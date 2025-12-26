Пять звезд, но не без нюансов – что скрывает новый китайский кроссовер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 декабря 2025, 12:31

Haval H7 прошел жесткий краш-тест ANCAP и удивил результатом

Haval H7 прошел жесткий краш-тест ANCAP и удивил результатом

Пять звезд, но не без нюансов – что скрывает новый китайский кроссовер

Haval H7 прошел жесткий краш-тест ANCAP и удивил результатом

Свежий Haval H7 испытали по австралийским стандартам безопасности. Итоги оказались неожиданными. Модель получила высший балл, но не обошлось без замечаний. Некоторые системы вызвали вопросы у экспертов. Подробности – в нашем материале.

Свежий Haval H7 испытали по австралийским стандартам безопасности. Итоги оказались неожиданными. Модель получила высший балл, но не обошлось без замечаний. Некоторые системы вызвали вопросы у экспертов. Подробности – в нашем материале.

Китайский кроссовер Haval H7, который появился на российском рынке весной 2025 года, недавно оказался в центре внимания после серии испытаний на безопасность. Австралийская организация ANCAP, известная своими строгими стандартами, провела краш-тест этой модели. Несмотря на то, что Haval H7 для Австралии отличается правым рулем и гибридной силовой установкой, по остальным параметрам он идентичен российской версии.

В ходе испытаний автомобиль продемонстрировал высокий уровень защиты взрослых пассажиров – 89%. Однако эксперты отметили, что при фронтальном столкновении задний пассажир подвергается повышенной нагрузке на грудную клетку. Еще один нюанс выявился во время другого теста: подголовник водительского кресла сместился, что не повлияло на итоговую оценку, но заставило производителя инициировать отзывную кампанию для проверки креплений подголовников на всех проданных в Австралии автомобилях.

Безопасность детей в салоне также была оценена высоко – 91%. Дополнительные баллы принесла система, которая напоминает водителю о ребенке, оставленном в машине. Тем не менее, часть очков была потеряна из-за отсутствия центральных креплений Isofix на заднем ряду, что может быть важно для семей с несколькими детскими креслами.

Защита уязвимых участников дорожного движения – пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов – составила 81%. Специалисты обратили внимание на потенциальную опасность капота и передних стоек, которые могут нанести травмы при столкновении. Кроме того, система автономного экстренного торможения не всегда корректно реагирует на велосипедистов, что также отразилось на итоговой оценке.

В категории электронных ассистентов Haval H7 набрал 80%. Здесь сыграло роль то, что мониторинг состояния водителя присутствует, но по умолчанию отключен, что не соответствует требованиям ANCAP. Зато другие системы – удержание в полосе, экстренное торможение в пробках, информирование о скоростных ограничениях и адаптивный круиз-контроль – позволили компенсировать часть баллов.

Несмотря на выявленные недостатки, итоговая оценка оказалась максимальной – пять звезд. Это говорит о том, что Haval H7 соответствует самым строгим современным стандартам безопасности, хотя и требует доработок в отдельных аспектах. Для российских покупателей это важный сигнал: даже новые модели из Китая способны конкурировать с признанными мировыми брендами по уровню защиты.

Упомянутые модели: Haval H7
Упомянутые марки: Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл

Похожие материалы Хавейл

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Барнаул Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться