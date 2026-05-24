Что лучше выбрать: комфортный Haval Jolion или динамичный Renault Duster — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

24 мая 2026, 18:24
Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость в 2026 году
Эксперты провели детальный тест Haval Jolion и Renault Duster в условиях города и вне дорог. Результаты оказались неожиданными: выяснилось, какой кроссовер лучше подходит для российских реалий и почему выбор между ними в 2026 году стал особенно непростым.
В 2026 году российский рынок кроссоверов насыщен, но выбор между Haval Jolion и Renault Duster по-прежнему вызывает споры среди автолюбителей. Оба автомобиля часто рассматривают как универсальные решения, однако их реальные возможности проявляются только в условиях эксплуатации - на обычных улицах и вне асфальта.
С технических точек зрения, обе модели оснащены турбированными моторами мощностью 150 л.с., но на этом сходство заканчивается. У Renault Duster чуть больший дорожный просвет и более короткая база, что сразу же выделяет его среди конкурентов. В тесте участвовал Duster с механической коробкой передачи и топовым 1,3-литровым турбомотором, а у Jolion — 1,5-литровый двигатель с 7-ступенчатым «мокрым» роботом. Для полного привода у Haval доступен только этот мотор, а переднеприводная версия комплектуется другим агрегатом на 143 л.с. Все автомобили собирают под Тулой, но моторы и коробки пока идут из Китая.
На трассе Haval Jolion реализовал себя не лучшим образом: тяга оказалась вялой, а коробка передач - медлительной. Тем не менее, оба автомобиля уже зарекомендовали себя как надежные: у Renault с этим мотором в России ездит более 20 тысяч машин без серьезных гарантийных случаев, а у Haval аналогичный агрегат, знакомый по F7, также не возникает нареканий.
Внешне Jolion выглядит современно и динамично: линзованные фары, выразительные диодные фонари, стремительный силуэт. Дастер же сохраняет узнаваемый облик, похожий на первое поколение, что придает ему харизму, но делает его менее привлекательным на фоне Джолиона. Даже в топовой комплектации Renault — простые галогеновые фары и скромные дверные ручки, а задние фонари хоть и оригинальны, но уступают по эффектности.
Внутри Haval Jolion окунается в класс выше: большой 12-дюймовый экран, мягкая отделка, множество современных опций. Однако эргономика не идеальна - неудобная форма передних кресел, отсутствие регулировки руля по вылету и сложности настройки мультимедиа через сенсорный экран. В Дастере интерьер проще, но функциональнее: климат-контроль, 8-дюймовая магнитола, управление со смартфона и четыре камеры кругового обзора. Посадка кресел с механическими регулировками, что особенно ценно для дальних поездок.
Практичность – еще один важный критерий. По запасу места сзади Джолион выигрывает: трое взрослых разместятся без проблем, есть подлокотник и дефлекторы обдува, а центральный тоннель меньше, чем у Дастера. В Renault сзади теснее, интерьер более скромный. С багажниками ситуация неоднозначная: Джолион чуть встает по объему между арками, но выигрывает за счет боковых ниш. У Дастера под поломку полноразмерная запаска, у Джолиона - только докатка.
На бумаге Джолион должен быть быстрее: разгон до 100 км/ч за 9,8 секунды против 10,7 у Дастера с механикой. Однако на примере Renault оказывается надежнее, особенно на старте, и даже на порядок превосходит конкурента по скорости.
Дорожный просвет у Дастера - 210 мм, плюс вздернутые бамперы и штатная стальная защита двигателя. Jolion предлагает только 190 мм под пластиковым пыльником. Испытания на бездорожье показали, что оба кроссовера успешно справились с диагональным вывешиванием на роликах, что говорит о хорошем запасе прочности трансмиссии, особенно у Haval Jolion. Однако в грязевых условиях все решает клиренс и геометрия кузова. Haval быстро застрял, подтвердив свой городской характер, а Duster уверенно преодолевал препятствия благодаря энергоемкой подвеске и большому дорожному просвету.
На асфальте оба автомобиля ведут себя достойно, но Дастер оказался экономичнее: в тесте он расходовал 7,5 литра на 100 км, Джолион почти 10 литров. Это может стать решающим аргументом для тех, кто часто ездит на дальние расстояния.
