6 апреля 2020, 08:20
Haval готов предоставить медикам свой автопарк
- 69
- 0
Фото: rg.ru
Российский офис марки Haval объявил о готовности предоставить свои автомобили сотрудникам инфекционной больницы в Коммунарке. В ближайшее время к акции присоединятся еще девять дилерских центров марки по всей России.
Фото: Haval
Ранее мы писали
Российский офис Changan объявил о готовности предоставить автомобили для ряда московских больниц. Машины распределены ...Читать далее
В Haval подчеркнули, что внести свой вклад в борьбу с пандемией может каждый. Кто-то - сражаясь с пандемией в защитных халатах и масках, а кто-то - тем, что остается дома и соблюдает правила самоизоляции.
Акция #ЦветНадежды стартовала в нашей стране по инициативе российского подразделения Audi. Восхищенная самоотверженной работой врачей больницы в Коммунарке компания предложила медикам свой автопарк. В знак солидарности с врачами, находящимися на «передовой» борьбы с новым вирусом, Audi изменила цвета своего логотипа на красно-желтые. Аналогичную цветовую схему используют медработники в Коммунарке: у врачей красные бейджи, а у медсестер – желтые. Примеру немецкого бренда последовали и другие автопроизводители.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
29.03.2020, 21:18
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
29.03.2020, 21:18
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Посмотрим на очередную новиночку. Как всегда приятно, что собирать будут у нас под носом считай.
Да, все чинно, красиво. Интересно, много ли брака у них
Да, с виду неплохой кроссовер, только желтые полоски на сиденьях смотрятся как-то стремновато, на мой вкус. И опять же, как его будут покупать на вторичке через лет 5
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве