13 февраля 2020, 15:49
Haval H5 доберется до российских дилеров к лету
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Фото: autohome.com.cn
В салонах российских дилеров Haval H5 появится в первой половине 2020 года. «Убийцу УАЗиков» в ближайшее время должны поставить на конвейер завода Great Wall в Тульской области.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
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Первые тестовые машины собраны и, по слухам, уже проходят сертификацию. Возможно, перед тем, как отправлять партию новых внедорожников дилерам, компания проведет презентацию модели. Некоторые источники утверждают, что это может произойти уже в апреле.
Как пишет портал «Китайские автомобили», к рамному внедорожнику Haval H5 россияне проявляют «суперогромный интерес, примерно, как к Haval F7 за пару месяцев до выхода». Но официальное представительство марки соблюдает конспирацию и не называет точную дату начала продаж. Машина хорошо знакома отечественным автолюбителям, но под имеем Great Wall Hover H5.
Эксперты оценили минимальную комплектацию Haval H5 в 1,4 млн рублей. Ожидается, что в будущем он составит конкуренцию новому УАЗ «Патриот», над которым сейчас активно работают специалисты Ульяновского автозавода. Ранее глава Sollers Вадим Швецов говорил, что «Русский Прадо» будет стоить около 1,5 млн рублей.
Комментарии
Комментарии пользователей
Владимир13.02.2020 19:22
А цены то когда точные будут? Вид, конечно, колхозный, на любителя, но что-то в нем есть, надо будет съездить летом живьем посмотреть.
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Отзывы по теме
Наш автопром никогда не выйдет из кризиса, пока будет выпускать устаревшие иностранные модели. Какой бы ни была комплектация, это все равно Грейт Вол, которому уже сто лет. Раньше только удачные европейские модели копировали, теперь уже и за китайские принялись. Позор!
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