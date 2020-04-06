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6 апреля 2020, 08:20

Haval готов предоставить медикам свой автопарк

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Фото: rg.ru
Российский офис марки Haval объявил о готовности предоставить свои автомобили сотрудникам инфекционной больницы в Коммунарке. В ближайшее время к акции присоединятся еще девять дилерских центров марки по всей России.
Haval готов предоставить медикам свой автопарк

Фото: Haval

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Китайская марка Haval решила помочь российским медикам, борющимся с коронавирусом. Она готова передать корпоративный автопарк для нужд медицинского и административного персонала больницы в Коммунарке. Кроме того, участие в акции примут дилерские центры Haval в восьми городах России: Москве, Томске, Барнауле, Новосибирске, Тюмени, Сургуте, Уфе и Вологде.

В Haval подчеркнули, что внести свой вклад в борьбу с пандемией может каждый. Кто-то - сражаясь с пандемией в защитных халатах и масках, а кто-то - тем, что остается дома и соблюдает правила самоизоляции.

Акция #ЦветНадежды стартовала в нашей стране по инициативе российского подразделения Audi. Восхищенная самоотверженной работой врачей больницы в Коммунарке компания предложила медикам свой автопарк. В знак солидарности с врачами, находящимися на «передовой» борьбы с новым вирусом, Audi изменила цвета своего логотипа на красно-желтые. Аналогичную цветовую схему используют медработники в Коммунарке: у врачей красные бейджи, а у медсестер – желтые. Примеру немецкого бренда последовали и другие автопроизводители.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
В России сертифицировали рамный Haval H5
Посмотрим на очередную новиночку. Как всегда приятно, что собирать будут у нас под носом считай.
Макс
Посмотрите, где и как собирают кроссоверы Haval
Да, все чинно, красиво. Интересно, много ли брака у них
Андрей
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
Да, с виду неплохой кроссовер, только желтые полоски на сиденьях смотрятся как-то стремновато, на мой вкус. И опять же, как его будут покупать на вторичке через лет 5
Олег
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Haval готов предоставить медикам свой автопарк
{{material_129626}}Китайская марка Haval решила помочь российским медикам, борющимся с коронавирусом. Она готова передать корпоративный автопарк для нужд медицинского и административного персонала больницы в Коммунарке. Кроме того, участие в акции примут дилерские центры Haval в восьми городах России: Москве, Томске, Барнауле, Новосибирске, Тюмени, Сургуте, Уфе и Вологде.В Haval подчеркнули, что внести свой вклад в борьбу с пандемией может каждый. Кто-то - сражаясь с пандемией в защитных халатах и масках, а кто-то - тем, что остается дома и соблюдает правила самоизоляции.Акция #ЦветНадежды стартовала в нашей стране по инициативе российского подразделения Audi. Восхищенная самоотверженной работой врачей больницы в Коммунарке компания предложила медикам свой автопарк. В знак солидарности с врачами, находящимися на «передовой» борьбы с новым вирусом, Audi изменила цвета своего логотипа на красно-желтые. Аналогичную цветовую схему используют медработники в Коммунарке: у врачей красные бейджи, а у медсестер – желтые. Примеру немецкого бренда последовали и другие автопроизводители.
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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