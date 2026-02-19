Главные отличия новых Haval H7 и H9: есть ли смысл переплачивать за рестайлинг

Haval H7 и H9 после обновления: что изменилось в комплектациях и ценах

Какие перемены ждут покупателей Haval H7 и H9 в 2026 году. Новые функции, пересмотренные комплектации и рост цен - что важно знать перед покупкой, чтобы не переплатить. Эксперты объяснили, почему эти изменения затронут всех.

Обновление внедорожников Haval H7 и H9 в 2026 году стало заметным событием для российского рынка: китайский бренд не просто освежил свои модели, а пересмотрел подход к комплектациям и технической начинке. Для многих автолюбителей это означает новые возможности, но и новые вопросы - стоит ли теперь выбирать эти машины, и как изменились их позиции на фоне конкурентов.

Как сообщает Autonews, рестайлинг затронул сразу две популярные модели линейки Pro. Haval H7, который появился в России весной 2025 года, уже через год получил обновление, а вместе с ним - и новые опции, и пересмотренные цены. Флагманский H9 тоже не остался в стороне: его изменения оказались не столь радикальными, но затронули важные детали, влияющие на эксплуатацию и стоимость владения.

Внешность и интерьер: что заметит водитель

Внешний облик Haval H7 после рестайлинга остался практически прежним: узнаваемый силуэт, массивные арки и пластиковый обвес по-прежнему подчеркивают внедорожный характер. Однако внутри внимательный взгляд обнаружит свежие детали - черная отделка потолка, новое рулевое колесо и современный разъем Type-C для гаджетов. Эти штрихи делают салон более актуальным и удобным для повседневной жизни.

Haval H9, напротив, получил небольшие, но практичные изменения снаружи. Серебристая решетка уступила место серому «грилю», а расширители арок теперь выполнены из неокрашенного пластика - это решение должно снизить риск появления царапин при активной эксплуатации. В палитре кузова появился новый серый металлик, а в остальном дизайн остался верен традициям крупных внедорожников, напоминая о классике вроде Land Rover Defender.

Технологии и новые функции: что добавили

В Haval H7 теперь установлена мультимедийная система с 14,6-дюймовым экраном, которая поддерживает VK Видео - пассажиры могут смотреть ролики прямо в машине, но только на стоянке. Для удобства управления появилась функция «Смарт виджет»: теперь водитель может настраивать экран под себя, выделяя отдельные зоны и назначая быстрые команды. Кроме того, часть функций доступна через «Яндекс Станцию» или фирменное приложение на смартфоне, что расширяет возможности дистанционного контроля.

Haval H9 получил интеграцию с платформой «Яндекс Авто», включая карты, музыку и аудиокниги. Обновления программного обеспечения теперь происходят по воздуху, а голосовой ассистент научился управлять более чем 150 функциями автомобиля. Для практичности добавили отдельный механический ключ для минибокса на пятой двери - теперь не нужно извлекать ключ из брелока, как раньше.

Технические перемены: моторы и трансмиссии

Главное новшество Haval H7 - модернизированный 2,0-литровый двигатель, соответствующий стандарту Евро-6. Его мощность выросла до 231 л.с., а крутящий момент - до 380 Нм. Такой мотор обещает не только лучшую динамику (разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды), но и перспективу появления на других моделях бренда. Старый 191-сильный агрегат ушел в прошлое, а в паре с новым мотором работает 7-ступенчатый «робот» и полный привод с подключаемой задней осью.

У Haval H9 изменения коснулись моторной гаммы: дизельный 2,4-литровый двигатель убрали из-за снижения спроса и роста цен на дизельное топливо. Теперь остался только бензиновый 2,0-литровый мотор на 218 л.с. В остальном - классическая рамная конструкция, независимая подвеска, постоянный полный привод и понижающая передача. Такой набор по-прежнему делает H9 одним из немногих настоящих внедорожников в своем сегменте.

Комплектации и цены: что изменилось для покупателей

После обновления Haval H7 лишился базовой версии Elite - теперь доступны только Premium и Tech Plus. В Premium входят цифровая приборка, двухзонный климат, большой экран мультимедийки, подогрев сидений, адаптивный круиз и широкий набор ассистентов. Tech Plus добавляет панорамную крышу, проекционный дисплей и премиальную аудиосистему с сабвуфером. Отсутствие базовой комплектации привело к росту цен: теперь H7 стоит от 3 999 000 до 4 199 000 рублей, тогда как дорестайлинговая версия начиналась с 3 599 000 рублей.

Haval H9 сохранил прежние комплектации: Elite с люком, климат-контролем и кожаным салоном, а Premium - с панорамной крышей, массажными креслами и блокировкой дифференциала. Цены на обновленный H9 стартуют с 4 699 000 рублей, а топовая версия оценивается в 5 199 000 рублей. Для сравнения, дорестайлинговый H9 стоил от 4 599 000 до 5 099 000 рублей. Среди конкурентов - Tank 300, Jetour T2, BAIC BJ40 и Oting «Паладин», но по сочетанию характеристик и цене Haval удерживает сильные позиции.

Рынок и конкуренты: что важно знать сейчас

Изменения в линейке Haval отражают общие тенденции на российском рынке: производители сокращают количество комплектаций, делают ставку на более дорогие версии и расширяют цифровые возможности. Это заметно не только у китайских брендов - похожие шаги предпринимают и другие игроки. Например, в недавнем обзоре о первых впечатлениях владельца Lada Niva Travel 2026 года также отмечалось, что минимальные комплектации постепенно уходят с рынка, а покупатели вынуждены выбирать более оснащенные и дорогие версии.

В итоге, обновленные Haval H7 и H9 становятся не просто очередными рестайлингами, а отражением новых правил игры: больше технологий, меньше простых версий и заметный рост цен. Для тех, кто планирует покупку, важно внимательно изучить новые опции и сравнить их с предложениями конкурентов, чтобы не переплатить за ненужные функции.