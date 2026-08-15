Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

15 августа 2026, 13:22

Haval H9: новые цифровые сервисы и голосовое управление за доплату

Haval H9: новые цифровые сервисы и голосовое управление за доплату

Haval H9 2024 получил цифровой пакет за 34 900 ₽: голосовой ассистент, «Яндекс Авто» и OTA-обновления

Haval H9: новые цифровые сервисы и голосовое управление за доплату

В России для Haval H9 2024 теперь доступны современные цифровые опции, ранее встречавшиеся только в рестайлинговых версиях. Мало кто знает, что за внедрение этих функций придется доплатить, а их возможности могут изменить привычный опыт эксплуатации. Какие сервисы вошли в пакет, что они дают и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

В России для Haval H9 2024 теперь доступны современные цифровые опции, ранее встречавшиеся только в рестайлинговых версиях. Мало кто знает, что за внедрение этих функций придется доплатить, а их возможности могут изменить привычный опыт эксплуатации. Какие сервисы вошли в пакет, что они дают и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

Для российских владельцев Haval H9 2024 года появилась возможность оснастить свой внедорожник современными цифровыми сервисами, которые ранее были доступны только в обновлённых версиях. Это решение может повлиять на комфорт и функциональность автомобиля, особенно для тех, кто ценит технологичность и удобство в повседневной эксплуатации.

Как сообщает Autonews, теперь за 34 900 рублей можно установить специальный пакет, включающий голосовой ассистент от Great Wall Motor, интеграцию с «Яндекс Авто» и функцию OTA-обновлений. Такой шаг позволяет владельцам не только расширить возможности управления автомобилем, но и получить доступ к сервисам, которые ранее предлагались только в более дорогих комплектациях или новых моделях.

Голосовой ассистент, разработанный GWM, умеет распознавать около 800 команд и управлять более чем 150 функциями автомобиля. Это не только климат-контроль, мультимедиа и навигация, но также регулировка окон, телефонные звонки и другие опции. Система определяет местоположение пассажира и работает даже в движении благодаря технологии шумоподавления. Такой подход делает управление машиной более интуитивным и безопасным, особенно в условиях плотного городского движения.

Интеграция с «Яндекс Авто» открывает доступ к картам, музыке и аудиокнигам. После авторизации через ID «Яндекса» все данные пользователя — адреса, плейлисты, библиотеки книг — автоматически синхронизируются. Система отслеживает дорожную ситуацию, предупреждает о камерах и ремонтах, а информация выводится на центральный дисплей или приборную панель. Для работы сервисов предусмотрен телематический модуль с предоплаченным интернет-трафиком, который также обеспечивает возможность подключения смартфона или поиска Wi-Fi-сетей.

Ещё одна важная опция — поддержка OTA-обновлений. Теперь владелец Haval H9 может удалённо обновлять программное обеспечение мультимедийной системы, голосового управления и других электронных компонентов через мобильную сеть или Wi-Fi. Это позволяет своевременно получать новые функции и исправления без посещения дилера.

Сам Haval H9 остаётся одним из самых рамных внедорожников на российском рынке, адаптированных к суровым условиям эксплуатации. В стандартное оснащение входят полный зимний пакет, увеличенный бачок стеклоомывателя, омыватель камеры заднего вида и усиленная антикоррозионная обработка кузова. Все модификации комплектуются 2,0-литровым мотором мощностью 218 л. с. и восьмиступенчатым автоматом, привод — всегда полный. Минимальная стоимость автомобиля — от 4 799 000 рублей.

В целом, появление новых сервисов для Haval H9 — это не просто расширение списка опций, а шаг к более гибкой и современной эксплуатации автомобиля. Для многих владельцев это может стать решающим аргументом в пользу обновления или дооснащения своего внедорожника, особенно на фоне растущей конкуренции среди китайских брендов и постоянного ужесточения требований к комфорту и безопасности.

Интересно, что часть электронных решений, появившихся в рестайлинге 2026 года, теперь стала доступна и для владельцев более ранних экземпляров. Это может привести к постепенному расширению функционала за счёт программных обновлений, что уже давно практикуется у других производителей. Важно отметить, что Haval H9 регулярно входит в число наиболее доступных рамных внедорожников в России, и его не всегда следует сравнивать исключительно по набору конкурентных опций. Например, в обзоре новых тенденций среди внедорожников, где эксперты анализируют перспективы гибридных технологий, отмечается, что цифровизация становится ключевым фактором выбора — подробнее об этом можно узнать в материале о новых подходах к оснащению современных моделей .

Упомянутые модели: Haval H9 (от 2 299 900 Р)
Упомянутые марки: Haval, Great Wall
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