Мощнее, умнее, ближе: разбираем главные фишки обновлённого Haval H7, который собирают в России

Haval H7: старт продаж обновленного кроссовера российского производства

На «Иннопроме» впервые показали обновленный Haval H7, который теперь собирают под Тулой. Модель получила мощный двигатель, новые сервисы и расширенные возможности мультимедиа. Почему этот кроссовер может стать ключевым игроком на рынке и какие перемены ждут покупателей - объясняем подробно.

На «Иннопроме» впервые показали обновленный Haval H7, который теперь собирают под Тулой. Модель получила мощный двигатель, новые сервисы и расширенные возможности мультимедиа. Почему этот кроссовер может стать ключевым игроком на рынке и какие перемены ждут покупателей - объясняем подробно.

Появление обновленного Haval H7 на российском рынке - событие, которое может заметно повлиять на выбор семейных кроссоверов в сегменте SUV-D. Для многих автолюбителей важно, что модель теперь производится на заводе в Тульской области, что гарантирует локализацию и доступность сервисного обслуживания. Как отмечают специалисты, запуск производства в России позволяет не только снизить стоимость, но и быстрее реагировать на запросы покупателей.

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Haval H7 стал одной из главных премьер стенда Тульской области. По информации Autonews, именно здесь находится завод, где собирают этот кроссовер. В начале 2026 года на рынок вышла обновленная версия модели, которая получила ряд технических и функциональных доработок. В частности, двигатель стал мощнее на 39 л.с., теперь его отдача составляет 231 л.с., а крутящий момент вырос до 380 Н·м. Это заметное улучшение по сравнению с предыдущей версией, где крутящий момент был 320 Н·м.

Важным новшеством стала интеграция современных мультимедийных сервисов. В обновленную систему добавили онлайн-сервис «VK Видео», а также платформу «Яндекс Авто». Владельцы Haval H7 теперь могут использовать дистанционное голосовое управление через «Яндекс Станцию», если активированы сервисы GWM Connection. Кроме того, в автомобиле появился голосовой помощник и новые цифровые функции, что делает поездки более комфортными и технологичными.

Дизайн Haval H7 остался узнаваемым: прямоугольные формы кузова, массивные выштамповки в области колесных арок и просторный салон подчеркивают семейный характер модели. Кроссовер относится к классу SUV-D и рассчитан на большие семьи или тех, кто ценит вместительность и практичность. Как сообщает Autonews, продажи первой версии H7 стартовали весной 2025 года, а обновленная модификация уже доступна у дилеров.

Интересно, что представители бренда ранее намекали на возможность появления гибридной версии Haval H7 для российского рынка. Это может стать ответом на растущий спрос на экономичные и экологичные автомобили. Важно отметить, что тенденция к расширению ассортимента гибридов и электрокаров наблюдается и у других производителей: например, недавно в Китае стартовало производство нового поколения Hongqi H7, который также получил ряд технологических новшеств - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Hongqi H7.

Для справки: Haval H7 - это крупный кроссовер, ориентированный на семейную аудиторию, с акцентом на комфорт и современные технологии. Локализация производства в Тульской области позволяет рассчитывать на стабильные поставки и адаптацию под российские условия эксплуатации. Внедрение новых мультимедийных сервисов и усиление технических характеристик делают модель конкурентоспособной на фоне других SUV-D. Если учитывать текущие тренды, Haval H7 может занять заметную долю в сегменте семейных кроссоверов, особенно с учетом возможного появления гибридной версии.