Haval H3 резко подешевел в России на 450 тысяч рублей
Haval H3 предлагается с передним или полным приводом, оба варианта оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором. В моделях с передним приводом мощность составляет 143 лошадиные силы, а у полноприводных версий – уже 177 л.с. Во всех комплектациях работает 7-ступенчатый «робот» с мокрым сцеплением, обеспечивающий плавное переключение передач и экономичность в городском цикле. Haval H3 собирают на заводе в Тульской области с сентября 2024 года. Кроссовер построен на платформе L.E.M.O.N, которая также лежит в основе Haval Dargo и Jolion.
Согласно действующему предложению, максимальная скидка формируется из двух частей: прямая выгода в размере 250 тысяч рублей и дополнительная экономия по программе Trade-in – еще 200 тысяч. С учетом этих условий версия Premium с передним приводом доступна от 2 249 000 рублей. Комплектация Tech+ с передним приводом стоит от 2 499 000 рублей, а аналогичная версия с полным приводом – от 2 749 000 рублей.
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26.09.2024, 22:09
В Тульской области начали собирать кроссовер Haval H3. Как это повлияет на цену?
Российский завод Haval приступил к сборке брутальных кроссоверов Haval H3, продажи которых стартовали в нашей стране несколько месяцев назад. Новинку можно рассматривать как более доступную альтернативу рамному внедорожнику Tank 300.Читать далее
-
25.09.2024, 07:15
В Тульской области готовятся наладить сборку еще одного кроссовера Haval
На автозаводе китайской марки Haval в Тульской области планируют начать серийное производство еще одной модели – компактного кроссовера Haval H3, продажи которого в России стартовали несколько месяцев назад.Читать далее
-
03.06.2024, 00:10
Все новинки российского авторынка в мае 2024 года. Список из 11 моделей
Российский авторынок последнее время не может пожаловаться на отсутствие новинок. Скорее наоборот, каждый месяц в стране проходит по несколько громких премьер. Например, в мае 2024 года свои новинки представили сразу 9 брендов.Читать далее
-
16.05.2024, 07:42
Новый кроссовер Haval H3 поступил в продажу: все комплектации и цены
В России официально стартовали продажи нового китайского кроссовера Haval H3. Его можно рассматривать как «облегченную» и более доступную альтернативу внедорожнику Tank 300. Цены начинаются от 2,6 млн рублей, тогда как Tank 300 стоит не менее 3,8 млн рублей.Читать далее
-
08.05.2024, 15:35
У дилеров появились новые кроссоверы Haval H3: первые фото и цены
Российские дилеры Haval Pro, ориентированные на модели повышенной проходимости, начали получать новенькие кроссоверы Haval H3. Новинка делит платформу с Haval Dargo и может похвастаться схожим «квадратным» дизайном.Читать далее
-
30.06.2025, 13:45
Ozon запускает посуточную аренду автомобилей. Но не для всех
Ozon объявил о запуске нового сервиса аренды автомобилей. Услуга под названием «Ozon Напрокат» позволяет брать машины напрокат от одного дня до месяца по цене 5550 рублей за сутки.Читать далее
-
30.06.2025, 13:19
На смену угонам пришли кражи комплектующих. Что снимают с автомобилей чаще всего?
В 2025 году российский авторынок столкнулся с новой волной краж автомобильных деталей. Страховщики фиксируют увеличение обращений, а продавцы комплектующих – рост спроса на зеркала, диски, фары, эмблемы и штатные камеры.Читать далее
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