Haval Jolion 2026: новый двигатель, эргономика и борьба с Tenet T7 — стоит ли покупать обновленный кроссовер

10 июня 2026, 08:38
Haval Jolion 2026: новый мотор для полного привода и сравнение с конкурентами
Haval Jolion 2026: новый мотор для полного привода и сравнение с конкурентами
Haval Jolion 2026 сохранил узнаваемый дизайн, но обзавелся новым мотором для полноприводных версий, улучшенной эргономикой и расширенными цифровыми возможностями. Эти перемены делают модель актуальной на фоне растущей конкуренции и меняющихся запросов покупателей.
В 2026 году Haval Jolion оказался в центре внимания автолюбителей: впервые за долгое время модель уступила лидерство конкурентам, что вынудило производителя пересмотреть тренды. Внешность кроссовера практически не изменилась – оптика, бампер и капот остались прежними, главным отличием стали новые 18-дюймовые серебристые диски с отечественной резиной. Цветовая палитра также не претерпела изменений, а завод в Туле продолжает выпускать как базовые, так и яркие версии Jolion.
Ключевые перемены произошли в интерьере. Новый руль с толстым ободом стал удобнее, центральная консоль теперь ориентирована на водителя, физическая кнопка и отдельная «крутилка» регулировки громкости добавили эргономики. Голосовое управление работает автономно и поддерживает до 300 команд, беспроводная зарядка стала мощнее — 50 Вт. Вместо шайб на центральном тоннеле теперь лаковый джойстик, который снижает погрешности при выборе режима. Электронный ручник и Autohold расположены рядом, однако смена ездовых режимов по-прежнему требует захода в меню. Варианты отделки салона ограничены черным и красным цветами.
Техническое новшество — главное: двигатель 4B15L для полноприводных версий. При рабочем объёме 1,5 литра он выдает 150 л.с. и 270 Нм крутящего момента, что сокращает разгон до 100 км/ч с 9,8 до 9,1 секунды. Переднеприводные версии изменений не получили и остались со 143-сильным мотором. Линейка комплектаций включает шесть вариантов: от «Комфорт» за 2 049 000 рублей до топового «Техно+» с панорамной крышей и проекционным дисплеем за 2 899 000 рублей. За полный привод просят доплату в 150 000 рублей, что выглядит разумно на фоне конкурентов.
На рынке Haval Jolion 2026 конкурирует с Tenet T7, Geely Coolray, Jaecoo J6 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Среди плюсов Jolion — полный привод, локальное производство и конкурентная цена. К недостаткам можно отнести отсутствие нового двигателя для переднего привода, управление климатом только через экран и небольшой объем багажника (337 литров). Кроме того, обновление устраняет главные недостатки модели и сохраняет её сильные стороны.
Интересно, что ценовая политика китайских брендов в России и соседних странах имеет заметные различия: разница в стоимости Haval, Chery и Geely в Казахстане и Беларуси объясняется налогами, сборами и дилерскими схемами. Это создает дополнительный стимул для локализации производства и удержания цен на приемлемом для российского рынка уровне. В итоге Haval Jolion 2026 выглядит рациональным выбором для тех, кто ищет современный кроссовер с полным приводом, достойным оснащением и понятной ценой. Судя по представленным данным, обновление оказалось своевременным и отвечает запросам покупателей в сегменте компактных внедорожников.
Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Джейку, Тенет
-
10.06.2026, 08:47
Пять новых авто для дачи и города: высокий клиренс, большой багажник, разумная цена
В 2026 году на российском рынке появились модели с высоким клиренсом и вместительным багажником, которые подходят для поездок на дачу и городских дорог. Разбираемся, какие автомобили выбирают практичные водители и почему эти параметры важны именно сейчас.Читать далее
-
10.06.2026, 07:58
В Петербурге стартовали продажи нового кроссовера TENET T4L: первые итоги
В Санкт-Петербурге дилеры за первую неделю реализовали более 10 новых кроссоверов TENET T4L. Модель сразу привлекла внимание благодаря сочетанию цены, оснащения и адаптации к российским условиям. Что изменилось в сегменте и почему эта новинка может стать хитом - объясняем подробно.Читать далее
-
10.06.2026, 06:40
Сколько стоит новый двигатель для Lada и китайских авто в 2026 году
В 2026 году замена двигателя для Lada и китайских автомобилей стала одной из самых острых тем для владельцев. Рост цен, ограниченный выбор и особенности современных моторов делают этот вопрос особенно актуальным на фоне изменений на рынке.Читать далее
-
09.06.2026, 06:09
Ресурс моторов и коробок Tenet T4: детали оцинковки и особенности сборки
Tenet T4 вышел на российский рынок как локализованный кроссовер с новыми опциями и измененной конструкцией. Важно разобраться, насколько надежны его моторы и коробки, а также как устроена оцинковка кузова - эти детали могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.Читать далее
-
08.06.2026, 14:43
TENET T4L выходит на рынок: новые комплектации, цены и особенности для России
В дилерской сети TENET стартовали продажи кроссовера T4L в версиях Актив и Прайм. Новинка выделяется просторным салоном, современными опциями и адаптацией к российским условиям. Важно знать, чем T4L отличается от конкурентов и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
08.06.2026, 12:47
Tenet T4L: новая версия на базе Chery Tiggo 7 Pro Max с увеличенными размерами
Tenet T4L - свежая модификация кроссовера Chery Tiggo 7, отличающаяся переработанным дизайном, увеличенными габаритами и расширенным оснащением. Модель может стать заметным игроком на рынке SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.06.2026, 13:25
Почему TENET T4L 2026 выбирают вместо Haval: опыт владельца и нюансы покупки
Владелец TENET T4L 2026 поделился опытом покупки и эксплуатации, объяснил, почему отказался от Haval, и отметил плюсы и минусы новой модели. В условиях перемен на рынке его история может быть полезна тем, кто выбирает семейный кроссовер.Читать далее
-
07.06.2026, 05:47
Tenet T4L выходит на рынок: старт продаж, комплектации и условия для первых клиентов
В России стартовали продажи кроссовера Tenet T4L, который получил увеличенный салон, современное оснащение и расширенный зимний пакет. Для первых покупателей действует специальная скидка, что делает новинку особенно привлекательной на фоне конкурентов.Читать далее
-
10.06.2026, 09:30
Tenet из Калуги дороже Chery: почему локализация не снизила цену на новые кроссоверы
В 2025 году на российском рынке появились кроссоверы Tenet, собранные в Калуге, но их стоимость оказалась выше, чем у аналогичных моделей Chery. Эксперты анализируют причины ценового разрыва и обсуждают, сможет ли новый бренд выдержать конкуренцию в массовом сегменте.Читать далее
-
10.06.2026, 09:28
Mitsubishi Eclipse стал электрокаром: новая версия построена на базе Nissan Leaf
Mitsubishi удивила автолюбителей: культовый Eclipse теперь электромобиль, созданный на платформе Nissan Leaf. Почему компания решилась на такой шаг, какие изменения заметны в дизайне и что ждет поклонников легендарной модели - разбираемся, что происходит на рынке и как это повлияет на выбор россиян.Читать далее
-
10.06.2026, 09:17
Электровелосипед V3: запас хода 129 км, 4 режима и мощность 8500 Вт в новом поколении
В 2026 году электровелосипед V3 выходит на рынок с модернизированной трансмиссией, современным контроллером и четырьмя режимами езды. Новая версия обещает впечатляющий запас хода и динамику, что делает модель одной из самых обсуждаемых среди любителей электротранспорта.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Джейку, Тенет
-
10.06.2026, 08:47
Пять новых авто для дачи и города: высокий клиренс, большой багажник, разумная цена
В 2026 году на российском рынке появились модели с высоким клиренсом и вместительным багажником, которые подходят для поездок на дачу и городских дорог. Разбираемся, какие автомобили выбирают практичные водители и почему эти параметры важны именно сейчас.Читать далее
-
10.06.2026, 07:58
В Петербурге стартовали продажи нового кроссовера TENET T4L: первые итоги
В Санкт-Петербурге дилеры за первую неделю реализовали более 10 новых кроссоверов TENET T4L. Модель сразу привлекла внимание благодаря сочетанию цены, оснащения и адаптации к российским условиям. Что изменилось в сегменте и почему эта новинка может стать хитом - объясняем подробно.Читать далее
-
10.06.2026, 06:40
Сколько стоит новый двигатель для Lada и китайских авто в 2026 году
В 2026 году замена двигателя для Lada и китайских автомобилей стала одной из самых острых тем для владельцев. Рост цен, ограниченный выбор и особенности современных моторов делают этот вопрос особенно актуальным на фоне изменений на рынке.Читать далее
-
09.06.2026, 06:09
Ресурс моторов и коробок Tenet T4: детали оцинковки и особенности сборки
Tenet T4 вышел на российский рынок как локализованный кроссовер с новыми опциями и измененной конструкцией. Важно разобраться, насколько надежны его моторы и коробки, а также как устроена оцинковка кузова - эти детали могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.Читать далее
-
08.06.2026, 14:43
TENET T4L выходит на рынок: новые комплектации, цены и особенности для России
В дилерской сети TENET стартовали продажи кроссовера T4L в версиях Актив и Прайм. Новинка выделяется просторным салоном, современными опциями и адаптацией к российским условиям. Важно знать, чем T4L отличается от конкурентов и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
08.06.2026, 12:47
Tenet T4L: новая версия на базе Chery Tiggo 7 Pro Max с увеличенными размерами
Tenet T4L - свежая модификация кроссовера Chery Tiggo 7, отличающаяся переработанным дизайном, увеличенными габаритами и расширенным оснащением. Модель может стать заметным игроком на рынке SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.06.2026, 13:25
Почему TENET T4L 2026 выбирают вместо Haval: опыт владельца и нюансы покупки
Владелец TENET T4L 2026 поделился опытом покупки и эксплуатации, объяснил, почему отказался от Haval, и отметил плюсы и минусы новой модели. В условиях перемен на рынке его история может быть полезна тем, кто выбирает семейный кроссовер.Читать далее
-
07.06.2026, 05:47
Tenet T4L выходит на рынок: старт продаж, комплектации и условия для первых клиентов
В России стартовали продажи кроссовера Tenet T4L, который получил увеличенный салон, современное оснащение и расширенный зимний пакет. Для первых покупателей действует специальная скидка, что делает новинку особенно привлекательной на фоне конкурентов.Читать далее
-
10.06.2026, 09:30
Tenet из Калуги дороже Chery: почему локализация не снизила цену на новые кроссоверы
В 2025 году на российском рынке появились кроссоверы Tenet, собранные в Калуге, но их стоимость оказалась выше, чем у аналогичных моделей Chery. Эксперты анализируют причины ценового разрыва и обсуждают, сможет ли новый бренд выдержать конкуренцию в массовом сегменте.Читать далее
-
10.06.2026, 09:28
Mitsubishi Eclipse стал электрокаром: новая версия построена на базе Nissan Leaf
Mitsubishi удивила автолюбителей: культовый Eclipse теперь электромобиль, созданный на платформе Nissan Leaf. Почему компания решилась на такой шаг, какие изменения заметны в дизайне и что ждет поклонников легендарной модели - разбираемся, что происходит на рынке и как это повлияет на выбор россиян.Читать далее
-
10.06.2026, 09:17
Электровелосипед V3: запас хода 129 км, 4 режима и мощность 8500 Вт в новом поколении
В 2026 году электровелосипед V3 выходит на рынок с модернизированной трансмиссией, современным контроллером и четырьмя режимами езды. Новая версия обещает впечатляющий запас хода и динамику, что делает модель одной из самых обсуждаемых среди любителей электротранспорта.Читать далее