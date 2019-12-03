Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
3 декабря 2019, 15:36

Haval F7x в первый месяц продаж ворвался в тройку бестселлеров марки

  • 70
  • 0
 
Компания Haval подвела итоги продаж в ноябре. За месяц российские дилеры реализовали без малого 1,5 тысячи автомобилей или втрое больше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев в нашей стране было продано свыше 11 тысяч вседорожников Haval.
Ранее мы писали
Если у вас всего 5 подписчиков, а в друзьях только шашлычная «У Ашота», этот автомобиль не для вас. Даже если ...
Читать далее
Китайская марка Haval уверенно осваивает российский рынок. С января по ноябрь 2019 года дилеры Haval реализовали 10 014 автомобилей или в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки остается кроссовер Haval H6. На этой модели в ноябре остановили свой выбор 550 россиян. Второе место занимает интеллектуальный кроссовер Haval F7, который разошелся тиражом 467 экземпляров. 

Третье место досталось новинке – купеобразному кроссоверу Haval F7х, продажи которого стартовали 9 ноября. За неполный первый месяц дилеры реализовали 247 экземпляров. Кроме того, в ноябре был продан 131 компактный кроссовер Haval H2 и 81 большой рамный внедорожник Haval H9. Суммарно Haval завершил ноябрь с показателем 1 476 автомобилей. Для сравнения в ноябре 2018 года российские дилеры продали лишь 460 автомобилей.

Купеобразный кроссовер Haval F7x имеет хорошие шансы побороться со своим «братом» Haval F7 за второе место в российских продажах марки. Покупатели могут выбирать из трех комплектаций по цене от 1 549 000 рублей. За версию с полным приводом придется доплатить еще 80 000 рублей. Оба кроссовера собирают на новом предприятии Haval в Тульской области. Корреспондент 110km.ru протестировал новый Haval F7x и лично оценил качество его сборки, эргономику салона и управляемость.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
АвтоКонтинент | отзывы
Заказывал машину, внес предоплату, но прошло два месяца, а ее так и не доставили. Предложили перезаказать, я уже не хотел с ними возиться и отказался. Причина в них, должны вернуть все до копейки. Написал заявление, ждал десять дней, мне не звонили, не ставили в известность. Сам прозвонил, узнал, что ...
Егор
РТР-Авто Mitsubishi | отзывы
Очень вежливое отношение, много акций, ТО и мойку хорошо делают. Опять же, я тут покупал машину, поэтому по привычке езжу сюда. Но ремонт выполняют плохо. У меня была мелкая проблема, стараниями здешних умельцев до сих пор разгребаю последствия. Когда после трех обращений машина с каждым разом вела себя ...
Фадеев
Altera Changan | отзывы
Красиво назвались "неофициальный дилер". Так не бывает, ребята, вы просто не-дилеры и все тут. Я с их схемой познакомился тесно. Зазывают низкими ценами и званием дилера, но в салоне машин по этим ценам нет, акция закончилась вчера, и весь прочий бред. Выясняется это далеко не сразу, потому что тебя ...
Сэмен
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Самые продаваемые премиум-машины в России в 2019 году
Права несовершеннолетним. Стоит ли выдавать?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Haval F7x в первый месяц продаж ворвался в тройку бестселлеров марки
{{material_128086}}Китайская марка Haval уверенно осваивает российский рынок. С января по ноябрь 2019 года дилеры Haval реализовали 10 014 автомобилей или в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки остается кроссовер Haval H6. На этой модели в ноябре остановили свой выбор 550 россиян. Второе место занимает интеллектуальный кроссовер Haval F7, который разошелся тиражом 467 экземпляров. Третье место досталось новинке – купеобразному кроссоверу Haval F7х, продажи которого стартовали 9 ноября. За неполный первый месяц дилеры реализовали 247 экземпляров. Кроме того, в ноябре был продан 131 компактный кроссовер Haval H2 и 81 большой рамный внедорожник Haval H9. Суммарно Haval завершил ноябрь с показателем 1 476 автомобилей. Для сравнения в ноябре 2018 года российские дилеры продали лишь 460 автомобилей.Купеобразный кроссовер Haval F7x имеет хорошие шансы побороться со своим «братом» Haval F7 за второе место в российских продажах марки. Покупатели могут выбирать из трех комплектаций по цене от 1 549 000 рублей. За версию с полным приводом придется доплатить еще 80 000 рублей. Оба кроссовера собирают на новом предприятии Haval в Тульской области. Корреспондент 110km.ru протестировал новый Haval F7x и лично оценил качество его сборки, эргономику салона и управляемость.
2019-12-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Тольятти Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.