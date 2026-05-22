Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

22 мая 2026, 17:51

Тест-драйв Haval F7x: честный разбор плюсов и минусов нового купе-кроссовера

Почему Haval F7x выглядит дерзко, а едет как обычный семейный авто

Haval F7x вернулся на рынок Беларуси и сразу привлек внимание необычным сочетанием эффектного дизайна и мощного турбомотора. Но за внешней агрессией скрывается привычный комфорт семейного кроссовера. Чем отличается новинка от конкурентов и стоит ли она своих денег - разбираемся подробно.

Российских автолюбителей всегда интересуют новинки, которые могут изменить привычный взгляд на семейные автомобили. Новый Haval F7x сразу выделился на фоне конкурентов благодаря купеобразному кузову, черному декору и мощному двухлитровому турбомотору. Но, как выяснили журналисты abw.by, за яркой внешностью скрывается нечто более традиционное, чем можно ожидать.

Внешний вид F7x напоминает стиль BMW X4: черный кузов, отсутствие хрома, агрессивные линии. Все элементы - от решетки радиатора до колесных дисков - выполнены в темных тонах, что придает автомобилю особый характер. Однако на фоне черного цвета пластиковый обвес теряется, и силуэт кажется массивнее. Для тех, кто предпочитает более легкий образ, доступны еще три цвета: белый, синий и серый.

Салон практически не отличается от обычного F7. Водителя встречает современная архитектура с двумя крупными экранами, объединенными в единую панель. Мультимедийная система работает быстро, интерфейс напоминает Audi, а интеграция сервисов «Яндекса» и «ВК Видео» делает поездки удобнее. Приятная деталь - поддержка беспроводного Android Auto, что редко встречается у китайских моделей.

На приборной панели можно вывести навигацию, а проекция на лобовое стекло отображает скорость, ограничения и подсказки систем безопасности. Однако не обошлось без странностей: автомобиль слишком часто напоминает о низком уровне стеклоомывающей жидкости и проверке ключа при выходе, даже если он в кармане.

В центральном тоннеле - площадка для одного смартфона, пара подстаканников и ряд физических кнопок для управления климатом и обогревами. Изменить температуру или интенсивность обдува с их помощью нельзя, что может вызвать неудобства. Кнопка запуска двигателя и управления стояночным тормозом расположены удобно, а физическая клавиша ручника вернулась по просьбам пользователей.

Рулевое колесо стало крупнее, дизайн изменился, но не всем придется по вкусу. Водительское кресло оснащено электроприводом, вентиляцией и памятью настроек, но подушка коротковата - типичная особенность многих китайских авто. Задний ряд просторный, с подогревом, USB и дефлекторами, но высокий пассажир упрется головой в низкую крышу.

Багажник объемом 376 литров кажется больше, чем у некоторых конкурентов, но из-за наклоненного стекла перевозить крупные вещи неудобно. В подполье - органайзер и сабвуфер, а при сложенных сиденьях объем увеличивается до 1278 литров.

Под капотом - двухлитровый турбомотор на 231 л.с. и 380 Нм, что заметно больше, чем у обычного F7. Мотор работает с семиступенчатым роботом и полным приводом. Доступно шесть режимов движения, включая внедорожные, но вряд ли кто-то будет штурмовать на F7x серьезное бездорожье.

Динамика у кросс-купе уверенная, разгон плавный, но коробка передач иногда задумывается при резких маневрах. Тормоза настроены удачно, а красные суппорты подчеркивают спортивный стиль. Рулевое управление не идеальное: в разных режимах руль либо слишком легкий, либо искусственно тяжелый, но обратной связи не хватает.

Подвеска мягкая и ориентирована на комфорт, машина не провоцирует на активную езду. На острых стыках и «лежачих полицейских» подвеска может пробиваться, а датчик аварийки срабатывает слишком чувствительно. Шумоизоляция типична для класса: на шершавом асфальте слышны шины, на трассе - аэродинамические шумы, но мотор не раздражает. Аудиосистема играет на среднем уровне.

Обзорность хорошая, зеркала крупные, а передние стойки не мешают обзору благодаря удачному расположению зеркал. Впечатления от заднего ряда неоднозначные: места для ног много, но профиль дивана плоский, а подушка короткая. Купеобразная крыша не всегда мешает, но высоким пассажирам будет тесно.

Интересно, что похожий подход к комфорту и семейной направленности можно встретить и у других производителей. Например, в обзоре обновленного Jeep Cherokee 2026 с гибридной установкой также отмечается смещение акцента в сторону удобства для водителя и пассажиров, а не спортивных характеристик.

Haval F7x представлен в Беларуси в двух комплектациях: «Премиум» за 111 900 рублей и «Техно+» за 117 900. Для сравнения, обычный F7 с двухлитровым мотором стоит от 102 700 до 114 900 рублей. Таким образом, F7x - это прежде всего стиль и эффектная внешность, а не спортивный характер. Для тех, кто ищет комфортный семейный автомобиль, обычный F7 может оказаться более практичным и доступным вариантом. Но если важен внешний вид и чуть большая мощность, F7x способен заинтересовать поклонников кросс-купе.

В целом, Haval F7x - это пример того, как производители адаптируют свои модели под запросы рынка, сочетая яркий дизайн с привычным комфортом. Важно помнить, что за эффектной оболочкой скрывается все тот же семейный кроссовер, а выбор между F7 и F7x зависит от личных предпочтений и приоритетов покупателя.

Упомянутые модели: Haval F7x (от 1 539 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
Похожие материалы Хавейл

