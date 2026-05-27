Автор: Мария Степанова

27 мая 2026, 04:50

Haval Jolion и Haval M6: сравнение кроссоверов на фоне падения спроса и скидок

Haval Jolion или Haval M6: разбираемся, какой кроссовер лучше для российских условий

Российский рынок кроссоверов переживает непростые времена: спрос падает, дилеры вынуждены снижать цены даже на такие популярные модели, как Haval Jolion и Haval M6. В чем их ключевые различия и какой вариант окажется выгоднее для покупателя - разбираемся в деталях.

Весна 2026 года стала испытанием для российского авторынка: продажи кроссоверов резко просели, а склады дилеров столкнулись с затруднениями. Даже такие хиты, как Haval Jolion и Haval M6, теперь продаются с ощутимыми скидками, что ещё недавно казалось невозможным. Схожие по цене, эти модели заметно отличаются по конструкции и философии, поэтому выбор между ними не так прост, как кажется на первый взгляд.

По итогам 2025 года Haval Jolion занял третье место по продажам среди всех автомобилей в России, уступив только двум моделям LADA. Его результат — 65 800 проданных машин. Haval M6 не смог добиться такого успеха, но всё же вошёл в десятку самых востребованных кроссоверов с показателем 36 093 автомобиля. Сейчас, несмотря на былую популярность, спрос на обе модели заметно снизился, и дилеры корректируют ценники.

Реальные цены на маркетплейсах оказываются ближе к ориентирам прайс-листов, чем предложения автосалонов. Базовый Haval Jolion с механикой можно найти за 2 049 000 рублей, а M6 — за 2 199 000 рублей. Версии с роботизированной коробкой стоят дороже.

Главное различие между двумя кроссоверами — в их технической базе. Jolion построен на современной платформе LEMON, дебютировавшей в 2020 году и предлагающей широкий выбор комплектаций, включая расширенные опции. M6 — модель со стандартами: её конструкция уходит корнями в конец 2000-х, и за эти годы она почти не изменилась. Это делает M6 проверенным временем, но менее современным по оснащению и дизайну.

Jolion доступен с двумя бензиновыми турбомоторами объёмом 1,5 литра: для переднего привода — 143 л.с. с распределённым впрыском, для полного — 150 л.с. с непосредственным впрыском и гидрокомпенсаторами. Первый двигатель прост в обслуживании, но требует периодической регулировки клапанов. Второй — современнее, но может страдать от зачистки впуска от нагара. M6 оснащается только одним мотором, практически идентичным переднеприводному Jolion, а по конструкции напоминает проверенный временем Toyota 1NZ-FE.

Обе модели комплектуются семиступенчатым «роботом» 7DCT450 с двумя мокрыми сцеплениями. Коробка надёжна — встречаются случаи пробега свыше 200 тысяч километров без серьёзного ремонта. Однако, по отзывам владельцев, переключения не всегда плавные, реакция на педаль газа может быть задумчивой. Это типичная черта китайских трансмиссий последних лет.

Внешне Jolion выглядит современнее, но M6 выигрывает по длине кузова (4664 мм против 4472 мм). При этом колёсная база Jolion чуть больше — 2700 мм против 2680 мм у M6. Главное преимущество M6 — огромный багажник: по паспорту 808 литров против 337 литров у Jolion, хотя визуальная разница кажется чуть меньше. Для тех, кому важен объём багажника, M6 выглядит предпочтительнее.

Салон Jolion заметно современнее: качественные материалы, актуальный дизайн, большой сенсорный экран. Интерьер M6 проще и скромнее, пластик жёстче, но тканевые сиденья хорошо сохраняют вид. Jolion предлагает широкий выбор комплектаций: уже в базе есть подогрев сидений, круиз-контроль, мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, литые диски и стандартные системы безопасности. В топовых версиях — вентиляция сидений, автоматическая парковка, адаптивный круиз-контроль и кожаный салон. M6 выпускается фактически в одной комплектации, отличие — только по типу коробки передач. С «роботом» появилась система выбора движения, но в целом оснащение скромнее: подогрев сидений и зеркал, климат-контроль, светодиодная оптика и базовые системы безопасности.

Интересно, что выбор между моделями часто зависит от душевного склада. Jolion — универсальный вариант для тех, кто ценит современный дизайн, комфорт и широкий набор опций. M6 больше подойдёт тем, кому нужны просторный багажник и простота конструкции. Для семейных водителей или тех, кто часто перевозит крупные грузы, M6 может стать обоснованным выбором.

Стоит отметить, что китайские производители активно продолжают развивать свои модели, а российские покупатели всё чаще выбирают кроссоверы, принимая во внимание не только цену, но и практичность. Для сравнения: как меняется подход к компактным внедорожникам в других странах, можно посмотреть на примере японского рынка, где недавно дебютировал новый Land Cruiser FJ Series. Подробнее об этом — в материале о последних тенденциях в сегменте компактных внедорожников .

