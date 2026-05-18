Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 04:26

Haval Jolion и Lada Niva: что выбирают россияне в 2026 году и почему спор не утихает

Цена и ремонт против оснащения и стиля: сравнительный анализ двух популярных моделей 2026 года — Haval Jolion против Lada Niva

В 2026 году продажи Haval Jolion почти сравнялись с результатами семейства Lada Niva, что вызвало жаркие споры среди автолюбителей. Почему одни выбирают проверенную классику, а другие делают ставку на современные технологии - разбор мнений и аргументов.

В 2026 году производители продолжают удивлять: Haval Jolion практически догнал по продажам классическую Lada Niva, включая обе версии — Legend и Travel. Эта статистика стала поводом для бурных обсуждений среди автомобилистов, ведь выбор между китайским кроссовером и отечественным внедорожником давно вышел за рамки простого сравнения характеристик.

В комментариях к изданию «За рулём» развернулась настоящая дискуссия. Андрей Орехов уверен: если выбирать между продукцией АВТОВАЗа и Китаем, то предпочтение стоит отдать не Jolion, а более дорогому Exeed. Валентин Иванов парирует: Exeed заметно выше, и не каждый готов переплачивать за бренд и дополнительные опции.

Виктор Синенок замечает, что Haval Jolion не удалось конкурировать с Lada Niva в бездорожье, где российские внедорожники по-прежнему вне конкуренции. Андрей Гаврисенко отмечает проблемы с качеством китайских автомобилей и трудности с поиском запчастей, которые для многих становятся решающим фактором.

Сергей Шучев выделил два основных преимущества «Нивы»: доступную цену и простоту ремонта, а также стойкость к ремонту, несмотря на небольшие проблемы с ржавчиной. Дмитрий Атапин, напротив, считает, что Haval Jolion выигрывает в плане комфорта, экономичности, вместимости и надёжности — если не планировать регулярные выезды на тяжёлое бездорожье.

Иван Маличев резюмирует спор: сравнивать автомобили из разных ценовых сегментов не совсем корректно, ведь у каждого есть своя аудитория и задачи. Для кого-то важна проходимость и ремонтопригодность, для других — современные опции и комфорт в городе.

Если взглянуть шире, ситуация с Haval Jolion и Lada Niva такова: российские покупатели всё чаще выбирают между проверенной временем простой технологией и новыми технологиями. Важно помнить, что Lada Niva выпускается с 1977 года, отличается простотой формы и доступностью обслуживания, а Haval Jolion — это современный кроссовер с акцентом на комфорт и оснащение. В 2026 году обе модели остаются востребованными, но причины выбора у каждой свои: для одних определяющими становятся цена и ремонтопригодность, для других — уровень оснащения и стиль.

Интересно, что подобные споры не ограничиваются только массовыми моделями. Например, при выборе машины для дачи многие также обращают внимание на полный привод, клиренс и вместимость.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
