Без «рюкзака», но с прежним мотором: как едет обновленный Haval H3

9 июля 2026, 18:24
Haval H3 после рестайлинга: новые решения в дизайне, моторе и мультимедиа
Haval H3 после рестайлинга: новые решения в дизайне, моторе и мультимедиа
Обновленный Haval H3 вышел на рынок с доработанным экстерьером, модернизированным двигателем и расширенными цифровыми возможностями. Эти изменения делают модель заметнее среди конкурентов и актуальнее для российских покупателей.
Рестайлинг Haval H3 вызвал у автолюбителей смешанные чувства: узнаваемый силуэт кроссовера дополнился свежими решениями в деталях. Внешность модели по-прежнему отличается характерной массивностью, но исчезла выступающая накладка на задней двери, которую в народе называли «рюкзаком». Теперь заднее стекло стало больше, а вместе с ним появились полноценный дворник и омыватель. Перенос ниши под номерной знак на дверь багажника улучшил обзор и снизил загрязнение номера.
Передняя часть Haval H3 получила новую решётку радиатора, выполненную в едином стиле с чёрным бампером и удлинёнными накладками на колёсных арках. Крупный логотип Haval занимает почти всю ширину версии, но только на полноприводных модификациях. Бюджетные варианты с передним приводом сохранили прежний дизайн решётки. В целом кроссовер стал чуть менее самобытным, но при этом не потерял привлекательности.
В салоне перемены минимальны: новый руль с подогревом и перерасположенными кнопками управления круиз-контролем, а также подсветка макияжных зеркал в козырьках для топовых комплектаций. Практичная жёсткая полка в багажнике и откидной подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров — детали, которые делают поездку комфортнее. Важно, что даже базовая версия оснащена тканевой обивкой, шестью подушками безопасности, светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем и мультимедиа с «Яндекс Авто».
Цифровые возможности Haval H3 заметно расширились. В медиасистему теперь интегрировано приложение «Видео ВК» для просмотра роликов и телеканалов без регистрации, а также «Смарт Виджет» с настраиваемыми сегментами экрана. Аудиосистема удивляет объёмным и насыщенным звуком, особенно в топовой комплектации, хотя высокие частоты могли бы быть выразительнее. Голосовое управление распознаёт до 800 команд, но иногда требует повторения — к этому нужно привыкнуть.
Навигация на базе «Яндекса» удобна, но иногда сбоит при построении маршрута, что может быть связано с особенностями местности, а не со спутниковым сигналом. При этом мультимедиа не позволяет смотреть видео в движении — это сделано для безопасности.
Техническая часть осталась верна прежней концепции: для переднеприводных версий используется 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с., для полноприводных — модернизированный двигатель на 177 л.с. с фильтром твёрдых частиц и обновлённой программой управления. Это позволило снизить расход топлива и соответствовать стандарту «Евро-6». Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатым «роботом», что обеспечивает плавное и уверенное ускорение во всех режимах — от «Эко» до «Спорт».
Подвеска Haval H3 плотная, местами кажется жёсткой, но хорошо справляется с неровностями. На крупных выбоинах удары ощущаются, зато на ровной дороге кроссовер уверенно держит траекторию даже в крутых поворотах. Клиренс 196 мм и короткие свесы позволяют уверенно двигаться по раскисшей грунтовке или снежной целине, особенно в режимах «Снег» и «Гравий», которые автоматически корректируют работу электроники и трансмиссии.
Комплектации Haval H3 варьируются от «Оптимум» до «Техно+». Базовая версия стоит от 2 699 000 рублей, доплата за полный привод — 350 тысяч. В «Премиум» добавлены электропривод пятой двери, контурная подсветка и беспроводная зарядка. Топовая «Техно+» (от 3 499 000 рублей) предлагает панорамную крышу, аудиосистему JVC с 16 динамиками и функцию бесконтактного открытия багажника. Цвет салона можно выбрать чёрный или комбинированный чёрно-красный.
Рестайлинг Haval H3 — пример того, как китайские бренды быстро реагируют на запросы рынка и адаптируют автомобили под российские условия. В 2026 году конкуренция среди кроссоверов изменится, и такие обновления позволят Haval H3 удерживаться в числе лидеров сегмента. Для покупателей важны не только дизайн и оснащение, но и практичность, надёжность, а также доступность сервисного обслуживания. В этом плане Haval H3 выглядит как сбалансированное предложение для российских дорог.
Интересно, что тенденция к расширению цифровых функций и внедрению новых сервисов заметна не только у Haval. Например, в сегменте электроскутеров для дачи производители также активно интегрируют современные технологии, подробнее о том, как сделать выбор электроскутера для дачи и ключевые параметры .
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