Что надёжнее: Chery или Haval — сравнение живучести, стоимости ремонта и ресурса в российских условиях

14 мая 2026, 20:11
Haval и Chery: что ждать от китайских авто на российских дорогах в 2026 году
В 2026 году выбор между Haval и Chery стал для россиян не только вопросом вкуса, но и расчетливого подхода к затратам на обслуживание. Эксперты и владельцы делятся опытом эксплуатации, отмечая ключевые различия в надежности, стоимости ремонта и поведении машин в суровых условиях.
В 2026 году китайские автомобили окончательно закрепились на российском рынке, и спор между конкурентами Haval и Chery не утихает. Для многих водителей выбор между этими марками стал не просто вопросом вкуса, но и прагматичным расчётом: какой автомобиль не приведёт к неожиданным затратам и неприятным сюрпризам в эксплуатации.
Haval традиционно ассоциируется с прочностью и выносливостью. Подвеска у этих машин рассчитана на суровые условия, а моторы при регулярном обслуживании способны пройти 200–250 тысяч километров без серьёзного вмешательства. Однако за надёжность приходится платить: оригинальные запчасти стоят заметно дороже, альтернативных предложений на рынке пока немного. Зато интервалы между техническими обслуживаниями длиннее, что частично компенсирует общую стоимость ремонта.
Chery, напротив, делает ставку на доступность. Обслуживание более качественное, деталь можно найти практически в любом сервисе, сеть дилеров и мастеров — по всему миру. Но из-за экономии приходится расплачиваться: ходовая часть быстрее сдаётся на российских дорогах, а такие неисправности, как скрипы в салоне или сбои электроники, встречаются чаще. В морозы некоторые модели Chery могут преподнести неприятный сюрприз — запуск двигателя при -25°C не всегда происходит плавно, особенно если аккумулятор не самый свежий.
Если сравнить стоимость планового ТО на пробеге до 100 тысяч километров, Haval обойдётся на 15–25% дороже. При этом следует отметить, что ремонт ходовой у Haval требуется редко, но стоимость запасных деталей может неприятно удивить. У Chery детали дешевле, а заменить их можно даже в небольшом гараже, но износ наступает быстрее, особенно на плохих дорогах.
Что касается коробок передач и силовых агрегатов, то у Haval они обеспечивают стабильность при правильном уходе. Турбированные моторы и цепные ГРМ не требуют частых вмешательств. У современных моторов Chery тоже есть достойный ресурс, но встречаются неудачные серии, особенно среди первых версий с вариатором. Эксперты советуют внимательно изучить отзывы по моделям и годам выпуска.
Антикоррозийная защита – ещё один критический критерий для российских условий. Haval, собираемый в Тульской области, прошёл усиленную обработку днища и скрытых полостей, что снижает риск появления ржавчины в первые годы эксплуатации. У Chery ситуация менее однозначная: владельцы из северных регионов иногда жалуются на вздутие краски и коррозию в районе арок и порогов, хотя до серьёзных проблем дело доходит редко.
Зимний запуск – отдельная тема. Haval чаще комплектуется более мощными аккумуляторами и предпусковыми подогревателями, что облегчает жизнь в морозы. У Chery в базовых комплектациях такие опции встречаются редко, и при сильных холодах возможны проблемы с запуском после нескольких неудачных попыток.
Важный нюанс — уровень сервиса. У дилеров Haval сеть уже выстроена, но стоимость работ остаётся высокой. Сервисов Chery больше, но качество обслуживания может отличаться от салона к салону: где-то всё делается быстро и аккуратно, а где-то возможны промахи даже при простых операциях.
Выбор между Haval и Chery зависит от стиля жизни и бюджета. Haval подходит тем, кто готов вложиться в надёжность и предпочитает реже обращаться к механику, особенно если приходится часто ездить по плохим дорогам или за городом. Chery — вариант для тех, кто ценит экономию на обслуживании, не боится мелких поломок и предпочитает решать вопросы ремонта быстро и недорого.
Перед покупкой эксперты советуют не полагаться на рекламные обещания, изучить реальные отзывы владельцев на профильных форумах, уточнить у дилера детали зимней подготовки автомобиля и просчитать стоимость владения за три года, включая ТО, страховку и типовые ремонты. Такой подход позволяет избежать разочарований и выбрать машину, которая не станет бременем даже на российских дорогах.
Интересно, что ситуация с китайскими автомобилями напоминает недавнюю историю с традиционными брендами, когда редкие или лимитированные модели на вторичном рынке неожиданно оказывались более дорогими. Например, как это было с одной из версий BMW, о чём подробно рассказывалось в материале о причинах роста цен на эксклюзивные автомобили . Это позволяет предположить, что и среди китайских марок в последние годы появляются свои «легенды» с особой репутацией и ценой.
