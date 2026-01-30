Вопрос цены снят: все подробности о Haval H7 2026 года

30 января 2026, 12:59
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Прошла презентация Haval H7 2026 модельного года с заметно обновленным мотором и расширенными мультимедийными возможностями. Мало кто знает, что теперь в комплектацию войдет сервис VK Видео, а также новые разъемы для зарядки. Что еще изменилось и когда ждать старт продаж - рассказываем, почему эта новинка может изменить расстановку сил на рынке.
На российском рынке готовится к выходу обновленный кроссовер Haval H7 2026 модельного года, который уже привлек внимание автолюбителей благодаря серьезным техническим и технологическим доработкам. Производитель из Поднебесной сделал ставку на сочетание мощности, современных сервисов и расширенной мультимедийной платформы, что может стать весомым аргументом для покупателей в условиях растущей конкуренции среди SUV.
Главное новшество - модернизированный 2-литровый турбомотор, который теперь выдает 231 л.с. и 380 Нм крутящего момента, соответствуя экологическому стандарту «Евро-6». Для сравнения, прежняя версия двигателя развивала 192 л.с. и 320 Нм, а стандарт выбрасываемых веществ был ниже - «Евро-5». Силовой агрегат по-прежнему работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода Torque-On-Demand, где задние колеса подключаются через муфту. Такой тандем обещает не только динамику, но и уверенность на скользких дорогах, что особенно актуально для российских условий.
Важное обновление коснулось и мультимедийной системы. Теперь в Haval H7 интегрирован онлайн-сервис VK Видео, позволяющий синхронизировать данные с аккаунтом пользователя или использовать сервис без регистрации. Однако, чтобы не отвлекать водителя, воспроизведение видео блокируется во время движения. Помимо этого, в салоне появились дополнительные зарядные порты: к привычным USB Type-A добавился современный USB Type-C, что оценят владельцы новых гаджетов.
Еще одним шагом вперед стала интеграция платформы Яндекс Авто, которая уже ранее появилась в H7. Владельцы с активированными сервисами GWM Connection могут дистанционно управлять функциями автомобиля с помощью голосовых команд через Яндекс Станцию. Это решение подчеркивает стремление бренда сделать кроссовер максимально технологичным и удобным для пользователя.
Мультимедийные возможности расширены за счет нового приложения Smart Widget, позволяющего настраивать виджеты и «горячие» кнопки под себя. Экран теперь можно разделить на отдельные зоны, где отображаются только нужные функции. Появился и курсор Smart Ball, который всегда виден на дисплее и показывает текущую скорость, а также уведомляет о смене трека или подключении к Bluetooth, USB или Wi-Fi. Такой подход делает управление интуитивным и быстрым, что особенно важно в плотном городском потоке.
Цены и точная дата старта продаж Haval H7 2026 года пока держатся в секрете. Однако, учитывая уровень обновлений и акцент на цифровых сервисах, можно ожидать, что новинка будет востребована среди тех, кто ценит современные технологии и комфорт в поездках. Стоить новинка будет в диапазоне от 3 999 000 до 4 199 000 рублей.
Похожие материалы Хавейл
-
21.01.2026, 07:04
Haval F7: стоит ли брать обновленный кроссовер — мнение владельцев
Свежий взгляд на Haval F7 после реального тест-драйва. Какие функции действительно работают, а что вызывает вопросы? Узнайте, как автомобиль ведет себя на разных дорогах и что скрывают новые технологии.Читать далее
-
17.01.2026, 06:53
Два месяца с Haval F7: реальный опыт, который удивил и разочаровал одновременно
Владелец Haval F7 (2G) делится личными впечатлениями после двух месяцев за рулем. В обзоре - неожиданные плюсы, раздражающие минусы и честный взгляд на эксплуатацию. Узнайте, что скрывает популярный кроссовер.Читать далее
-
04.01.2026, 17:53
Реальные траты на обслуживание Haval Jolion, F7 и H9 за 70 тысяч км
Сравниваем расходы на ТО трех моделей Haval. Узнаете, где скрыты основные затраты. Подробности о слабых местах и советах по эксплуатации. Неожиданные нюансы для владельцев. Сравнительная таблица расходов на обслуживание.Читать далее
-
12.12.2025, 06:54
Пять популярных китайских кроссоверов с пробегом: что ломается первым
Китайские кроссоверы на вторичном рынке вызывают споры. Одни уверены в их надежности, другие опасаются быстрых поломок. Мы разобрали пять популярных моделей, их слабые места и особенности эксплуатации. Спрос на такие авто стабилен, но есть нюансы.Читать далее
-
04.12.2025, 09:44
Какие китайские авто не выдерживают такси: рейтинг от владельца парка
Владелец крупного таксопарка из Москвы неожиданно расставил китайские авто по местам. Его рейтинг удивил даже опытных водителей. Не все популярные марки оказались надежными. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
27.10.2025, 05:10
Как за год изменились цены популярных автомобилей Haval с пробегом
Времена стремительного роста позади. Рынок подержанных китайских автомобилей вступает в новую фазу. Цены меняются, предложения множатся, а спрос перестраивается. Что на самом деле происходит с популярными кроссоверами? Посмотрим выгодно ли покупать их сейчас?Читать далее
