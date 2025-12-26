Пять звезд, но не без нюансов – что скрывает новый китайский кроссовер

Haval H7 прошел жесткий краш-тест ANCAP и удивил результатом

Свежий Haval H7 испытали по австралийским стандартам безопасности. Итоги оказались неожиданными. Модель получила высший балл, но не обошлось без замечаний. Некоторые системы вызвали вопросы у экспертов. Подробности – в нашем материале.

Китайский кроссовер Haval H7, который появился на российском рынке весной 2025 года, недавно оказался в центре внимания после серии испытаний на безопасность. Австралийская организация ANCAP, известная своими строгими стандартами, провела краш-тест этой модели. Несмотря на то, что Haval H7 для Австралии отличается правым рулем и гибридной силовой установкой, по остальным параметрам он идентичен российской версии.

В ходе испытаний автомобиль продемонстрировал высокий уровень защиты взрослых пассажиров – 89%. Однако эксперты отметили, что при фронтальном столкновении задний пассажир подвергается повышенной нагрузке на грудную клетку. Еще один нюанс выявился во время другого теста: подголовник водительского кресла сместился, что не повлияло на итоговую оценку, но заставило производителя инициировать отзывную кампанию для проверки креплений подголовников на всех проданных в Австралии автомобилях.

Безопасность детей в салоне также была оценена высоко – 91%. Дополнительные баллы принесла система, которая напоминает водителю о ребенке, оставленном в машине. Тем не менее, часть очков была потеряна из-за отсутствия центральных креплений Isofix на заднем ряду, что может быть важно для семей с несколькими детскими креслами.

Защита уязвимых участников дорожного движения – пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов – составила 81%. Специалисты обратили внимание на потенциальную опасность капота и передних стоек, которые могут нанести травмы при столкновении. Кроме того, система автономного экстренного торможения не всегда корректно реагирует на велосипедистов, что также отразилось на итоговой оценке.

В категории электронных ассистентов Haval H7 набрал 80%. Здесь сыграло роль то, что мониторинг состояния водителя присутствует, но по умолчанию отключен, что не соответствует требованиям ANCAP. Зато другие системы – удержание в полосе, экстренное торможение в пробках, информирование о скоростных ограничениях и адаптивный круиз-контроль – позволили компенсировать часть баллов.

Несмотря на выявленные недостатки, итоговая оценка оказалась максимальной – пять звезд. Это говорит о том, что Haval H7 соответствует самым строгим современным стандартам безопасности, хотя и требует доработок в отдельных аспектах. Для российских покупателей это важный сигнал: даже новые модели из Китая способны конкурировать с признанными мировыми брендами по уровню защиты.