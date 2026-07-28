Больше, чем Jolion, но дешевле Dargo: Стоит ли брать Haval H3 с мотором 177 л.с.

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 08:33

Haval H3: новые комплектации, отличия от Jolion и особенности для России

Haval H3: новые комплектации, отличия от Jolion и особенности для России

Больше, чем Jolion, но дешевле Dargo: Стоит ли брать Haval H3 с мотором 177 л.с.

Haval H3: новые комплектации, отличия от Jolion и особенности для России

Haval H3 выходит на российский рынок с обновленной линейкой Pro, предлагая увеличенные размеры, современную электронику и продвинутую аудиосистему. Модель уже вызывает интерес у автолюбителей, ведь она заметно отличается от Jolion и других кроссоверов бренда.

Haval H3 выходит на российский рынок с обновленной линейкой Pro, предлагая увеличенные размеры, современную электронику и продвинутую аудиосистему. Модель уже вызывает интерес у автолюбителей, ведь она заметно отличается от Jolion и других кроссоверов бренда.

Появление Haval H3 на российском рынке стало важным событием для сегмента кроссоверов. Модель, ранее известная как Haval KuGou, теперь входит в новую линейку Pro, которая отличается от привычных программных решений не только внешне, но и по техническим характеристикам. Это связано с желанием четко разделить автомобили для города и для более универсального использования: City и Pro. В линейке City остались такие модели, как M6, Jolion, F7 и Dargo, а Pro теперь включает H3 и H9.

Главное отличие Haval H3 — увеличенные габариты по сравнению с Jolion: длина выросла на 5 см, высота — на 17 см, колесная база стала больше на 1 см. Клиренс составляет 196 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя на российских дорогах. Однако до внедорожных возможностей H3 пока не дотягивается. Важное замечание, что в Китае производство этой модели уже завершено, но для России она поставляется в трех комплектациях: Premium 2WD, Tech+ 2WD и Tech+ 4WD.

В новой версии H3 оснащен 1,5-литровым турбомотором на 143 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» — такой же связкой, как у Джолиона. Несмотря на надежность, динамика оставляет желать лучшего, а расход топлива выше среднего по классу. Для тех, кто выбирает полный привод, доступен новый двигатель с непосредственным впрыском и приводом VGT на 177 л.с., а также современная муфта BorgWarner пятого поколения. Эта трансмиссия работает заметно лучше, чем в переднеприводных схемах, и обеспечивает более уверенное поведение на сложных участках.

Комплектации Haval H3 отличаются богатым оснащением. Уже в базе есть зимний пакет, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора, электроприводы сидений и багажника, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистема с шестью динамиками. В версию Tech+ включены ассистенты ADAS, адаптированный круиз-контроль, панорамная крыша, беспроводная зарядка и улучшенная аудиосистема с несколькими сабвуферами. Звук действительно впечатляет, но при максимальных басах вибрация может быть ощутимой для пассажиров. Топовая комплектация Tech+ 4WD предлагает полный привод и более мощный мотор, а также пять режимов движения.

Интерьер Haval H3 выполнен с акцентом на комфорт: простор на задних сиденьях, продуманная эргономика и вместительный багажник. В сравнении с Jolion, H3 выигрывает по оснащению и ощущению премиальности, разница в цене не выглядит критичной. 

На фоне других новинок сегмента, Haval H3 выглядит как сбалансированное предложение для тех, кто ищет универсальный кроссовер с современными опциями и надежной технической базой. Кстати, интерес к новым моделям с улучшенными функциями, например, к доработанным версиям BMW, о которых недавно рассказывалось в материале о новых возможностях существующих седанов .

Haval H3 – это не просто очередная новинка, это попытка бренда предложить более универсальный и технологичный кроссовер для российских условий. Судя по комплектации и техническим решениям, модель может заинтересовать тех, кто ценит комфорт, современное оснащение и надежность.

Упомянутые модели: Haval H3
Упомянутые марки: Haval, Geely, Borgward
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Джили, Боргвард

Похожие материалы Хавейл, Джили, Боргвард

Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Новосибирск Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться