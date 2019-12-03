3 декабря 2019, 15:36
Haval F7x в первый месяц продаж ворвался в тройку бестселлеров марки
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Компания Haval подвела итоги продаж в ноябре. За месяц российские дилеры реализовали без малого 1,5 тысячи автомобилей или втрое больше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев в нашей стране было продано свыше 11 тысяч вседорожников Haval.
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Третье место досталось новинке – купеобразному кроссоверу Haval F7х, продажи которого стартовали 9 ноября. За неполный первый месяц дилеры реализовали 247 экземпляров. Кроме того, в ноябре был продан 131 компактный кроссовер Haval H2 и 81 большой рамный внедорожник Haval H9. Суммарно Haval завершил ноябрь с показателем 1 476 автомобилей. Для сравнения в ноябре 2018 года российские дилеры продали лишь 460 автомобилей.
Купеобразный кроссовер Haval F7x имеет хорошие шансы побороться со своим «братом» Haval F7 за второе место в российских продажах марки. Покупатели могут выбирать из трех комплектаций по цене от 1 549 000 рублей. За версию с полным приводом придется доплатить еще 80 000 рублей. Оба кроссовера собирают на новом предприятии Haval в Тульской области. Корреспондент 110km.ru протестировал новый Haval F7x и лично оценил качество его сборки, эргономику салона и управляемость.
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