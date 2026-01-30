Вопрос цены снят: все подробности о Haval H7 2026 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

30 января 2026, 12:59

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России

Вопрос цены снят: все подробности о Haval H7 2026 года

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России

Прошла презентация Haval H7 2026 модельного года с заметно обновленным мотором и расширенными мультимедийными возможностями. Мало кто знает, что теперь в комплектацию войдет сервис VK Видео, а также новые разъемы для зарядки. Что еще изменилось и когда ждать старт продаж - рассказываем, почему эта новинка может изменить расстановку сил на рынке.

Прошла презентация Haval H7 2026 модельного года с заметно обновленным мотором и расширенными мультимедийными возможностями. Мало кто знает, что теперь в комплектацию войдет сервис VK Видео, а также новые разъемы для зарядки. Что еще изменилось и когда ждать старт продаж - рассказываем, почему эта новинка может изменить расстановку сил на рынке.

На российском рынке готовится к выходу обновленный кроссовер Haval H7 2026 модельного года, который уже привлек внимание автолюбителей благодаря серьезным техническим и технологическим доработкам. Производитель из Поднебесной сделал ставку на сочетание мощности, современных сервисов и расширенной мультимедийной платформы, что может стать весомым аргументом для покупателей в условиях растущей конкуренции среди SUV.

Главное новшество - модернизированный 2-литровый турбомотор, который теперь выдает 231 л.с. и 380 Нм крутящего момента, соответствуя экологическому стандарту «Евро-6». Для сравнения, прежняя версия двигателя развивала 192 л.с. и 320 Нм, а стандарт выбрасываемых веществ был ниже - «Евро-5». Силовой агрегат по-прежнему работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода Torque-On-Demand, где задние колеса подключаются через муфту. Такой тандем обещает не только динамику, но и уверенность на скользких дорогах, что особенно актуально для российских условий.

Важное обновление коснулось и мультимедийной системы. Теперь в Haval H7 интегрирован онлайн-сервис VK Видео, позволяющий синхронизировать данные с аккаунтом пользователя или использовать сервис без регистрации. Однако, чтобы не отвлекать водителя, воспроизведение видео блокируется во время движения. Помимо этого, в салоне появились дополнительные зарядные порты: к привычным USB Type-A добавился современный USB Type-C, что оценят владельцы новых гаджетов.

Фото: Haval 

Еще одним шагом вперед стала интеграция платформы Яндекс Авто, которая уже ранее появилась в H7. Владельцы с активированными сервисами GWM Connection могут дистанционно управлять функциями автомобиля с помощью голосовых команд через Яндекс Станцию. Это решение подчеркивает стремление бренда сделать кроссовер максимально технологичным и удобным для пользователя.

Мультимедийные возможности расширены за счет нового приложения Smart Widget, позволяющего настраивать виджеты и «горячие» кнопки под себя. Экран теперь можно разделить на отдельные зоны, где отображаются только нужные функции. Появился и курсор Smart Ball, который всегда виден на дисплее и показывает текущую скорость, а также уведомляет о смене трека или подключении к Bluetooth, USB или Wi-Fi. Такой подход делает управление интуитивным и быстрым, что особенно важно в плотном городском потоке.

Цены и точная дата старта продаж Haval H7 2026 года пока держатся в секрете. Однако, учитывая уровень обновлений и акцент на цифровых сервисах, можно ожидать, что новинка будет востребована среди тех, кто ценит современные технологии и комфорт в поездках. Стоить новинка будет в диапазоне от 3 999 000 до 4 199 000 рублей.

Упомянутые модели: Haval F7 (от 1 809 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл

Похожие материалы Хавейл

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Владимир Пенза
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться