайлинг не принес радикальных перемен во внешности Haval F7, однако это не стало минусом. В компании считают, что обновленный интерьер позволит удержать интерес к модели на прежнем уровне, ведь прежняя версия уже начала терять актуальность. Дилеры отмечают, что наибольшим спросом пользуются комплектации «Премиум» и «Техно+», а значит, именно эти версии будут определять лицо модели на рынке.
Цены на обновленный Haval F7 уже известны: базовая переднеприводная версия «Оптимум» стартует с отметки 2 999 000 рублей, а комплектация «Премиум» обойдется в 3 199 000 рублей. Для тех, кто предпочитает полный привод, минимальная цена составит 3 399 000 рублей, а топовая версия «Техно+» с полным приводом будет стоить 3 799 000 рублей. Такой разброс цен позволяет подобрать автомобиль под разные запросы и бюджеты, что особенно важно в условиях растущей конкуренции среди китайских брендов.
Интересно, что эксперты подчеркивают: несмотря на отсутствие ярких внешних изменений, ставка делается на практичность и удобство эксплуатации. Локальная сборка обеспечивает быструю поставку запчастей, а это значит, что владельцы не столкнутся с долгим ожиданием ремонта или обслуживания. Такой подход уже доказал свою эффективность на примере других моделей, которые, как отмечалось в материале о рисках дефицита запчастей для китайских авто, могут оказаться в сложной ситуации при перебоях с поставками.
Как сообщает «Автостат», дилеры уверены: спрос на Haval F7 после обновления останется стабильным, а популярные комплектации продолжат удерживать лидирующие позиции. В условиях, когда конкуренция между китайскими производителями только усиливается, именно такие модели, как Haval F7, способны задать новые стандарты для всего сегмента SUV в России.
