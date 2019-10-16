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16 октября 2019, 16:27

Haval F7x готовится выйти на российский рынок

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Фото: Haval
Китайская марка Haval анонсировала новый кроссовер, сборка которого уже началась на заводе в Тульской области. Стильный интеллектуальный кроссовер в кузове «купе» назвали Haval F7x.
Haval F7x готовится выйти на российский рынок

Фото: Haval

Haval F7x готовится выйти на российский рынок

Фото: Haval

Haval F7x готовится выйти на российский рынок

Фото: Haval

Haval F7x готовится выйти на российский рынок

Фото: Haval

Haval F7x готовится выйти на российский рынок

Фото: Haval

Haval F7x готовится выйти на российский рынок

Фото: Haval

Haval F7x готовится выйти на российский рынок

Фото: Haval

Haval F7x готовится выйти на российский рынок
Haval F7x готовится выйти на российский рынок
Haval F7x готовится выйти на российский рынок
Haval F7x готовится выйти на российский рынок
Haval F7x готовится выйти на российский рынок
Haval F7x готовится выйти на российский рынок
Haval F7x готовится выйти на российский рынок
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В начале сентября 2019 года в базе Росстандарта появилось оформленное на Haval F7x Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). В пресс-службе Haval официально подтвердили, что первые экземпляры купе-кроссовера уже сошли с конвейера тульского предприятия.

Новый кроссовер Haval F7x представляет собой купеобразную версию Haval F7. Он отличается более динамичным, агрессивным дизайном и адресован молодым городским жителям. Новинка оказалась на 5 мм короче стандартного F7, на 35 мм ниже и на 32 килограмма легче. Колесная база и ширина у обоих кроссоверов одинаковая. Моторная гамма тоже общая – два турбированных агрегата объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Российскую премьеру Haval F7x обещают провести в ближайшее время. После чего первые экземпляры новинки поступят в салоны официальных дилеров Haval. Молодая китайская марка продолжает развивать дилерскую сеть в России. Сейчас подписаны соглашения с 70 автосалонами по всей стране. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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Haval F7x готовится выйти на российский рынок
{{material_127706}}В начале сентября 2019 года в базе Росстандарта появилось оформленное на Haval F7x Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). В пресс-службе Haval официально подтвердили, что первые экземпляры купе-кроссовера уже сошли с конвейера тульского предприятия.Новый кроссовер Haval F7x представляет собой купеобразную версию Haval F7. Он отличается более динамичным, агрессивным дизайном и адресован молодым городским жителям. Новинка оказалась на 5 мм короче стандартного F7, на 35 мм ниже и на 32 килограмма легче. Колесная база и ширина у обоих кроссоверов одинаковая. Моторная гамма тоже общая – два турбированных агрегата объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.Российскую премьеру Haval F7x обещают провести в ближайшее время. После чего первые экземпляры новинки поступят в салоны официальных дилеров Haval. Молодая китайская марка продолжает развивать дилерскую сеть в России. Сейчас подписаны соглашения с 70 автосалонами по всей стране. 
2019-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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