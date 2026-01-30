Вопрос цены снят: все подробности о Haval H7 2026 года

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России

Прошла презентация Haval H7 2026 модельного года с заметно обновленным мотором и расширенными мультимедийными возможностями. Мало кто знает, что теперь в комплектацию войдет сервис VK Видео, а также новые разъемы для зарядки. Что еще изменилось и когда ждать старт продаж - рассказываем, почему эта новинка может изменить расстановку сил на рынке.

На российском рынке готовится к выходу обновленный кроссовер Haval H7 2026 модельного года, который уже привлек внимание автолюбителей благодаря серьезным техническим и технологическим доработкам. Производитель из Поднебесной сделал ставку на сочетание мощности, современных сервисов и расширенной мультимедийной платформы, что может стать весомым аргументом для покупателей в условиях растущей конкуренции среди SUV.

Главное новшество - модернизированный 2-литровый турбомотор, который теперь выдает 231 л.с. и 380 Нм крутящего момента, соответствуя экологическому стандарту «Евро-6». Для сравнения, прежняя версия двигателя развивала 192 л.с. и 320 Нм, а стандарт выбрасываемых веществ был ниже - «Евро-5». Силовой агрегат по-прежнему работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода Torque-On-Demand, где задние колеса подключаются через муфту. Такой тандем обещает не только динамику, но и уверенность на скользких дорогах, что особенно актуально для российских условий.

Важное обновление коснулось и мультимедийной системы. Теперь в Haval H7 интегрирован онлайн-сервис VK Видео, позволяющий синхронизировать данные с аккаунтом пользователя или использовать сервис без регистрации. Однако, чтобы не отвлекать водителя, воспроизведение видео блокируется во время движения. Помимо этого, в салоне появились дополнительные зарядные порты: к привычным USB Type-A добавился современный USB Type-C, что оценят владельцы новых гаджетов.

Фото: Haval

Еще одним шагом вперед стала интеграция платформы Яндекс Авто, которая уже ранее появилась в H7. Владельцы с активированными сервисами GWM Connection могут дистанционно управлять функциями автомобиля с помощью голосовых команд через Яндекс Станцию. Это решение подчеркивает стремление бренда сделать кроссовер максимально технологичным и удобным для пользователя.

Мультимедийные возможности расширены за счет нового приложения Smart Widget, позволяющего настраивать виджеты и «горячие» кнопки под себя. Экран теперь можно разделить на отдельные зоны, где отображаются только нужные функции. Появился и курсор Smart Ball, который всегда виден на дисплее и показывает текущую скорость, а также уведомляет о смене трека или подключении к Bluetooth, USB или Wi-Fi. Такой подход делает управление интуитивным и быстрым, что особенно важно в плотном городском потоке.

Цены и точная дата старта продаж Haval H7 2026 года пока держатся в секрете. Однако, учитывая уровень обновлений и акцент на цифровых сервисах, можно ожидать, что новинка будет востребована среди тех, кто ценит современные технологии и комфорт в поездках. Стоить новинка будет в диапазоне от 3 999 000 до 4 199 000 рублей.