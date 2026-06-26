Представлен брутальный флагман Haval H10: чего ждать российским автолюбителям?

Haval H10 представлен в Китае: новый флагманский кроссовер с гибридной установкой

На закрытой презентации в Китае дебютировал Haval H10 - крупный кроссовер, который уже называют новым флагманом бренда. Модель удивила не только размерами, но и техническими решениями: два гибридных мотора, автопилот и до 180 км на электротяге. Почему эта новинка может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

На закрытой презентации в Китае дебютировал Haval H10 - крупный кроссовер, который уже называют новым флагманом бренда. Модель удивила не только размерами, но и техническими решениями: два гибридных мотора, автопилот и до 180 км на электротяге. Почему эта новинка может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о премьере Haval H10 особенно актуальна: китайские бренды продолжают активно расширять свое присутствие, а новые модели становятся все более технологичными и привлекательными по оснащению. Появление такого крупного и продвинутого кроссовера может заметно повлиять на расстановку сил в сегменте полноразмерных SUV, где конкуренция только усиливается.

Haval провел закрытую презентацию в Китае, где показал свой новый флагман - Haval H10. Автомобиль сразу выделяется внушительными габаритами и брутальным дизайном: массивный несущий кузов, прямоугольные двухъярусные фары, мощные бамперы и длинные рейлинги на крыше. Классические дверные ручки и закамуфлированные стойки подчеркивают внедорожный характер, а над лобовым стеклом разместили блок электроники для автопилотирования. Сзади - крупная светотехника и боковая дверь с запасным колесом, что редко встречается у современных кроссоверов. Для удобства предусмотрены электроприводные боковые подножки.

Интерьер выполнен в стиле других внедорожников бренда: лаконичная передняя панель, скрытые дефлекторы, минимум физических кнопок и большой тачскрин над центральной консолью. Для пассажиров второго и третьего ряда предусмотрен потолочный экран, а панорамная крыша с двумя электролюками добавляет ощущение простора. В списке оснащения - проекционный дисплей, система частичного автопилота Coffee Pilot 3 и современная система кругового обзора. Haval H10 будет доступен как в пятиместной версии, так и в трехрядной модификации с шестью раздельными креслами. В зависимости от конфигурации меняются и размеры: длина кузова составляет 5138 или 5299 мм при одинаковой колесной базе 3000 мм, ширина - 2050 мм, высота - 1970 мм.

Техническая часть тоже заслуживает внимания. Модель получила два варианта гибридной установки с возможностью подзарядки: оба используют бензиновый турбомотор в роли генератора - объемом 1,5 л (167 л.с.) или 2 л (238 л.с.). Характеристики электромоторов пока не раскрыты, но суммарная пиковая мощность достигает 367 л.с., а привод - полный. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 42,8 кВт·ч обеспечивает до 180 км хода на электротяге, что выделяет Haval H10 среди конкурентов. Такой запас хода может быть особенно полезен в городских условиях и на коротких поездках.

Продажи Haval H10 в Китае стартуют до конца года, а экспорт в другие страны уже подтвержден. Это значит, что российские дилеры могут получить новинку в обозримом будущем, что особенно важно на фоне растущего интереса к большим гибридным кроссоверам. Для сравнения, опыт эксплуатации других крупных SUV, таких как Volvo XC90, показывает, что современные технологии и продуманная конструкция способны существенно снизить расходы на обслуживание и повысить комфорт - подробнее об этом можно узнать в материале о реальном опыте владения Volvo XC90.

В целом, появление Haval H10 может стать заметным событием для российского рынка: модель сочетает в себе простор, современные технологии и гибридную силовую установку с приличным запасом хода на электричестве. Важно отметить, что подобные автомобили становятся все более востребованными среди семей и тех, кто ценит универсальность и экономичность. Если исходить из представленной информации, Haval H10 способен задать новый стандарт в сегменте полноразмерных кроссоверов, а его появление в России - вопрос времени.