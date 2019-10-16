16 октября 2019, 16:27
Haval F7x готовится выйти на российский рынок
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Фото: Haval
Китайская марка Haval анонсировала новый кроссовер, сборка которого уже началась на заводе в Тульской области. Стильный интеллектуальный кроссовер в кузове «купе» назвали Haval F7x.
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
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Новый кроссовер Haval F7x представляет собой купеобразную версию Haval F7. Он отличается более динамичным, агрессивным дизайном и адресован молодым городским жителям. Новинка оказалась на 5 мм короче стандартного F7, на 35 мм ниже и на 32 килограмма легче. Колесная база и ширина у обоих кроссоверов одинаковая. Моторная гамма тоже общая – два турбированных агрегата объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Российскую премьеру Haval F7x обещают провести в ближайшее время. После чего первые экземпляры новинки поступят в салоны официальных дилеров Haval. Молодая китайская марка продолжает развивать дилерскую сеть в России. Сейчас подписаны соглашения с 70 автосалонами по всей стране.
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11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Можно закрывать завод.=) )
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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