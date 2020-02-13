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13 февраля 2020, 15:49

Haval H5 доберется до российских дилеров к лету

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Фото: autohome.com.cn
В салонах российских дилеров Haval H5 появится в первой половине 2020 года. «Убийцу УАЗиков» в ближайшее время должны поставить на конвейер завода Great Wall в Тульской области.
Haval H5 доберется до российских дилеров к лету

Фото: autohome.com.cn

Haval H5 доберется до российских дилеров к лету

Фото: autohome.com.cn

Haval H5 доберется до российских дилеров к лету

Фото: autohome.com.cn

Haval H5 доберется до российских дилеров к лету

Фото: autohome.com.cn

Haval H5 доберется до российских дилеров к лету

Фото: autohome.com.cn

Haval H5 доберется до российских дилеров к лету
Haval H5 доберется до российских дилеров к лету
Haval H5 доберется до российских дилеров к лету
Haval H5 доберется до российских дилеров к лету
Haval H5 доберется до российских дилеров к лету
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Официальной информации от представителей завода Great Wall о запуске серийного производства китайского внедорожника пока не поступало. Но, учитывая тот факт, что все сварочное оборудование и первые машинокомплекты прибыли в Россию в прошлом году, задержки быть не должно. Собирать внедорожники Haval H5 будут крупноузловым методом.

Первые тестовые машины собраны и, по слухам, уже проходят сертификацию. Возможно, перед тем, как отправлять партию новых внедорожников дилерам, компания проведет презентацию модели. Некоторые источники утверждают, что это может произойти уже в апреле.

Как пишет портал «Китайские автомобили», к рамному внедорожнику Haval H5 россияне проявляют «суперогромный интерес, примерно, как к Haval F7 за пару месяцев до выхода». Но официальное представительство марки соблюдает конспирацию и не называет точную дату начала продаж. Машина хорошо знакома отечественным автолюбителям, но под имеем Great Wall Hover H5.

Эксперты оценили минимальную комплектацию Haval H5 в 1,4 млн рублей. Ожидается, что в будущем он составит конкуренцию новому УАЗ «Патриот», над которым сейчас активно работают специалисты Ульяновского автозавода. Ранее глава Sollers Вадим Швецов говорил, что «Русский Прадо» будет стоить около 1,5 млн рублей.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Владимир13.02.2020 19:22
5
А цены то когда точные будут? Вид, конечно, колхозный, на любителя, но что-то в нем есть, надо будет съездить летом живьем посмотреть.
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Отзывы по теме
В России стартовал выпуск DW Hower H5
Наш автопром никогда не выйдет из кризиса, пока будет выпускать устаревшие иностранные модели. Какой бы ни была комплектация, это все равно Грейт Вол, которому уже сто лет. Раньше только удачные европейские модели копировали, теперь уже и за китайские принялись. Позор!
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Haval H5 доберется до российских дилеров к лету
{{material_128016}}Официальной информации от представителей завода Great Wall о запуске серийного производства китайского внедорожника пока не поступало. Но, учитывая тот факт, что все сварочное оборудование и первые машинокомплекты прибыли в Россию в прошлом году, задержки быть не должно. Собирать внедорожники Haval H5 будут крупноузловым методом.Первые тестовые машины собраны и, по слухам, уже проходят сертификацию. Возможно, перед тем, как отправлять партию новых внедорожников дилерам, компания проведет презентацию модели. Некоторые источники утверждают, что это может произойти уже в апреле.Как пишет портал «Китайские автомобили», к рамному внедорожнику Haval H5 россияне проявляют «суперогромный интерес, примерно, как к Haval F7 за пару месяцев до выхода». Но официальное представительство марки соблюдает конспирацию и не называет точную дату начала продаж. Машина хорошо знакома отечественным автолюбителям, но под имеем Great Wall Hover H5.Эксперты оценили минимальную комплектацию Haval H5 в 1,4 млн рублей. Ожидается, что в будущем он составит конкуренцию новому УАЗ «Патриот», над которым сейчас активно работают специалисты Ульяновского автозавода. Ранее глава Sollers Вадим Швецов говорил, что «Русский Прадо» будет стоить около 1,5 млн рублей.
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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