-
14.10.2025, 09:50
Российский рынок подержанных машин откатился к ценам 2023 года
Рынок подержанных машин удивляет. Цены пошли в неожиданном направлении. Стоимость многих моделей заметно изменилась. Предложение на рынке сильно выросло. Покупателям стоит присмотреться к вариантам. Это может быть выгодное время.Читать далее
-
25.09.2025, 16:31
Российский авторынок удивляет: названы 20 моделей с самым сильным падением цен
Аналитики изучили рынок новых автомобилей. Цены на многие модели изменились. Некоторые машины стали заметно доступнее. Эксперты составили интересный рейтинг. Появился список самых подешевевших авто. Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
12.09.2025, 10:56
Jaecoo J7 возглавил список самых популярных иномарок в России до 5 миллионов рублей
Автомобильный рынок России продолжает меняться. Покупатели сделали свой выбор. В среднем ценовом сегменте есть явные лидеры. Какие машины предпочитают россияне сегодня? Наш анализ покажет главные тренды.Читать далее
-
28.08.2025, 05:31
Как с начала 2025 года изменились цены популярных подержанных китайских кроссоверов
Цены в салонах дилеров вновь поползли вверх, а из-за введенных санкций покупка и обслуживание подержанных автомобилей европейских, японских и корейских марок сопряжена с объективными трудностями. Именно этим можно объяснить увеличение интереса к китайским автомобилям с пробегом. Доля таких машин в общем объеме вторичного авторынка России по-прежнему остается невысокой, но неуклонно растет.Читать далее
Похожие материалы Хавейл
-
21.01.2026, 07:04
Haval F7: стоит ли брать обновленный кроссовер — мнение владельцев
Свежий взгляд на Haval F7 после реального тест-драйва. Какие функции действительно работают, а что вызывает вопросы? Узнайте, как автомобиль ведет себя на разных дорогах и что скрывают новые технологии.Читать далее
-
17.01.2026, 06:53
Два месяца с Haval F7: реальный опыт, который удивил и разочаровал одновременно
Владелец Haval F7 (2G) делится личными впечатлениями после двух месяцев за рулем. В обзоре - неожиданные плюсы, раздражающие минусы и честный взгляд на эксплуатацию. Узнайте, что скрывает популярный кроссовер.Читать далее
-
04.01.2026, 17:53
Реальные траты на обслуживание Haval Jolion, F7 и H9 за 70 тысяч км
Сравниваем расходы на ТО трех моделей Haval. Узнаете, где скрыты основные затраты. Подробности о слабых местах и советах по эксплуатации. Неожиданные нюансы для владельцев. Сравнительная таблица расходов на обслуживание.Читать далее
-
12.12.2025, 06:54
Пять популярных китайских кроссоверов с пробегом: что ломается первым
Китайские кроссоверы на вторичном рынке вызывают споры. Одни уверены в их надежности, другие опасаются быстрых поломок. Мы разобрали пять популярных моделей, их слабые места и особенности эксплуатации. Спрос на такие авто стабилен, но есть нюансы.Читать далее
-
04.12.2025, 09:44
Какие китайские авто не выдерживают такси: рейтинг от владельца парка
Владелец крупного таксопарка из Москвы неожиданно расставил китайские авто по местам. Его рейтинг удивил даже опытных водителей. Не все популярные марки оказались надежными. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
27.10.2025, 05:10
Как за год изменились цены популярных автомобилей Haval с пробегом
Времена стремительного роста позади. Рынок подержанных китайских автомобилей вступает в новую фазу. Цены меняются, предложения множатся, а спрос перестраивается. Что на самом деле происходит с популярными кроссоверами? Посмотрим выгодно ли покупать их сейчас?Читать далее
-
14.10.2025, 09:50
Российский рынок подержанных машин откатился к ценам 2023 года
Рынок подержанных машин удивляет. Цены пошли в неожиданном направлении. Стоимость многих моделей заметно изменилась. Предложение на рынке сильно выросло. Покупателям стоит присмотреться к вариантам. Это может быть выгодное время.Читать далее
-
25.09.2025, 16:31
Российский авторынок удивляет: названы 20 моделей с самым сильным падением цен
Аналитики изучили рынок новых автомобилей. Цены на многие модели изменились. Некоторые машины стали заметно доступнее. Эксперты составили интересный рейтинг. Появился список самых подешевевших авто. Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
12.09.2025, 10:56
Jaecoo J7 возглавил список самых популярных иномарок в России до 5 миллионов рублей
Автомобильный рынок России продолжает меняться. Покупатели сделали свой выбор. В среднем ценовом сегменте есть явные лидеры. Какие машины предпочитают россияне сегодня? Наш анализ покажет главные тренды.Читать далее
-
28.08.2025, 05:31
Как с начала 2025 года изменились цены популярных подержанных китайских кроссоверов
Цены в салонах дилеров вновь поползли вверх, а из-за введенных санкций покупка и обслуживание подержанных автомобилей европейских, японских и корейских марок сопряжена с объективными трудностями. Именно этим можно объяснить увеличение интереса к китайским автомобилям с пробегом. Доля таких машин в общем объеме вторичного авторынка России по-прежнему остается невысокой, но неуклонно растет.Читать далее