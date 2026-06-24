Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 20:30

Haval Jolion 2026: сколько реально стоит кроссовер при покупке в кредит

Haval Jolion 2026: сколько реально стоит кроссовер при покупке в кредит

Во сколько обойдется Haval Jolion 2026 если покупать его в кредит — подробный разбор

Haval Jolion 2026: сколько реально стоит кроссовер при покупке в кредит

Покупка Haval Jolion 2026 в кредит может обойтись значительно дороже, чем кажется на первый взгляд. Мы разобрали три актуальных кредитных предложения, чтобы выяснить, как меняется итоговая стоимость автомобиля в зависимости от условий и размера первоначального взноса.

Покупка Haval Jolion 2026 в кредит может обойтись значительно дороже, чем кажется на первый взгляд. Мы разобрали три актуальных кредитных предложения, чтобы выяснить, как меняется итоговая стоимость автомобиля в зависимости от условий и размера первоначального взноса.

В 2026 году Haval Jolion продолжает удерживать позиции среди традиционных кроссоверов, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Tenet T7, Belgee X50 Plus и новинок Geely. После рестайлинга модель стала строже внешне, избавилась от лишнего хрома и получила пластиковый обвес, что добавило ей практичности. Но главный вопрос для большинства покупателей — сколько придётся заплатить за Jolion, если брать его в кредит, а не за наличные.

В салонах чаще всего представлен Haval Jolion в комплектации Premium — это максимальная версия для переднего привода. Цена по прайс-листу — 2 649 000 рублей. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 143 л. с., семиступенчатый робот с мокрыми сцеплениями, клиренс 190 мм, бак на 55 литров, двигатель рассчитан на бензин АИ-92. Внешне Jolion оснащён диодной оптикой, крупными задними фонарями и круговыми камерами. Внутри — джойстик вместо шайбы, мягкий пластик, кресла с электроприводом и экокожей, электронная приборная панель, мультимедийный планшет, климат-контроль с консольными клавишами и полный набор подогревов. Второй ряд имеет ровный пол, багажник без электропривода, но спинка складывается в ровный пол. Панорамной крыши и люков нет, однако функционал находится на достойном уровне.

Переходя к кредитным программам, дилеры сразу предупреждают: без КАСКО и полиса машину не продадут, страховка включается в тело кредита — это ещё плюс 140 000 рублей. Ежегодно потребуется только страховка от угона и от общей суммы, но для расчётов принимается только первый вариант.

Первый вариант — кредит без первоначального взноса. Ставка 14,9% годовых, срок 5 лет, но в тело кредита включается открытая комиссия — 531 000 рублей. Итоговая сумма долга — 3 320 000 рублей, ежемесячный платёж — 78 800 рублей. За пять лет переплата составит 1 408 000 рублей, а общая стоимость Jolion достигнет 4 057 000 рублей. Это почти вдвое больше ценника на витрине.

Второй вариант — первоначальный взнос 20% (529 800 рублей), ставка 11% годовых, срок 7 лет. В кредит уходит 2 258 000 рублей, ежемесячный платёж — 38 700 рублей. Переплата за весь срок — 990 000 рублей, итоговая стоимость — 3 639 000 рублей. Экономия по сравнению с первым сценарием — почти 400 тысяч рублей.

Третий вариант — рассрочка под 1% годовых на 3 месяца, но с первоначальным взносом 50% (1 324 000 рублей). В кредит — 1 464 000 рублей, ежемесячный платёж — 40 600 рублей, всего три платежа. Переплата — символические 220 рублей. Такой вариант подойдёт только тем, у кого есть крупная сумма на руках, но он самый выгодный по итоговой цене.

Покупателям стоит помнить: обязательные страховки увеличивают кредит, а значит, и итоговую переплату. Самый разумный путь — накопить хотя бы 20% стоимости и выбрать срок кредита, позволяющий доход. Пятилетний кредит без первоначального взноса — самый затратный сценарий. Важно заранее запросить у дилера полный расчёт по всем программам и внимательно оценить, сколько реально придётся переплатить за Haval Jolion 2026. Это позволит избежать неприятных сюрпризов и принять взвешенное решение.

В 2026 году доля продаж автомобилей в кредит в России составит 70%. Кредитные ставки и условия могут меняться в зависимости от банка и региона, обязательное страхование часто становится причиной значительного роста итоговой стоимости. На фоне роста цен на новые автомобили и появления новых моделей расчёт переплат становится ключевым фактором для большинства покупателей.

Ситуация с кредитами на новые автомобили в России становится всё более сложной. Переплаты по процентным ставкам и страховкам могут превысить миллион рублей, а итоговая стоимость кроссовера приближается к уровню премиальных моделей. Для сравнения, на рынке новых предложений стоит обратить внимание, например, на кроссовер Skoda Peaq, который также ориентирован на семейную аудиторию и предлагает современные конфигурации — подробнее можно узнать в отдельном материале о ценах и комплектациях Skoda Peaq .

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
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