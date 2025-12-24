Действительно ли Haval H3 способен заменить Duster — или это просто новый кроссовер с ценой выше ожиданий?

24 декабря 2025, 15:07
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.
Российский рынок автомобилей продолжает меняться, и на этот раз в центре внимания оказался Haval H3. Новинка уже доступна у официальных дилеров и сразу же вызвала интерес у тех, кто ищет практичный и современный кроссовер. Производитель позиционирует модель как доступную альтернативу популярному Renault Duster, но насколько это соответствует действительности?
Haval H3 построен на современной платформе L.E.M.O.N., что позволило инженерам реализовать независимую подвеску на обеих осях и обеспечить высокий уровень комфорта. Под капотом - турбированный двигатель мощностью 177 л.с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач с мокрыми сцеплениями. Привод может быть как передним, так и полным, а клиренс в 196 мм позволяет уверенно чувствовать себя на проселочных дорогах и в городе.
Внешне Haval H3 напоминает старшего собрата Dargo: массивные бамперы, круглые фары и защитные накладки подчеркивают внедорожный стиль. Однако, несмотря на агрессивный облик, серьезных внедорожных возможностей у модели нет - отсутствуют блокировки и понижающие передачи, а под днищем нет полноценной защиты. Тем не менее, для большинства российских дорог этого вполне достаточно.
Багажник у Haval H3 вместительный - около 500 литров по китайской методике измерения. Это сравнимо с объемом багажников у других семейных кроссоверов. Однако стоит учитывать, что шторка багажного отделения не входит в базовую комплектацию, и ее придется приобретать отдельно.
С точки зрения оснащения Haval H3 приятно удивляет. Уже в базовой версии есть подогревы, мультимедийная система с крупным экраном, цифровая приборная панель и панорамное остекление крыши. В более дорогих комплектациях добавляются память настроек сидений и премиальная аудиосистема с 15 динамиками, включая динамики в задних стойках. Такой набор опций редко встречается в сегменте доступных кроссоверов.
Что касается цен, то здесь Haval H3 не так прост. Версия с передним приводом стартует от 2,6 млн рублей, а за полный привод придется выложить минимум 3,1 млн. Для сравнения, новый Renault Duster, ввезенный неофициально, стоит около 3 млн рублей, а Haval Dargo с двухлитровым мотором - чуть дороже H3, но предлагает больше возможностей. В Китае аналогичная комплектация H3 стоит примерно 1,7 млн рублей.
Несмотря на это, Haval H3 может заинтересовать тех, кто ищет современный кроссовер с богатым оснащением и официальной гарантией - 3 года или 150 тысяч километров. Однако назвать его по-настоящему бюджетной заменой Duster сложно: ценник выводит модель в другой сегмент, где конкуренция куда выше. Haval H3 - это скорее новый игрок среди хорошо оснащенных кроссоверов, чем прямой преемник народного Duster.
В итоге, Haval H3 - интересное предложение для тех, кто ценит комфорт, технологии и официальный сервис. Но если вы рассчитываете на действительно доступный кроссовер, стоит внимательно изучить рынок и сравнить все варианты.
Похожие материалы Хавейл, Рено
-
03.12.2025, 15:19
Семь кроссоверов, которые не подведут даже после двух перепродаж
Эксперты разобрали, какие субкомпактные кроссоверы сохраняют надежность даже у третьих владельцев. Не все популярные модели оказались в списке. Некоторые варианты удивят даже опытных автомобилистов. Проверьте, есть ли ваш фаворит.Читать далее
-
06.11.2025, 08:31
Новый Haval H3 с «Яндексом» уже в России, но купить его оказалось непросто
Продажи нового Haval H3 начались в России. Кроссовер получил умные сервисы от «Яндекс». Однако у дилеров машин почти не осталось. Спрос на новинку оказался очень высоким. Найти свободный автомобиль стало проблемой.Читать далее
-
05.11.2025, 12:27
Новинки ноября: какие машины успели завезти до реформы утильсбора
Российский авторынок получил много новинок. Появились интересные китайские пикапы. Привезли обновленный кроссовер Haval H3. Также доступен свежий внедорожник Toyota. Узнайте о главных премьерах этой осени.Читать далее
-
31.10.2025, 13:56
Haval готовит для России особую версию кроссовера H3 с новым дизайном
Haval готовит специальное обновление для России. Популярный кроссовер H3 скоро сильно изменится. В сеть утекли первые шпионские фотографии. Автомобиль получил совершенно новый дизайн. Изменения коснулись самых заметных элементов кузова. Эта новинка может серьезно удивить водителей.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
17.10.2025, 12:54
Обновленный Haval H3 уже в России: новые комплектации и цены
Российские дилеры начали продавать обновленный Haval H3. Кроссовер получил важные доработки. Теперь у него больше версий. Появились новые умные функции. Цены на модель заметно изменились. Разбираемся в деталях предложения.Читать далее
-
13.10.2025, 13:24
Обновленный Haval H3 для России стал умнее и доступнее с полным приводом
