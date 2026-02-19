Главные отличия новых Haval H7 и H9: есть ли смысл переплачивать за рестайлинг

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 февраля 2026, 23:09

Haval H7 и H9 после обновления: что изменилось в комплектациях и ценах

Haval H7 и H9 после обновления: что изменилось в комплектациях и ценах

Главные отличия новых Haval H7 и H9: есть ли смысл переплачивать за рестайлинг

Haval H7 и H9 после обновления: что изменилось в комплектациях и ценах

Какие перемены ждут покупателей Haval H7 и H9 в 2026 году. Новые функции, пересмотренные комплектации и рост цен - что важно знать перед покупкой, чтобы не переплатить. Эксперты объяснили, почему эти изменения затронут всех.

Какие перемены ждут покупателей Haval H7 и H9 в 2026 году. Новые функции, пересмотренные комплектации и рост цен - что важно знать перед покупкой, чтобы не переплатить. Эксперты объяснили, почему эти изменения затронут всех.

Обновление внедорожников Haval H7 и H9 в 2026 году стало заметным событием для российского рынка: китайский бренд не просто освежил свои модели, а пересмотрел подход к комплектациям и технической начинке. Для многих автолюбителей это означает новые возможности, но и новые вопросы - стоит ли теперь выбирать эти машины, и как изменились их позиции на фоне конкурентов.

Как сообщает Autonews, рестайлинг затронул сразу две популярные модели линейки Pro. Haval H7, который появился в России весной 2025 года, уже через год получил обновление, а вместе с ним - и новые опции, и пересмотренные цены. Флагманский H9 тоже не остался в стороне: его изменения оказались не столь радикальными, но затронули важные детали, влияющие на эксплуатацию и стоимость владения.

Внешность и интерьер: что заметит водитель

Внешний облик Haval H7 после рестайлинга остался практически прежним: узнаваемый силуэт, массивные арки и пластиковый обвес по-прежнему подчеркивают внедорожный характер. Однако внутри внимательный взгляд обнаружит свежие детали - черная отделка потолка, новое рулевое колесо и современный разъем Type-C для гаджетов. Эти штрихи делают салон более актуальным и удобным для повседневной жизни.

Haval H9, напротив, получил небольшие, но практичные изменения снаружи. Серебристая решетка уступила место серому «грилю», а расширители арок теперь выполнены из неокрашенного пластика - это решение должно снизить риск появления царапин при активной эксплуатации. В палитре кузова появился новый серый металлик, а в остальном дизайн остался верен традициям крупных внедорожников, напоминая о классике вроде Land Rover Defender.

Фото: Haval

Технологии и новые функции: что добавили

В Haval H7 теперь установлена мультимедийная система с 14,6-дюймовым экраном, которая поддерживает VK Видео - пассажиры могут смотреть ролики прямо в машине, но только на стоянке. Для удобства управления появилась функция «Смарт виджет»: теперь водитель может настраивать экран под себя, выделяя отдельные зоны и назначая быстрые команды. Кроме того, часть функций доступна через «Яндекс Станцию» или фирменное приложение на смартфоне, что расширяет возможности дистанционного контроля.

Haval H9 получил интеграцию с платформой «Яндекс Авто», включая карты, музыку и аудиокниги. Обновления программного обеспечения теперь происходят по воздуху, а голосовой ассистент научился управлять более чем 150 функциями автомобиля. Для практичности добавили отдельный механический ключ для минибокса на пятой двери - теперь не нужно извлекать ключ из брелока, как раньше.

Технические перемены: моторы и трансмиссии

Главное новшество Haval H7 - модернизированный 2,0-литровый двигатель, соответствующий стандарту Евро-6. Его мощность выросла до 231 л.с., а крутящий момент - до 380 Нм. Такой мотор обещает не только лучшую динамику (разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды), но и перспективу появления на других моделях бренда. Старый 191-сильный агрегат ушел в прошлое, а в паре с новым мотором работает 7-ступенчатый «робот» и полный привод с подключаемой задней осью.

Фото: Haval

У Haval H9 изменения коснулись моторной гаммы: дизельный 2,4-литровый двигатель убрали из-за снижения спроса и роста цен на дизельное топливо. Теперь остался только бензиновый 2,0-литровый мотор на 218 л.с. В остальном - классическая рамная конструкция, независимая подвеска, постоянный полный привод и понижающая передача. Такой набор по-прежнему делает H9 одним из немногих настоящих внедорожников в своем сегменте.

Комплектации и цены: что изменилось для покупателей

После обновления Haval H7 лишился базовой версии Elite - теперь доступны только Premium и Tech Plus. В Premium входят цифровая приборка, двухзонный климат, большой экран мультимедийки, подогрев сидений, адаптивный круиз и широкий набор ассистентов. Tech Plus добавляет панорамную крышу, проекционный дисплей и премиальную аудиосистему с сабвуфером. Отсутствие базовой комплектации привело к росту цен: теперь H7 стоит от 3 999 000 до 4 199 000 рублей, тогда как дорестайлинговая версия начиналась с 3 599 000 рублей.

Фото: Haval

Haval H9 сохранил прежние комплектации: Elite с люком, климат-контролем и кожаным салоном, а Premium - с панорамной крышей, массажными креслами и блокировкой дифференциала. Цены на обновленный H9 стартуют с 4 699 000 рублей, а топовая версия оценивается в 5 199 000 рублей. Для сравнения, дорестайлинговый H9 стоил от 4 599 000 до 5 099 000 рублей. Среди конкурентов - Tank 300, Jetour T2, BAIC BJ40 и Oting «Паладин», но по сочетанию характеристик и цене Haval удерживает сильные позиции.

Рынок и конкуренты: что важно знать сейчас

Изменения в линейке Haval отражают общие тенденции на российском рынке: производители сокращают количество комплектаций, делают ставку на более дорогие версии и расширяют цифровые возможности. Это заметно не только у китайских брендов - похожие шаги предпринимают и другие игроки. Например, в недавнем обзоре о первых впечатлениях владельца Lada Niva Travel 2026 года также отмечалось, что минимальные комплектации постепенно уходят с рынка, а покупатели вынуждены выбирать более оснащенные и дорогие версии.

В итоге, обновленные Haval H7 и H9 становятся не просто очередными рестайлингами, а отражением новых правил игры: больше технологий, меньше простых версий и заметный рост цен. Для тех, кто планирует покупку, важно внимательно изучить новые опции и сравнить их с предложениями конкурентов, чтобы не переплатить за ненужные функции.

Упомянутые модели: Haval H5 (от 1 099 000 Р), Haval H7
Упомянутые марки: Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл

Похожие материалы Хавейл

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Новосибирск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться