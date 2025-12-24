Действительно ли Haval H3 способен заменить Duster — или это просто новый кроссовер с ценой выше ожиданий?

Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер

В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.

В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.

Российский рынок автомобилей продолжает меняться, и на этот раз в центре внимания оказался Haval H3. Новинка уже доступна у официальных дилеров и сразу же вызвала интерес у тех, кто ищет практичный и современный кроссовер. Производитель позиционирует модель как доступную альтернативу популярному Renault Duster, но насколько это соответствует действительности?

Haval H3 построен на современной платформе L.E.M.O.N., что позволило инженерам реализовать независимую подвеску на обеих осях и обеспечить высокий уровень комфорта. Под капотом - турбированный двигатель мощностью 177 л.с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач с мокрыми сцеплениями. Привод может быть как передним, так и полным, а клиренс в 196 мм позволяет уверенно чувствовать себя на проселочных дорогах и в городе.

Фото: Haval

Внешне Haval H3 напоминает старшего собрата Dargo: массивные бамперы, круглые фары и защитные накладки подчеркивают внедорожный стиль. Однако, несмотря на агрессивный облик, серьезных внедорожных возможностей у модели нет - отсутствуют блокировки и понижающие передачи, а под днищем нет полноценной защиты. Тем не менее, для большинства российских дорог этого вполне достаточно.

Багажник у Haval H3 вместительный - около 500 литров по китайской методике измерения. Это сравнимо с объемом багажников у других семейных кроссоверов. Однако стоит учитывать, что шторка багажного отделения не входит в базовую комплектацию, и ее придется приобретать отдельно.

С точки зрения оснащения Haval H3 приятно удивляет. Уже в базовой версии есть подогревы, мультимедийная система с крупным экраном, цифровая приборная панель и панорамное остекление крыши. В более дорогих комплектациях добавляются память настроек сидений и премиальная аудиосистема с 15 динамиками, включая динамики в задних стойках. Такой набор опций редко встречается в сегменте доступных кроссоверов.

Что касается цен, то здесь Haval H3 не так прост. Версия с передним приводом стартует от 2,6 млн рублей, а за полный привод придется выложить минимум 3,1 млн. Для сравнения, новый Renault Duster, ввезенный неофициально, стоит около 3 млн рублей, а Haval Dargo с двухлитровым мотором - чуть дороже H3, но предлагает больше возможностей. В Китае аналогичная комплектация H3 стоит примерно 1,7 млн рублей.

Несмотря на это, Haval H3 может заинтересовать тех, кто ищет современный кроссовер с богатым оснащением и официальной гарантией - 3 года или 150 тысяч километров. Однако назвать его по-настоящему бюджетной заменой Duster сложно: ценник выводит модель в другой сегмент, где конкуренция куда выше. Haval H3 - это скорее новый игрок среди хорошо оснащенных кроссоверов, чем прямой преемник народного Duster.

В итоге, Haval H3 - интересное предложение для тех, кто ценит комфорт, технологии и официальный сервис. Но если вы рассчитываете на действительно доступный кроссовер, стоит внимательно изучить рынок и сравнить все варианты.