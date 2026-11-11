Почему Haval H5 теряет больше 1,2 млн рублей: какие модели Haval дешевеют быстрее и как это влияет на остаточную стоимость

11 ноября 2026, 09:15
Остаточная стоимость автомобилей Haval и GWM: данные исследования
Остаточная стоимость автомобилей Haval и GWM: данные исследования
Финансовая платформа сопоставила цены автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска. Haval H5 за три года теряет свыше 1,2 млн рублей, а у других моделей снижение составляет от 400 тысяч. В исследовании также названы причины быстрого падения остаточной стоимости.
Исследование изучило, насколько сохраняют стоимость в цене автомобили 2023 и 2024 годов выпуска на вторичном рынке. Результаты показали существенный разброс в потерях стоимости даже внутри одного бренда.
Наибольшее падение зафиксировано у рамного внедорожника Haval H5. За три года эксплуатации его стоимость на вторичном рынке снижается более чем на 1,2 млн рублей.
Следом идет кроссовер Haval Dargo. За тот же трехлетний период его средняя цена падает примерно на 900 тыс. рублей. Для владельца это заметная разница между первоначальной стоимостью покупки и ценой при перепродаже.
Компактный Haval H3 теряет около 650 тыс. рублей за два года эксплуатации. Для моделей Haval H7 и Haval H9 потеря стоимости оценивается примерно в 600 тыс. рублей, однако срок действия этих двух оценок в опубликованных данных отдельно не уточняется.
У более доступных моделей потери меньше. Для Haval M6 и Jolion падение за три года составляет 400–430 тыс. рублей. Сопоставимую динамику показывает пикап GWM Poer: за аналогичный период он теряет около 450 тыс. рублей.
Важное уточнение: приведенные величины отражают именно изменение цен на вторичном рынке, а не полный расчет расходов за время владения. Остаточная стоимость сама по себе не определяется только моделью — на нее влияют обновление модельных рядов, конкуренция с новыми машинами, ликвидность на вторичном рынке, а также опасения покупателей относительно ресурсных узлов и стоимости постгарантийного обслуживания. Кроме того, на цены влияют особенности поставок.
По данным исследования, в первый год владения автомобили в среднем дешевеют на 20–30%. Сами величины отражают изменение цен на автомобиль на вторичном рынке, а не полный расчет расходов за время владения. В материале о рассмотрении Granta и Vesta также разбиралось, почему остаточная стоимость сама по себе не определяется, какая машина обходится дешевле.
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