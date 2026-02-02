Что изменилось в Haval H9 2026 года для российского рынка и почему этот внедорожник снова на слуху

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

2 февраля 2026, 11:37

Haval представил обновленный H9 для России, и теперь модель получила не только свежий облик, но и расширенный набор цифровых сервисов. Стоимость внедорожника в новых комплектациях уже известна, но старт продаж пока держится в секрете. Какие опции появились, что изменилось в салоне и почему этот автомобиль может стать хитом - разбираемся в деталях.

Китайский автопроизводитель Haval официально анонсировал модернизированный внедорожник H9 2026 модельного года для российского рынка. Как сообщает Автостат, новинка получила заметные изменения во внешности, расширенный функционал мультимедийной системы и ряд новых опций, которые ранее были недоступны для российских покупателей.

В первую очередь, обновленный Haval H9 отличает переработанный экстерьер. Решетка радиатора теперь выполнена в сером цвете, что придает автомобилю более строгий и современный вид. Расширители колесных арок изготовлены из черного пластика, что подчеркивает внедорожный характер модели. В некоторых версиях салон теперь может похвастаться черным потолком, а в палитре кузова появился новый оттенок - «Атласный Селенит».

В комплектацию внедорожника добавлен третий ключ с механическим «жалом» для аварийного открытия дверей, а также внешний багажный бокс, расположенный на пятой двери. Это решение призвано повысить удобство эксплуатации автомобиля в условиях российских дорог и климата.

Особое внимание уделено цифровым возможностям. В штатную мультимедийную систему интегрирована платформа Яндекс Авто, что открывает доступ к навигации, музыке и аудиокнигам. Все сервисы синхронизируются через Яндекс ID, а виджеты приложений теперь выведены на центральный дисплей для быстрого доступа. Обновление программного обеспечения стало возможным по воздуху (OTA), что позволяет владельцам самостоятельно устанавливать новые версии без визита к дилеру - достаточно стабильного интернет-соединения.

Еще одной важной новинкой стал виртуальный голосовой ассистент, разработанный инженерами GWM. Система способна распознавать более 800 команд и различать зоны водителя и пассажира, что делает управление функциями автомобиля максимально интуитивным. Интеллектуальное шумоподавление помогает точно определять голосовые запросы даже в сложных условиях.

Для владельцев Haval H9 предыдущих лет выпуска предусмотрена возможность дооснащения цифровыми сервисами в официальных дилерских центрах. Это решение позволит не только повысить комфорт, но и продлить актуальность уже купленных автомобилей.

Стоимость обновленного Haval H9 в комплектации Elite составляет 4 699 000 рублей, а за версию Premium придется отдать 5 199 000 рублей. Дата начала продаж пока не раскрывается, что подогревает интерес к новинке среди потенциальных покупателей.

Напомним, Haval - это дочерний бренд китайского автогиганта Great Wall Motors, специализирующийся на производстве кроссоверов и внедорожников. Компания активно развивает присутствие на российском рынке с 2015 года, предлагая автомобили, адаптированные к местным условиям эксплуатации. За последние годы Haval стал одним из лидеров среди китайских марок в России, а модели H9 и Jolion пользуются стабильным спросом у отечественных автолюбителей.

Haval H9 - флагманский внедорожник бренда, который сочетает в себе классическую рамную конструкцию, современный дизайн и широкий набор опций. Модель ориентирована на тех, кто ценит проходимость, комфорт и технологичность. Благодаря постоянному обновлению и внедрению новых сервисов, H9 остается актуальным выбором для российских покупателей, ищущих надежный и функциональный автомобиль для любых дорог.

Упомянутые модели: Haval H9 (от 2 299 900 Р)
Упомянутые марки: Haval
