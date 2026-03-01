Haval Jolion: плюсы и минусы, которые влияют на выбор покупателей в 2026 году

Haval Jolion: что скрывается за популярностью кроссовера на российском рынке

Haval Jolion уверенно удерживает лидерство среди иномарок в России, предлагая просторный салон, богатое оснащение и привлекательную цену. Но насколько оправданы его недостатки в эргономике и ходовой части? Разбираемся, почему этот кроссовер выбирают чаще других.

Haval Jolion уверенно удерживает лидерство среди иномарок в России, предлагая просторный салон, богатое оснащение и привлекательную цену. Но насколько оправданы его недостатки в эргономике и ходовой части? Разбираемся, почему этот кроссовер выбирают чаще других.

В 2026 году Haval Jolion остается одним из самых продаваемых кроссоверов в России благодаря удачному сочетанию цены и оснащения, а не броской внешности. Дизайн автомобиля спокойный и округлый, без спортивной агрессии, однако интерьер встречает продуманной эргономикой и качественными материалами. В салоне установлены крупные дисплеи, применена многоуровневая отделка с контрастной прострочкой, что создает ощущение более дорогой машины. Задним пассажирам здесь просторно, а панорамная крыша добавляет воздуха, но регулировка спинки заднего сиденья отсутствует.

Несмотря на богатое оснащение, включающее подогревы и электроприводы, эргономика не идеальна. Селектор передач в виде шайбы требует привыкания, а многие функции, например смена режимов движения, спрятаны в меню сенсорного экрана, что отвлекает от дороги. Физических кнопок явно не хватает. Багажник имеет удобную форму, но его объем не рекорден, а мелочи вроде розетки или надежных крючков для полок говорят о незаметной экономии.

На ходу Jolion проявляет двойственный характер. В городе он плавен и экономичен, тормоза работают четко, а подвеска неплохо глотает неровности. Однако при ускорении или на плохой дороге проявляется жесткость подвески и крены кузова. Главный минус — задержки при нажатии на газ в стандартном режиме, особенно у полноприводных версий с «роботом», к чему приходится адаптироваться.

Jolion выигрывает за счет разумного баланса между стоимостью и предложением. Даже в базовых версиях есть все для комфортной жизни в городе, а цена остается ниже, чем у многих конкурентов. Мелкие недочеты вроде неудобных карманов или отсутствия некоторых регулировок не перевешивают общего позитивного впечатления от просторного и теплого автомобиля.

Последний рестайлинг добавил современные черные вставки в экстерьер и сенсорные кнопки в салон, а также появилась долгожданная регулировка руля по вылету. Настройки силового агрегата и подвески остались прежними, поэтому задержки при разгоне никуда не делись. Тем не менее, выбор покупателей по-прежнему падает на Jolion за его простор, оснащение и отсутствие серьезных технических просчетов.

Ближайшие конкуренты пока не могут предложить столь же выгодную комбинацию характеристик, поэтому позиции кроссовера на рынке остаются прочными. Это автомобиль, который при ежедневной эксплуатации не раздражает серьезными недостатками, прощая мелкие недочеты своей доступностью и практичностью. Именно это сочетание и делает модель столь популярной среди российских водителей.