Главные отличия новых Haval H7 и H9: есть ли смысл переплачивать за рестайлинг

19 февраля 2026, 23:09
Haval H7 и H9 после обновления: что изменилось в комплектациях и ценах
Haval H7 и H9 после обновления: что изменилось в комплектациях и ценах
Какие перемены ждут покупателей Haval H7 и H9 в 2026 году. Новые функции, пересмотренные комплектации и рост цен - что важно знать перед покупкой, чтобы не переплатить. Эксперты объяснили, почему эти изменения затронут всех.
Обновление внедорожников Haval H7 и H9 в 2026 году стало заметным событием для российского рынка: китайский бренд не просто освежил свои модели, а пересмотрел подход к комплектациям и технической начинке. Для многих автолюбителей это означает новые возможности, но и новые вопросы - стоит ли теперь выбирать эти машины, и как изменились их позиции на фоне конкурентов.
Как сообщает Autonews, рестайлинг затронул сразу две популярные модели линейки Pro. Haval H7, который появился в России весной 2025 года, уже через год получил обновление, а вместе с ним - и новые опции, и пересмотренные цены. Флагманский H9 тоже не остался в стороне: его изменения оказались не столь радикальными, но затронули важные детали, влияющие на эксплуатацию и стоимость владения.
Внешность и интерьер: что заметит водитель
Внешний облик Haval H7 после рестайлинга остался практически прежним: узнаваемый силуэт, массивные арки и пластиковый обвес по-прежнему подчеркивают внедорожный характер. Однако внутри внимательный взгляд обнаружит свежие детали - черная отделка потолка, новое рулевое колесо и современный разъем Type-C для гаджетов. Эти штрихи делают салон более актуальным и удобным для повседневной жизни.
Haval H9, напротив, получил небольшие, но практичные изменения снаружи. Серебристая решетка уступила место серому «грилю», а расширители арок теперь выполнены из неокрашенного пластика - это решение должно снизить риск появления царапин при активной эксплуатации. В палитре кузова появился новый серый металлик, а в остальном дизайн остался верен традициям крупных внедорожников, напоминая о классике вроде Land Rover Defender.
Технологии и новые функции: что добавили
В Haval H7 теперь установлена мультимедийная система с 14,6-дюймовым экраном, которая поддерживает VK Видео - пассажиры могут смотреть ролики прямо в машине, но только на стоянке. Для удобства управления появилась функция «Смарт виджет»: теперь водитель может настраивать экран под себя, выделяя отдельные зоны и назначая быстрые команды. Кроме того, часть функций доступна через «Яндекс Станцию» или фирменное приложение на смартфоне, что расширяет возможности дистанционного контроля.
Haval H9 получил интеграцию с платформой «Яндекс Авто», включая карты, музыку и аудиокниги. Обновления программного обеспечения теперь происходят по воздуху, а голосовой ассистент научился управлять более чем 150 функциями автомобиля. Для практичности добавили отдельный механический ключ для минибокса на пятой двери - теперь не нужно извлекать ключ из брелока, как раньше.
Технические перемены: моторы и трансмиссии
Главное новшество Haval H7 - модернизированный 2,0-литровый двигатель, соответствующий стандарту Евро-6. Его мощность выросла до 231 л.с., а крутящий момент - до 380 Нм. Такой мотор обещает не только лучшую динамику (разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды), но и перспективу появления на других моделях бренда. Старый 191-сильный агрегат ушел в прошлое, а в паре с новым мотором работает 7-ступенчатый «робот» и полный привод с подключаемой задней осью.
У Haval H9 изменения коснулись моторной гаммы: дизельный 2,4-литровый двигатель убрали из-за снижения спроса и роста цен на дизельное топливо. Теперь остался только бензиновый 2,0-литровый мотор на 218 л.с. В остальном - классическая рамная конструкция, независимая подвеска, постоянный полный привод и понижающая передача. Такой набор по-прежнему делает H9 одним из немногих настоящих внедорожников в своем сегменте.
