Пять звезд, но не без нюансов – что скрывает новый китайский кроссовер

26 декабря 2025, 12:31
Haval H7 прошел жесткий краш-тест ANCAP и удивил результатом
Свежий Haval H7 испытали по австралийским стандартам безопасности. Итоги оказались неожиданными. Модель получила высший балл, но не обошлось без замечаний. Некоторые системы вызвали вопросы у экспертов. Подробности – в нашем материале.
Китайский кроссовер Haval H7, который появился на российском рынке весной 2025 года, недавно оказался в центре внимания после серии испытаний на безопасность. Австралийская организация ANCAP, известная своими строгими стандартами, провела краш-тест этой модели. Несмотря на то, что Haval H7 для Австралии отличается правым рулем и гибридной силовой установкой, по остальным параметрам он идентичен российской версии.
В ходе испытаний автомобиль продемонстрировал высокий уровень защиты взрослых пассажиров – 89%. Однако эксперты отметили, что при фронтальном столкновении задний пассажир подвергается повышенной нагрузке на грудную клетку. Еще один нюанс выявился во время другого теста: подголовник водительского кресла сместился, что не повлияло на итоговую оценку, но заставило производителя инициировать отзывную кампанию для проверки креплений подголовников на всех проданных в Австралии автомобилях.
Безопасность детей в салоне также была оценена высоко – 91%. Дополнительные баллы принесла система, которая напоминает водителю о ребенке, оставленном в машине. Тем не менее, часть очков была потеряна из-за отсутствия центральных креплений Isofix на заднем ряду, что может быть важно для семей с несколькими детскими креслами.
Защита уязвимых участников дорожного движения – пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов – составила 81%. Специалисты обратили внимание на потенциальную опасность капота и передних стоек, которые могут нанести травмы при столкновении. Кроме того, система автономного экстренного торможения не всегда корректно реагирует на велосипедистов, что также отразилось на итоговой оценке.
В категории электронных ассистентов Haval H7 набрал 80%. Здесь сыграло роль то, что мониторинг состояния водителя присутствует, но по умолчанию отключен, что не соответствует требованиям ANCAP. Зато другие системы – удержание в полосе, экстренное торможение в пробках, информирование о скоростных ограничениях и адаптивный круиз-контроль – позволили компенсировать часть баллов.
Несмотря на выявленные недостатки, итоговая оценка оказалась максимальной – пять звезд. Это говорит о том, что Haval H7 соответствует самым строгим современным стандартам безопасности, хотя и требует доработок в отдельных аспектах. Для российских покупателей это важный сигнал: даже новые модели из Китая способны конкурировать с признанными мировыми брендами по уровню защиты.
Похожие материалы Хавейл
-
17.12.2025, 12:27
Haval H7 глазами водителей: стильный кроссовер с внедорожным обликом, но не для грязи
Haval H7 выглядит как серьезный внедорожник, но по отзывам водителей не готов к настоящим испытаниям вне асфальта. Внутри - комфорт и продуманный интерьер, снаружи - брутальный дизайн. Однако есть нюансы, которые могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
31.10.2025, 06:12
Все минусы и реальные впечатления владельцев нового Haval H7 2025 года в России
Haval H7 2025 модельного года только появился в России, а водители уже делятся неожиданными впечатлениями. Эксперты отмечают спорные моменты в работе коробки, расходе топлива и комфорте. Какие еще нюансы скрывает новинка – читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.09.2025, 10:01
Обновленный Haval H7 вышел в Китае с новым именем и гибридной установкой
В Китае стартовали продажи обновленной модели. Кроссовер получил несколько важных изменений. Известны все комплектации и цены. Модель предлагает широкий выбор моторов. В том числе и гибридную версию. Скоро он может появиться и у нас.Читать далее
-
18.03.2025, 08:41
На российский рынок выходит полноприводный кроссовер Haval H7: все подробности и цены
Haval запустил производство нового пятиместного кроссовера H7 на заводе в Тульской области. Автомобиль сочетает динамику, технологии и адаптацию к российским условиям. Цены стартуют от 3,5 млн рублей. Первые машины поступят к дилерам этой весной.Читать далее
-
11.03.2025, 08:48
Новый кроссовер Haval H7 представят в России 17 марта
Китайский автопроизводитель Haval объявил дату онлайн-презентации нового кроссовера H7, которая состоится 17 марта 2025 года. Ожидается, что на мероприятии будет объявлен старт продаж модели в России.Читать далее
-
14.01.2025, 17:37
Haval привез в Россию еще один кроссовер. Все подробности о новинке
Марка Haval представила в России еще один кроссовер. Новый Haval H7 пополнит «внедорожную» линейку Haval Pro. Продажи новинки стартуют в первой половине 2025 года. Читать далее
-
05.01.2025, 20:16
Кроссовер Haval H7, который ждут в России: первое официальное фото
Бренд Haval (принадлежит Great Wall Motor) готовится вывести на китайский рынок новый кроссовер Haval H7, который планируют продавать и в России, но под другим именем.Читать далее
-
12.12.2024, 10:30
Дилеры назвали 5 самых главных новинок 2025 года
В следующем году российских автолюбителей ждет много интересных премьер в самых разных сегментах авторынка. Эксперты перечислили пять самых перспективных новинок и назвали имя потенциального бестселлера.Читать далее
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
