Haval H3 резко подешевел в России на 450 тысяч рублей

Ранее мы писали Почему Changan UNI-T продают со скидкой до 800 тысяч рублей Changan распродает кроссоверы UNI-T с огромными скидками. С учетом максимальной выгоды автомобиль со 167-сильным ... Читать далее

Фото: Haval

Максимальная выгода распространяется на кроссоверы Haval H3 2024 года выпуска – суммарная выгода может достигать 450 тысяч рублей, выяснил портал Tarantas.news при анализе актуальных прайс-листов производителей. Солидные скидки позволяют заметно сэкономить при покупке модели, которая позиционируется как более доступная версия рамного внедорожника Tank 300.Haval H3 предлагается с передним или полным приводом, оба варианта оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором. В моделях с передним приводом мощность составляет 143 лошадиные силы, а у полноприводных версий – уже 177 л.с. Во всех комплектациях работает 7-ступенчатый «робот» с мокрым сцеплением, обеспечивающий плавное переключение передач и экономичность в городском цикле. Haval H3 собирают на заводе в Тульской области с сентября 2024 года. Кроссовер построен на платформе L.E.M.O.N, которая также лежит в основе Haval Dargo и Jolion.

Согласно действующему предложению, максимальная скидка формируется из двух частей: прямая выгода в размере 250 тысяч рублей и дополнительная экономия по программе Trade-in – еще 200 тысяч. С учетом этих условий версия Premium с передним приводом доступна от 2 249 000 рублей. Комплектация Tech+ с передним приводом стоит от 2 499 000 рублей, а аналогичная версия с полным приводом – от 2 749 000 рублей.

Упомянутые модели: Haval H3

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