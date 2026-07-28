Больше, чем Jolion, но дешевле Dargo: Стоит ли брать Haval H3 с мотором 177 л.с.

Haval H3: новые комплектации, отличия от Jolion и особенности для России

Haval H3 выходит на российский рынок с обновленной линейкой Pro, предлагая увеличенные размеры, современную электронику и продвинутую аудиосистему. Модель уже вызывает интерес у автолюбителей, ведь она заметно отличается от Jolion и других кроссоверов бренда.

Haval H3 выходит на российский рынок с обновленной линейкой Pro, предлагая увеличенные размеры, современную электронику и продвинутую аудиосистему. Модель уже вызывает интерес у автолюбителей, ведь она заметно отличается от Jolion и других кроссоверов бренда.

Появление Haval H3 на российском рынке стало важным событием для сегмента кроссоверов. Модель, ранее известная как Haval KuGou, теперь входит в новую линейку Pro, которая отличается от привычных программных решений не только внешне, но и по техническим характеристикам. Это связано с желанием четко разделить автомобили для города и для более универсального использования: City и Pro. В линейке City остались такие модели, как M6, Jolion, F7 и Dargo, а Pro теперь включает H3 и H9.

Главное отличие Haval H3 — увеличенные габариты по сравнению с Jolion: длина выросла на 5 см, высота — на 17 см, колесная база стала больше на 1 см. Клиренс составляет 196 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя на российских дорогах. Однако до внедорожных возможностей H3 пока не дотягивается. Важное замечание, что в Китае производство этой модели уже завершено, но для России она поставляется в трех комплектациях: Premium 2WD, Tech+ 2WD и Tech+ 4WD.

В новой версии H3 оснащен 1,5-литровым турбомотором на 143 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» — такой же связкой, как у Джолиона. Несмотря на надежность, динамика оставляет желать лучшего, а расход топлива выше среднего по классу. Для тех, кто выбирает полный привод, доступен новый двигатель с непосредственным впрыском и приводом VGT на 177 л.с., а также современная муфта BorgWarner пятого поколения. Эта трансмиссия работает заметно лучше, чем в переднеприводных схемах, и обеспечивает более уверенное поведение на сложных участках.

Комплектации Haval H3 отличаются богатым оснащением. Уже в базе есть зимний пакет, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора, электроприводы сидений и багажника, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистема с шестью динамиками. В версию Tech+ включены ассистенты ADAS, адаптированный круиз-контроль, панорамная крыша, беспроводная зарядка и улучшенная аудиосистема с несколькими сабвуферами. Звук действительно впечатляет, но при максимальных басах вибрация может быть ощутимой для пассажиров. Топовая комплектация Tech+ 4WD предлагает полный привод и более мощный мотор, а также пять режимов движения.

Интерьер Haval H3 выполнен с акцентом на комфорт: простор на задних сиденьях, продуманная эргономика и вместительный багажник. В сравнении с Jolion, H3 выигрывает по оснащению и ощущению премиальности, разница в цене не выглядит критичной.

На фоне других новинок сегмента, Haval H3 выглядит как сбалансированное предложение для тех, кто ищет универсальный кроссовер с современными опциями и надежной технической базой. Кстати, интерес к новым моделям с улучшенными функциями, например, к доработанным версиям BMW, о которых недавно рассказывалось в материале о новых возможностях существующих седанов .

Haval H3 – это не просто очередная новинка, это попытка бренда предложить более универсальный и технологичный кроссовер для российских условий. Судя по комплектации и техническим решениям, модель может заинтересовать тех, кто ценит комфорт, современное оснащение и надежность.