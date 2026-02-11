Сравниваем версии Haval Jolion: трансмиссия, оснащение, комфорт и нюансы эксплуатации для российских дорог

11 февраля 2026, 14:58
Haval Jolion: что важно знать при выборе между комплектациями и приводом
Haval Jolion представлен в нескольких версиях, отличающихся не только ценой, но и техническими решениями. Разбираемся, как трансмиссия, привод и комплектация влияют на повседневную эксплуатацию и затраты владельца.
Haval Jolion давно закрепился на российском рынке как один из самых востребованных кроссоверов в своем сегменте. Но при выборе конкретной модификации возникают проблемы с неожиданными нюансами, которые напрямую влияют на комфорт, безопасность и расходы на обслуживание. В 2026 году, когда требования к автомобилям и ожиданиям водителей заметно возросли, грамотный подход к выбору комплектации становится особенно актуальным.
В первую очередь стоит обратить внимание на технические различия между версиями. Все Jolion оснащены 1,5-литровым турбомотором, но его отдача зависит от типа привода. Переднеприводные варианты развивают 143 л.с., а полноприводные — уже 150 л.с. Это не просто цифры: разница в динамике и поведении машины на трассе и в городе. К тому же, выбор переднего привода осуществляется между механикой и 7-ступенчатым «роботом», тогда как полный привод сочетается только с роботизированной коробкой DCT. Важно и то, что задняя подвеска у переднеприводных - полузависимая, а у полноприводных - многорычажная независимая. Это напрямую влияет на плавность хода и устойчивость на разбитых дорогах.
Комплектации Jolion имеют три основных уровня: Comfort, Elite и Premium. Базовая подходит тем, кто не гонится за излишествами, но хочет получить современный автомобиль с климат-контролем, кнопкой запуска и мультимедийной системой, поддерживающей смартфоны. Однако здесь нет подогрева сидений и ряда электронных помощников, что может стать критическим в российском климате.
Elite - золотая середина. В этой версии доступны светодиодные фары, камера заднего вида, подогрев лобового стекла и доступ к телематике My Haval. Последняя функция позволяет дистанционно запускать двигатель, что особенно ценно зимой. Премиум - это уже другой адаптивный уровень: круиз-контроль, круговой обзор, автоматическая парковка и двухзонный климат-контроль. Салон отделан экокожей, набор электронных ассистентов.
Выбор между передним и полным приводом зависит от условий эксплуатации. Для города и трассы достаточно переднего привода — он легче, экономичнее и дешевле в обслуживании. Полный привод с муфтой Haldex пятого поколения пригодится тем, кто часто сталкивается со снегом или ездит по проселочным дорогам. Но стоит помнить: полноприводная версия тяжелее и требует более частого обслуживания трансмиссии.
Есть и менее очевидные детали. Например, регулировка рулевой колонки по вылету доступна только в топовой комплектации, что важно для высоких водителей. Роботизированная коробка передач требует осторожного обращения: в пробках не стоит сразу запускать и часто перенастраивать, чтобы избежать перегрева сцеплений. Регулярная замена масла в трансмиссии - обязательное условие для долгой службы агрегата.
С точки зрения баланса цены и оснащения, выбор будет сделан для большинства версий Elite с передним приводом и «роботом». Такой Jolion сочетает в себе необходимые опции, современную электронику и приемлемую стоимость обслуживания. Тем не менее, тем, кто не готов идти на компромиссы в отношении безопасности и комфорта, стоит выбирать Premium с полным приводом, но и расходы на содержание будут выше.