Популярный кроссовер получил апгрейд. Модель стала заметно технологичнее. Появились новые полезные опции. Полный привод теперь доступнее. Цены приятно удивят покупателей. Все подробности уже известны.Читать далее
-
19.09.2025, 07:39
Какие автомобили в России стали доступнее в августе названы три лидера падения цен
Российский авторынок продолжает удивлять своей динамикой. Цены на машины снова меняются. Некоторые модели стали заметно доступнее покупателям. Эксперты проанализировали ситуацию в конце лета. Их выводы оказались весьма неожиданными для многих.Читать далее
-
29.08.2025, 12:31
Какие кроссоверы с пробегом сохраняют стоимость лучше всего: анализ рынка за 10 лет
Глава Автостата Сергей Целиков проанализировал ликвидность популярных кроссоверов на вторичном рынке за последние 10 лет. В материале — рейтинг моделей, которые лучше всего сохраняют свою стоимость, и причины, по которым некоторые автомобили теряют в цене особенно быстро.Читать далее
-
28.08.2025, 11:35
Российский рынок подержанных кроссоверов: какие модели предпочитают покупатели в 2025 году и почему японские бренды лидируют
Аналитики изучили вторичный авторынок России за семь месяцев 2025 года. Доля SUV составила 26%, что значительно ниже их популярности среди новых авто. В рейтинге самых востребованных моделей с пробегом доминируют японские бренды во главе с Toyota RAV4, но в списке есть и «европейцы», и «корейцы». Какое место занимают китайские кроссоверы?Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Рено
-
03.12.2025, 15:19
Семь кроссоверов, которые не подведут даже после двух перепродаж
Эксперты разобрали, какие субкомпактные кроссоверы сохраняют надежность даже у третьих владельцев. Не все популярные модели оказались в списке. Некоторые варианты удивят даже опытных автомобилистов. Проверьте, есть ли ваш фаворит.Читать далее
-
06.11.2025, 08:31
Новый Haval H3 с «Яндексом» уже в России, но купить его оказалось непросто
Продажи нового Haval H3 начались в России. Кроссовер получил умные сервисы от «Яндекс». Однако у дилеров машин почти не осталось. Спрос на новинку оказался очень высоким. Найти свободный автомобиль стало проблемой.Читать далее
-
05.11.2025, 12:27
Новинки ноября: какие машины успели завезти до реформы утильсбора
Российский авторынок получил много новинок. Появились интересные китайские пикапы. Привезли обновленный кроссовер Haval H3. Также доступен свежий внедорожник Toyota. Узнайте о главных премьерах этой осени.Читать далее
-
31.10.2025, 13:56
Haval готовит для России особую версию кроссовера H3 с новым дизайном
Haval готовит специальное обновление для России. Популярный кроссовер H3 скоро сильно изменится. В сеть утекли первые шпионские фотографии. Автомобиль получил совершенно новый дизайн. Изменения коснулись самых заметных элементов кузова. Эта новинка может серьезно удивить водителей.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
17.10.2025, 12:54
Обновленный Haval H3 уже в России: новые комплектации и цены
Российские дилеры начали продавать обновленный Haval H3. Кроссовер получил важные доработки. Теперь у него больше версий. Появились новые умные функции. Цены на модель заметно изменились. Разбираемся в деталях предложения.Читать далее
-
13.10.2025, 13:24
Обновленный Haval H3 для России стал умнее и доступнее с полным приводом
Популярный кроссовер получил апгрейд. Модель стала заметно технологичнее. Появились новые полезные опции. Полный привод теперь доступнее. Цены приятно удивят покупателей. Все подробности уже известны.Читать далее
-
19.09.2025, 07:39
Какие автомобили в России стали доступнее в августе названы три лидера падения цен
Российский авторынок продолжает удивлять своей динамикой. Цены на машины снова меняются. Некоторые модели стали заметно доступнее покупателям. Эксперты проанализировали ситуацию в конце лета. Их выводы оказались весьма неожиданными для многих.Читать далее
-
29.08.2025, 12:31
Какие кроссоверы с пробегом сохраняют стоимость лучше всего: анализ рынка за 10 лет
Глава Автостата Сергей Целиков проанализировал ликвидность популярных кроссоверов на вторичном рынке за последние 10 лет. В материале — рейтинг моделей, которые лучше всего сохраняют свою стоимость, и причины, по которым некоторые автомобили теряют в цене особенно быстро.Читать далее
-
28.08.2025, 11:35
Российский рынок подержанных кроссоверов: какие модели предпочитают покупатели в 2025 году и почему японские бренды лидируют
Аналитики изучили вторичный авторынок России за семь месяцев 2025 года. Доля SUV составила 26%, что значительно ниже их популярности среди новых авто. В рейтинге самых востребованных моделей с пробегом доминируют японские бренды во главе с Toyota RAV4, но в списке есть и «европейцы», и «корейцы». Какое место занимают китайские кроссоверы?Читать далее
- 1 100 000 РRenault Duster 2021 в Москве
- 1 350 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 880 000 РRenault Duster 2019 в Москве
- 2 295 000 РHaval H3 2024 в Москве
- 1 429 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 2 520 000 РHaval H3 2024 в Москве
- 1 014 000 РRenault Duster 2014 в Москве
- 2 129 000 РRenault Duster 2021 в Москве
- 2 739 000 РHaval H3 2024 в Москве
- 1 895 000 РHaval H3 2024 в Москве