Комплектации и цены: что изменилось для покупателей
После обновления Haval H7 лишился базовой версии Elite - теперь доступны только Premium и Tech Plus. В Premium входят цифровая приборка, двухзонный климат, большой экран мультимедийки, подогрев сидений, адаптивный круиз и широкий набор ассистентов. Tech Plus добавляет панорамную крышу, проекционный дисплей и премиальную аудиосистему с сабвуфером. Отсутствие базовой комплектации привело к росту цен: теперь H7 стоит от 3 999 000 до 4 199 000 рублей, тогда как дорестайлинговая версия начиналась с 3 599 000 рублей.
Haval H9 сохранил прежние комплектации: Elite с люком, климат-контролем и кожаным салоном, а Premium - с панорамной крышей, массажными креслами и блокировкой дифференциала. Цены на обновленный H9 стартуют с 4 699 000 рублей, а топовая версия оценивается в 5 199 000 рублей. Для сравнения, дорестайлинговый H9 стоил от 4 599 000 до 5 099 000 рублей. Среди конкурентов - Tank 300, Jetour T2, BAIC BJ40 и Oting «Паладин», но по сочетанию характеристик и цене Haval удерживает сильные позиции.
Рынок и конкуренты: что важно знать сейчас
Изменения в линейке Haval отражают общие тенденции на российском рынке: производители сокращают количество комплектаций, делают ставку на более дорогие версии и расширяют цифровые возможности. Это заметно не только у китайских брендов - похожие шаги предпринимают и другие игроки. Например, в недавнем обзоре о первых впечатлениях владельца Lada Niva Travel 2026 года также отмечалось, что минимальные комплектации постепенно уходят с рынка, а покупатели вынуждены выбирать более оснащенные и дорогие версии.
В итоге, обновленные Haval H7 и H9 становятся не просто очередными рестайлингами, а отражением новых правил игры: больше технологий, меньше простых версий и заметный рост цен. Для тех, кто планирует покупку, важно внимательно изучить новые опции и сравнить их с предложениями конкурентов, чтобы не переплатить за ненужные функции.
Похожие материалы Хавейл
-
13.02.2026, 00:02
Haval H7 2026: обновленный кроссовер с мощным мотором и новыми сервисами в России
В России стартовали продажи обновленного Haval H7 2026 года. Модель получила улучшенный двигатель и новые цифровые сервисы. Внедрены современные опции для комфорта и безопасности. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 20:38
Ресурс двигателей Haval: реальные цифры пробега и типичные проблемы в России
Насколько долговечны двигатели Haval в российских условиях? Мы изучили опыт владельцев с пробегом за 300 000 км, чтобы понять, какие моторы служат дольше, а какие требуют особого внимания. В материале - только факты и практические выводы.Читать далее
-
20.01.2026, 09:57
Личный опыт владения Haval H7 2025 глазами российского автомобилиста из Томска
Владелец Haval H7 2025 делится впечатлениями после перехода с японских авто. Он сравнивает комфорт, динамику и современные технологии. В материале есть неожиданные наблюдения и личные открытия.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.12.2025, 12:31
Haval H7 прошел жесткий краш-тест ANCAP и удивил результатом
Свежий Haval H7 испытали по австралийским стандартам безопасности. Итоги оказались неожиданными. Модель получила высший балл, но не обошлось без замечаний. Некоторые системы вызвали вопросы у экспертов. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 21:14
Haval H5 2025: новые комплектации и цены без дизеля на российском рынке
Haval представил обновленный прайс-лист на внедорожник H5. В списке только бензиновые версии. Цены остались прежними, но выгоды для новых авто нет. Дизельные модификации исчезли из предложения.Читать далее
-
17.12.2025, 12:27
Haval H7 глазами водителей: стильный кроссовер с внедорожным обликом, но не для грязи
Haval H7 выглядит как серьезный внедорожник, но по отзывам водителей не готов к настоящим испытаниям вне асфальта. Внутри - комфорт и продуманный интерьер, снаружи - брутальный дизайн. Однако есть нюансы, которые могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
31.10.2025, 06:12
Все минусы и реальные впечатления владельцев нового Haval H7 2025 года в России
Haval H7 2025 модельного года только появился в России, а водители уже делятся неожиданными впечатлениями. Эксперты отмечают спорные моменты в работе коробки, расходе топлива и комфорте. Какие еще нюансы скрывает новинка – читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.09.2025, 10:01
Обновленный Haval H7 вышел в Китае с новым именем и гибридной установкой
В Китае стартовали продажи обновленной модели. Кроссовер получил несколько важных изменений. Известны все комплектации и цены. Модель предлагает широкий выбор моторов. В том числе и гибридную версию. Скоро он может появиться и у нас.Читать далее
-
25.08.2025, 08:08
Тест-драйв Haval H5 2025: почему рамный внедорожник оказался не готов к бездорожью и горным серпантинам
Новый Haval H5 обладает всеми признаками настоящего внедорожника: рама, полный привод, понижающая передача. Однако испытания в горах Кавказа выявили серьезные проблемы с подвеской, тормозами и реакцией двигателя вне асфальта. Автомобиль оказался комфортным на шоссе, но совершенно не приспособленным к реальному бездорожью.Читать далее
Похожие материалы Хавейл
-
13.02.2026, 00:02
Haval H7 2026: обновленный кроссовер с мощным мотором и новыми сервисами в России
В России стартовали продажи обновленного Haval H7 2026 года. Модель получила улучшенный двигатель и новые цифровые сервисы. Внедрены современные опции для комфорта и безопасности. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 20:38
Ресурс двигателей Haval: реальные цифры пробега и типичные проблемы в России
Насколько долговечны двигатели Haval в российских условиях? Мы изучили опыт владельцев с пробегом за 300 000 км, чтобы понять, какие моторы служат дольше, а какие требуют особого внимания. В материале - только факты и практические выводы.Читать далее
-
20.01.2026, 09:57
Личный опыт владения Haval H7 2025 глазами российского автомобилиста из Томска
Владелец Haval H7 2025 делится впечатлениями после перехода с японских авто. Он сравнивает комфорт, динамику и современные технологии. В материале есть неожиданные наблюдения и личные открытия.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.12.2025, 12:31
Haval H7 прошел жесткий краш-тест ANCAP и удивил результатом
Свежий Haval H7 испытали по австралийским стандартам безопасности. Итоги оказались неожиданными. Модель получила высший балл, но не обошлось без замечаний. Некоторые системы вызвали вопросы у экспертов. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 21:14
Haval H5 2025: новые комплектации и цены без дизеля на российском рынке
Haval представил обновленный прайс-лист на внедорожник H5. В списке только бензиновые версии. Цены остались прежними, но выгоды для новых авто нет. Дизельные модификации исчезли из предложения.Читать далее
-
17.12.2025, 12:27
Haval H7 глазами водителей: стильный кроссовер с внедорожным обликом, но не для грязи
Haval H7 выглядит как серьезный внедорожник, но по отзывам водителей не готов к настоящим испытаниям вне асфальта. Внутри - комфорт и продуманный интерьер, снаружи - брутальный дизайн. Однако есть нюансы, которые могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
31.10.2025, 06:12
Все минусы и реальные впечатления владельцев нового Haval H7 2025 года в России
Haval H7 2025 модельного года только появился в России, а водители уже делятся неожиданными впечатлениями. Эксперты отмечают спорные моменты в работе коробки, расходе топлива и комфорте. Какие еще нюансы скрывает новинка – читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.09.2025, 10:01
Обновленный Haval H7 вышел в Китае с новым именем и гибридной установкой
В Китае стартовали продажи обновленной модели. Кроссовер получил несколько важных изменений. Известны все комплектации и цены. Модель предлагает широкий выбор моторов. В том числе и гибридную версию. Скоро он может появиться и у нас.Читать далее
-
25.08.2025, 08:08
Тест-драйв Haval H5 2025: почему рамный внедорожник оказался не готов к бездорожью и горным серпантинам
Новый Haval H5 обладает всеми признаками настоящего внедорожника: рама, полный привод, понижающая передача. Однако испытания в горах Кавказа выявили серьезные проблемы с подвеской, тормозами и реакцией двигателя вне асфальта. Автомобиль оказался комфортным на шоссе, но совершенно не приспособленным к реальному бездорожью.Читать далее