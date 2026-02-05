Владелец из Воронежа делится реальными впечатлениями о Haval Jolion 2025, сравнивая с Лада Веста и отмечая особенности комплектации и расхода топлива

Haval Jolion 2025 с полным приводом: опыт эксплуатации, плюсы и минусы нового кроссовера

Владелец Haval Jolion 2025 из Воронежа рассказывает о реальных плюсах и минусах нового кроссовера. Особое внимание уделено расходу топлива, работе полного привода и нюансам оснащения. Почему этот опыт важен для тех, кто выбирает между российскими и китайскими автомобилями - в материале.

Переход с переднеприводного автомобиля на полноприводный кроссовер – шаг, который сегодня рассматривают многие водители, особенно в регионах с суровыми зимами. Haval Jolion 2025 стал одним из передовых вариантов на рынке, сочетающим в себе современные технологии и полный привод по относительно доступной цене. Владелец из Воронежа изложил свой опыт эксплуатации, который может быть полезен тем, кто задумывается о смене автомобиля.

В первую очередь внимание привлекает двигатель: полуторалитровый турбомотор с впрыском и мощностью 150 л.с. выполнен с алюминиевым блоком и чугунными гильзами. Привод - подключаемый, реализованный через муфту, коробка передач - роботизированная с двумя сцеплениями. Максимальная комплектация Tech+ включает панорамную крышку с люком, светодиодную оптику, камеру и датчики по кругу, а также контроль давления и температуры в шинах.

В салоне - кожаная отделка, подогрев всех сидений, обогрев руля и стекол, автоматический свет, датчики дождя и последующего включения зеркал, цифровая приборная панель и проекция на лобовое стекло. Владелец отмечает, что качество материалов и сборки не уступает даже некоторым немецким моделям, мультимедийная система с поддержкой CarPlay и Android Auto, хотя и с некоторыми ограничениями по совместимости и установке приложений.

Комплектация и оснащение: что удивило

Безопасность реализована на высоком уровне: подушки для всех пассажиров, адаптированный круиз-контроль, круговой обзор, система уведомления о препятствиях. Дополнительно дилер установил защиту картера, топливных трубок, сетку на радиатор и предложил скидку. Есть весомы минус — багажник открывается только вручную.

Впечатления от Geely Coolray (Jolion) после Лады Весты. Новый кроссовер показал заметный прогресс. Его полный привод и особая проходимость позволяют уверенно ездить по заснеженным дворам и лесным дорогам, где моноприводная машина наверняка бы застряла. Комфорт обеспечивает многорычажная подвеска — довольны и водитель, и пассажиры.

Особенности эксплуатации: расход и тонкости управления

Не обошлось и без нюансов. Главный из них — турбояма (задержка отклика при нажатии на педаль газа). Она особенно заметна в первые километры пути, однако со временем электроника адаптируется под стиль вождения, и ситуация улучшается.

Роботизированная коробка передач также требует привыкания. При пробуксовках возможно резкое переключение, что после бесступенчатого вариатора может восприниматься непривычно. Владелец советует в плотном городском потоке быть особенно внимательным, чтобы избежать неожиданных и неприятных сближений с другими автомобилями.

Расход топлива это отдельная тема для сравнения. Если прежняя Lada Vesta зимой показывала около 9 литров на 100 км, то Geely Coolray в аналогичных условиях (с прогревом и движением по снегу) может потреблять до 14 литров. На трассе расход более умеренный — около 10 литров. Этот момент важно учитывать при выборе автомобиля, особенно если большинство поездок будут проходить в городском цикле.

Мелкие недочеты и личное наблюдение

Среди незначительных недостатков следует отметить угол поворота руля: в прямом положении он немного смещен вправо, что требует регулировки в сервисном центре. Автоматический режим работы дворников не всегда угадывает нужные варианты, в отличие от ручного режима на предыдущем авто. Шайба переключения режимов движения поначалу сбивает с толку - при неосторожном движении можно случайно включить ручной режим, что сопровождается неожиданным рычанием мотора.

Тем не менее, на трассе Jolion лидирует стабильно даже в сложных погодных условиях: ледяной дождь, снег, гололед - кроссовер сохраняет курсовую устойчивость и позволяет уверенно рассчитывать на обгоны. Владелец отмечает, что проехать по нечищеной дороге или помочь соседу выбраться из сугроба теперь не проблема.

Общее впечатление

Несмотря на недостатки, новый Haval Jolion 2025 сохраняет положительное впечатление. Для тех, кто ищет надежный и хорошо оснащенный кроссовер с полным приводом, эта модель может стать интересной альтернативой зарубежным аналогам. Важно учитывать особенности расхода топлива и привыкнуть к некоторым тонкостям управления, но в целом автомобиль оправдывает ожидания и дарит новые ощущения от вождения.