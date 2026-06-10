Haval Jolion 2026: новый двигатель, эргономика и борьба с Tenet T7 — стоит ли покупать обновленный кроссовер

Haval Jolion 2026: новый мотор для полного привода и сравнение с конкурентами

Haval Jolion 2026 сохранил узнаваемый дизайн, но обзавелся новым мотором для полноприводных версий, улучшенной эргономикой и расширенными цифровыми возможностями. Эти перемены делают модель актуальной на фоне растущей конкуренции и меняющихся запросов покупателей.

Haval Jolion 2026 сохранил узнаваемый дизайн, но обзавелся новым мотором для полноприводных версий, улучшенной эргономикой и расширенными цифровыми возможностями. Эти перемены делают модель актуальной на фоне растущей конкуренции и меняющихся запросов покупателей.

В 2026 году Haval Jolion оказался в центре внимания автолюбителей: впервые за долгое время модель уступила лидерство конкурентам, что вынудило производителя пересмотреть тренды. Внешность кроссовера практически не изменилась – оптика, бампер и капот остались прежними, главным отличием стали новые 18-дюймовые серебристые диски с отечественной резиной. Цветовая палитра также не претерпела изменений, а завод в Туле продолжает выпускать как базовые, так и яркие версии Jolion.

Ключевые перемены произошли в интерьере. Новый руль с толстым ободом стал удобнее, центральная консоль теперь ориентирована на водителя, физическая кнопка и отдельная «крутилка» регулировки громкости добавили эргономики. Голосовое управление работает автономно и поддерживает до 300 команд, беспроводная зарядка стала мощнее — 50 Вт. Вместо шайб на центральном тоннеле теперь лаковый джойстик, который снижает погрешности при выборе режима. Электронный ручник и Autohold расположены рядом, однако смена ездовых режимов по-прежнему требует захода в меню. Варианты отделки салона ограничены черным и красным цветами.

Техническое новшество — главное: двигатель 4B15L для полноприводных версий. При рабочем объёме 1,5 литра он выдает 150 л.с. и 270 Нм крутящего момента, что сокращает разгон до 100 км/ч с 9,8 до 9,1 секунды. Переднеприводные версии изменений не получили и остались со 143-сильным мотором. Линейка комплектаций включает шесть вариантов: от «Комфорт» за 2 049 000 рублей до топового «Техно+» с панорамной крышей и проекционным дисплеем за 2 899 000 рублей. За полный привод просят доплату в 150 000 рублей, что выглядит разумно на фоне конкурентов.

На рынке Haval Jolion 2026 конкурирует с Tenet T7, Geely Coolray, Jaecoo J6 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Среди плюсов Jolion — полный привод, локальное производство и конкурентная цена. К недостаткам можно отнести отсутствие нового двигателя для переднего привода, управление климатом только через экран и небольшой объем багажника (337 литров). Кроме того, обновление устраняет главные недостатки модели и сохраняет её сильные стороны.

Интересно, что ценовая политика китайских брендов в России и соседних странах имеет заметные различия: разница в стоимости Haval, Chery и Geely в Казахстане и Беларуси объясняется налогами, сборами и дилерскими схемами. Это создает дополнительный стимул для локализации производства и удержания цен на приемлемом для российского рынка уровне. В итоге Haval Jolion 2026 выглядит рациональным выбором для тех, кто ищет современный кроссовер с полным приводом, достойным оснащением и понятной ценой. Судя по представленным данным, обновление оказалось своевременным и отвечает запросам покупателей в сегменте компактных внедорожников.