Битва поколений-2026: Haval Jolion против Renault Duster — комфорт или выносливость

3 июля 2026, 06:38
Haval Jolion и Renault Duster: испытания на российских дорогах и реальные отличия
Haval Jolion и Renault Duster: испытания на российских дорогах и реальные отличия
В 2026 году эксперты провели комплексные испытания Haval Jolion и Renault Duster, чтобы выяснить, какой из кроссоверов лучше подходит для российских условий. В обзоре - анализ оснащения, эргономики и реальной проходимости на фоне новых требований к универсальности автомобилей.
В 2026 году российский рынок кроссоверов оказался в центре внимания: автолюбители всё чаще выбирают между Haval Jolion и Renault Duster, которые предлагают разные подходы к сочетанию комфорта, безопасности и проходимости. На фоне отдалённых дорог и растущих требований к надёжности этот выбор становится особенно актуальным.
Эксперты провели не только стандартные тест-драйвы, но и построили соответствующие модели испытаний на прочность. Оба кроссовера оснащены турбированными моторами мощностью 150 л.с., однако Jolion комплектуется 1,5-литровым двигателем и 7-ступенчатым «мокрым» роботом, а Duster — 1,3-литровым мотором и механической коробкой передач. Это сразу определяет разницу в характере: Jolion ориентирован на плавность и комфорт, а Duster — на простоту и выносливость.
Внешне Haval Jolion представляет собой современный дизайн: выразительная оптика и динамичный силуэт создают впечатление автомобиля классом выше. В салоне — большой 12-дюймовый экран и мягкая панель, однако с эргономикой возникают вопросы: передние кресла неудобны, руль не регулируется по вылету, что затрудняет поиск оптимальной посадки. В этом плане Renault Duster выигрывает: интерьер проще, но функциональнее, с удобными креслами, понятным климат-контролем и выключателем кругового обзора — редкость для этого сегмента.
Для задних пассажиров Jolion предлагает больше места: трое взрослых разместятся без проблем, есть подлокотник и дефлекторы вентиляции. В Duster сзади теснее, но багажники у этих моделей примерно одинаковы по объёму. Однако у Duster под полом — полноценная запаска, а у Jolion — лишь докатка, которая может стать критичной в дальней поездке.
Дорожный просвет — ещё один критический параметр. У Renault Duster он составляет 210 мм плюс стальная защита двигателя, что делает его настоящим проходимцем. У Haval Jolion — 190 мм и пластиковый пыльник, который ограничивает возможность съезда на асфальт. На трассе разница тоже заметна: Duster оказался проворнее при обгонах, расход топлива у него ниже — около 7,5 литра против почти 10 у Jolion.
На бездорожье различия становятся ещё очевиднее. Haval Jolion быстро проходит по грязной колее, подтверждая свою городскую направленность. Renault Duster, напротив, благодаря энергоёмкой подвеске и удачной высоте кузова уверенно преодолевает сложные участки. Оба автомобиля успешно прошли проверку на диагональное вывешивание, что говорит о надёжности трансмиссии, но именно клиренс стал решающим фактором в испытаниях.
Надёжность — ещё один аргумент в пользу этих моделей. В России уже эксплуатируются более 20 тысяч Renault Duster с этим мотором без серьёзных гарантийных случаев, и агрегаты Haval Jolion также не вызывают нареканий.
Несмотря на принадлежность к одному классу, Haval Jolion и Renault Duster решают разные задачи. Jolion — выбор для тех, кто ценит современный дизайн и комфорт в городе. Duster — для тех, кому важна проверенная практичность и уверенность на бездорожье. В 2026 году требования к универсальности автомобилей только возросли, и этот выбор стал особенно значимым.
Интересно, что тенденция на универсальность и автономность проявляется не только в сегменте кроссоверов. Например, в России появился экспедиционный автодом на базе КамАЗ-43118 с хаммамом и печью, рассчитанный на длительные поездки вне дорог — подробнее об этом можно узнать в материале о необычном автодоме для российских экспедиций.
