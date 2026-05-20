Чем обновленный Haval Jolion 2026 года отличается от предшественника

20 мая 2026, 10:54
Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч
Haval Jolion 2026 удивил обновленным мотором и заметно лучшей динамикой. В дилерских центрах уже предлагают скидки до 200 тысяч рублей, а тест-драйвы доступны почти везде. Почему этот кроссовер снова на слуху и что изменилось - разбираемся подробно.
Обновление Haval Jolion 2026 года стало настоящим событием для российских автолюбителей: теперь этот кроссовер не только выглядит свежее, но и получил серьезные технические улучшения, которые напрямую влияют на комфорт и экономию владельцев. В условиях, когда конкуренция среди SUV на российском рынке только растет, такие перемены могут стать решающими при выборе нового автомобиля.
Главное новшество - модернизированный 1,5-литровый двигатель для полноприводных версий. Теперь крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм, что сразу ощущается при разгоне и обгонах. Производитель сохранил прежний рабочий объем, но инженеры переработали настройки, благодаря чему пиковая тяга достигается уже при 2000 об/мин, а диапазон максимального момента теперь ограничен 3600 об/мин. Это позволило сократить время разгона до 100 км/ч с 9,8 до 9,1 секунды, а максимальная скорость выросла до 190 км/ч. При этом расход топлива в смешанном цикле снизился до 7,6 литра на 100 км, что особенно актуально на фоне роста цен на бензин.
В дилерских центрах Haval City отмечают, что выбор комплектаций и цветов кузова широкий, а записаться на тест-драйв можно практически в любом салоне. По словам менеджеров, изменения в динамике заметны уже на первых километрах. Несмотря на то, что в последнее время Jolion уступил лидерство в рейтинге SUV конкуренту Tenet T7, внутри линейки Haval он остается самой востребованной моделью. Стоимость полноприводных версий с новым мотором варьируется от 2,6 до 2,9 млн рублей в зависимости от комплектации: доступны «Оптимум», «Премиум» и «Техно+». Официальных скидок от импортера нет, но дилеры готовы предложить до 200 тысяч рублей выгоды при определенных условиях.
Двигатель собирается на заводе Haval в Тульской области, что позволяет контролировать качество и оперативно внедрять доработки. Трансмиссия осталась прежней - 7-ступенчатый робот DCT, рассчитанный на передачу до 300 Нм. Бак по-прежнему вмещает 55 литров, что в сочетании с уменьшенным расходом увеличивает запас хода.
Салон Jolion также преобразился: центральная панель полностью переработана, улучшены материалы отделки, а мультимедийная система получила новый интерфейс и расширенные цифровые функции. Для тех, кто предпочитает передний привод, осталась версия с прежним 1,5-литровым турбомотором на 143 л.с. и 210 Нм, доступная как с роботом, так и с 6-ступенчатой механикой. По словам дилеров, заказать «механику» можно без проблем - достаточно оформить заявку.
Интересно, что на фоне обновления Jolion другие китайские бренды также активизировались на российском рынке. Например, Changan недавно объявил о запуске сразу восьми новых моделей и расширении производства, что подтверждает общий тренд на усиление позиций китайских автопроизводителей в России. Подробнее о планах Changan можно узнать в материале о расширении модельного ряда и производственных мощностей.
Таким образом, обновленный Haval Jolion 2026 становится еще более привлекательным для тех, кто ищет современный, экономичный и динамичный кроссовер с возможностью получить ощутимую скидку. В условиях растущей конкуренции и изменений на рынке такие предложения редко остаются без внимания.
