Чем обновленный Haval Jolion 2026 года отличается от предшественника

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

20 мая 2026, 10:54

Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч

Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч

Чем обновленный Haval Jolion 2026 года отличается от предшественника

Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч

Haval Jolion 2026 удивил обновленным мотором и заметно лучшей динамикой. В дилерских центрах уже предлагают скидки до 200 тысяч рублей, а тест-драйвы доступны почти везде. Почему этот кроссовер снова на слуху и что изменилось - разбираемся подробно.

Haval Jolion 2026 удивил обновленным мотором и заметно лучшей динамикой. В дилерских центрах уже предлагают скидки до 200 тысяч рублей, а тест-драйвы доступны почти везде. Почему этот кроссовер снова на слуху и что изменилось - разбираемся подробно.

Обновление Haval Jolion 2026 года стало настоящим событием для российских автолюбителей: теперь этот кроссовер не только выглядит свежее, но и получил серьезные технические улучшения, которые напрямую влияют на комфорт и экономию владельцев. В условиях, когда конкуренция среди SUV на российском рынке только растет, такие перемены могут стать решающими при выборе нового автомобиля.

Главное новшество - модернизированный 1,5-литровый двигатель для полноприводных версий. Теперь крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм, что сразу ощущается при разгоне и обгонах. Производитель сохранил прежний рабочий объем, но инженеры переработали настройки, благодаря чему пиковая тяга достигается уже при 2000 об/мин, а диапазон максимального момента теперь ограничен 3600 об/мин. Это позволило сократить время разгона до 100 км/ч с 9,8 до 9,1 секунды, а максимальная скорость выросла до 190 км/ч. При этом расход топлива в смешанном цикле снизился до 7,6 литра на 100 км, что особенно актуально на фоне роста цен на бензин.

Фото: Haval

В дилерских центрах Haval City отмечают, что выбор комплектаций и цветов кузова широкий, а записаться на тест-драйв можно практически в любом салоне. По словам менеджеров, изменения в динамике заметны уже на первых километрах. Несмотря на то, что в последнее время Jolion уступил лидерство в рейтинге SUV конкуренту Tenet T7, внутри линейки Haval он остается самой востребованной моделью. Стоимость полноприводных версий с новым мотором варьируется от 2,6 до 2,9 млн рублей в зависимости от комплектации: доступны «Оптимум», «Премиум» и «Техно+». Официальных скидок от импортера нет, но дилеры готовы предложить до 200 тысяч рублей выгоды при определенных условиях.

Фото: Haval

Двигатель собирается на заводе Haval в Тульской области, что позволяет контролировать качество и оперативно внедрять доработки. Трансмиссия осталась прежней - 7-ступенчатый робот DCT, рассчитанный на передачу до 300 Нм. Бак по-прежнему вмещает 55 литров, что в сочетании с уменьшенным расходом увеличивает запас хода.

Фото: Haval

Салон Jolion также преобразился: центральная панель полностью переработана, улучшены материалы отделки, а мультимедийная система получила новый интерфейс и расширенные цифровые функции. Для тех, кто предпочитает передний привод, осталась версия с прежним 1,5-литровым турбомотором на 143 л.с. и 210 Нм, доступная как с роботом, так и с 6-ступенчатой механикой. По словам дилеров, заказать «механику» можно без проблем - достаточно оформить заявку.

Интересно, что на фоне обновления Jolion другие китайские бренды также активизировались на российском рынке. Например, Changan недавно объявил о запуске сразу восьми новых моделей и расширении производства, что подтверждает общий тренд на усиление позиций китайских автопроизводителей в России. Подробнее о планах Changan можно узнать в материале о расширении модельного ряда и производственных мощностей.

Таким образом, обновленный Haval Jolion 2026 становится еще более привлекательным для тех, кто ищет современный, экономичный и динамичный кроссовер с возможностью получить ощутимую скидку. В условиях растущей конкуренции и изменений на рынке такие предложения редко остаются без внимания.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл

Похожие материалы Хавейл

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Екатеринбург Воронежская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться