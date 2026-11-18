Огромный внедорожник Haval H10 заметили в Москве: что известно о старте продаж

Новый большой кроссовер Haval H10 получил полный привод, блокировку заднего дифференциала, просвет 22 сантиметра и силовую установку на 598 сил. Разбираемся, в какие сроки начнутся зарубежные поставки, появится ли машина в России и чем удивит салон.

Новый большой кроссовер Haval H10 получил полный привод, блокировку заднего дифференциала, просвет 22 сантиметра и силовую установку на 598 сил. Разбираемся, в какие сроки начнутся зарубежные поставки, появится ли машина в России и чем удивит салон.

За первые три месяца на китайском рынке Haval GWM H10 поставили на учет более 30 тысяч раз. Кроссовер быстро стал бестселлером марки. 10 ноября председатель GWM Вэй Цзяньцзюнь сообщил, что компания нарастила производственную мощность до 20 тысяч машин в месяц.

Теперь компания подтвердила экспорт модели. Одним из первых зарубежных рынков станет Австралия: первые машины должны прибыть в местные шоурумы в третьем квартале 2027 года, с июля по сентябрь. Там модель будет называться Haval H10, без приставки GWM. О сроках запуска сообщил управляющий директор GWM Australia Эндрю Гао, подтвердивший выход модели. Покупателям предложат трехрядное исполнение. Китайская гамма включает пятиместную и шестиместную версии. Подробности экспортного плана приведены в исходном сообщении.

Гао уточнил, что семиместный вариант расширит местную линейку SUV компании. Для Австралии выбрали именно трехрядную модификацию с компоновкой салона 2+2+2.

Что известно об экспорте и российском экземпляре

Планы зарубежных поставок появились после того, как в сентябре Haval GWM H10 заметили в Москве на автовозе. По данным компании «Автостат Инфо», в России пока не зарегистрировали ни одного такого автомобиля. Возможно, машину для собственных нужд ввез российский офис GWM, однако исходные данные этого не подтверждают.

В перспективе модель ждут и на других рынках с левосторонним движением. Среди названных направлений ЮАР и Великобритания. Отдельно упомянут Таиланд. В похожем контексте ранее разбирались китайские внедорожники, появление которых в России пока рассматривалось как возможность.

Платформа и оснащение Haval GWM H10

Кроссовер построен на модульной архитектуре GWM One с несущим кузовом. На этой платформе создан и официально представленный в России Wey V9X. Пятиместная версия имеет размеры 5138 х 2050 х 1970 мм, а длина трехрядного варианта достигает 5299 мм. Колесная база у обоих исполнений одинаковая, 3000 мм. В конструкции H10 также применена независимая подвеска всех колес; заявленный дорожный просвет составляет 220 мм. В отличие от рамных внедорожников Tank, модель получила несущий кузов. Однако у нее есть полный привод, электронная блокировка заднего дифференциала и режим медленного движения по бездорожью.

В оснащение входят водительское кресло с электрорегулировкой в 12 направлениях и 10-точечным массажем. Кресло также оборудовано вентиляцией и обогревом. В подголовник встроены динамики, а потолок для задних пассажиров отдан под экран диагональю 17,3 дюйма. Акустическая система насчитывает 21 динамик. Центральный сенсорный дисплей имеет диагональ 15,6 дюйма. В китайской версии предусмотрена цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма. Среди прочего оснащения упоминаются проекционный дисплей и охлаждаемое отделение; предусмотрена и панорамная крыша.

Гибридная установка Hi4 объединяет двигатель внутреннего сгорания объемом 1,5 литра с четырехступенчатой трансмиссией DHT. В китайской спецификации бензиновый турбомотор развивает 132 кВт. Передний электродвигатель выдает 100 кВт, задний - 220 кВт. Совокупная отдача системы указана на уровне 440 кВт, или около 598 л.с.; мощность заднего электродвигателя составляет 299 л.с., он снабжен электронно-механической блокировкой дифференциала. Разгон до 100 км/ч, по заявленным данным, занимает 4,9 секунды.

Аккумулятор емкостью 42,8 кВт·ч описывается как литий-железо-фосфатная (LFP). Запас хода на электротяге по китайскому циклу CLTC заявлен в диапазоне 227-323 км; для отдельных версий приводится показатель 227-232 км. Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током составляет 120 кВт. Заряд с 30 до 80% занимает около 15 минут. Для китайской версии также заявлены расход 0,87 л/100 км при заряженной батарее и около 6,6 л/100 км при разряженной. Суммарный запас хода указывается до 1404 км при топливном баке объемом 65 литров. Все эти показатели относятся к китайским испытательным циклам.

В Китае Haval GWM H10 стоит от 209,8 до 231,8 тысячи юаней, что в исходных данных соответствует 2,6-2,86 млн рублей. С учетом предложенных выгод цена снижается до 201,8-223,8 тысячи юаней, или 2,5-2,76 млн рублей. Австралийская публикация сопоставляет стартовые 209 800 юаней примерно с 44 тысячами австралийских долларов. Цены для Австралии и других экспортных рынков пока не объявлены.