Похожие материалы Хавейл, Рено
-
03.07.2026, 13:39
Haval Jolion получил новую версию с возможностью работы на метане
Тольяттинская компания «АТС-Авто» представила необычную модификацию Haval Jolion, которая теперь может использовать сжатый природный газ метан. Мало кто знает, что такие решения способны серьезно изменить рынок и повлиять на расходы владельцев. Какие преимущества и подводные камни скрывает новая технология - разбираемся в деталях. Читать далее
-
01.07.2026, 13:07
Belgee X50 и Haval Jolion: сравнение характеристик и практичности для города
В 2026 году на российском рынке компактных кроссоверов до 2,5 млн рублей конкуренция между Belgee X50 и Haval Jolion выходит на новый уровень. Разбираемся, чем отличаются эти модели, на что обратить внимание при покупке и как изменились требования к городским автомобилям.Читать далее
-
26.06.2026, 13:09
Renault Duster 2026: стоимость обслуживания, слабые места и реальные расходы владельца
Renault Duster в 2026 году сохраняет лидерство среди кроссоверов благодаря доступности и простоте обслуживания. Однако у модели есть технические нюансы и типичные проблемы, которые важно учитывать при выборе автомобиля именно сейчас.Читать далее
-
24.06.2026, 20:30
Haval Jolion 2026: сколько реально стоит кроссовер при покупке в кредит
Покупка Haval Jolion 2026 в кредит может обойтись значительно дороже, чем кажется на первый взгляд. Мы разобрали три актуальных кредитных предложения, чтобы выяснить, как меняется итоговая стоимость автомобиля в зависимости от условий и размера первоначального взноса.Читать далее
-
22.06.2026, 19:59
Как устроено производство двигателей Haval в Туле и почему это важно для рынка
На заводе Haval в Тульской области налажен полный цикл выпуска двигателей для кроссоверов с акцентом на локализацию и многоступенчатый контроль качества. Это событие влияет на российский автопром и может изменить подход к производству автомобилей в стране.Читать далее
-
18.06.2026, 12:56
Lada Azimut: новая базовая версия с механикой и 1,6-литровым мотором выходит на рынок
В Москве замечен Lada Azimut в самой доступной комплектации с механической коробкой передач. Эксперты отмечают, что новинка может стать серьезным конкурентом для лидеров сегмента благодаря сочетанию цены и современных опций.Читать далее
-
17.06.2026, 20:40
Главные слабые места Renault Duster с пробегом: кузов, трансмиссия и моторы
Renault Duster давно закрепился на российском рынке как доступный внедорожник, но при покупке подержанной машины важно знать о типичных проблемах. Эксперты выделяют уязвимости кузова, трансмиссии и двигателей, которые могут повлиять на стоимость владения и ремонт.Читать далее
-
17.06.2026, 05:40
Renault Duster в 2026: пять причин, почему кроссовер не сдает позиций в России
Renault Duster сохраняет популярность среди российских водителей в 2026 году благодаря сочетанию надежности, простоты обслуживания и адаптации к суровым условиям. Эксперты отмечают, что модель выгодно выделяется на фоне конкурентов по ряду ключевых параметров.Читать далее
-
17.06.2026, 05:31
Lada Azimut: детали платформы, китайские технологии и вопросы к оригинальности
Lada Azimut вызвал оживленные споры среди экспертов: необычные технические решения, схожесть с зарубежными моделями и рекордные сроки разработки заставляют задуматься о реальном происхождении платформы и перспективах отечественного автопрома.Читать далее
-
16.06.2026, 16:33
Какие автомобили лучше всего подходят для дачи: высокий клиренс, полный привод и вместимость
Эксперты выделили автомобили, которые справляются с бездорожьем и перевозкой вещей на дачу. В материале - ключевые параметры выбора, плюсы и минусы популярных моделей, а также советы по эксплуатации в российских условиях.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Рено
-
03.07.2026, 13:39
Haval Jolion получил новую версию с возможностью работы на метане
Тольяттинская компания «АТС-Авто» представила необычную модификацию Haval Jolion, которая теперь может использовать сжатый природный газ метан. Мало кто знает, что такие решения способны серьезно изменить рынок и повлиять на расходы владельцев. Какие преимущества и подводные камни скрывает новая технология - разбираемся в деталях. Читать далее
-
01.07.2026, 13:07
Belgee X50 и Haval Jolion: сравнение характеристик и практичности для города
В 2026 году на российском рынке компактных кроссоверов до 2,5 млн рублей конкуренция между Belgee X50 и Haval Jolion выходит на новый уровень. Разбираемся, чем отличаются эти модели, на что обратить внимание при покупке и как изменились требования к городским автомобилям.Читать далее
-
26.06.2026, 13:09
Renault Duster 2026: стоимость обслуживания, слабые места и реальные расходы владельца
Renault Duster в 2026 году сохраняет лидерство среди кроссоверов благодаря доступности и простоте обслуживания. Однако у модели есть технические нюансы и типичные проблемы, которые важно учитывать при выборе автомобиля именно сейчас.Читать далее
-
24.06.2026, 20:30
Haval Jolion 2026: сколько реально стоит кроссовер при покупке в кредит
Покупка Haval Jolion 2026 в кредит может обойтись значительно дороже, чем кажется на первый взгляд. Мы разобрали три актуальных кредитных предложения, чтобы выяснить, как меняется итоговая стоимость автомобиля в зависимости от условий и размера первоначального взноса.Читать далее
-
22.06.2026, 19:59
Как устроено производство двигателей Haval в Туле и почему это важно для рынка
На заводе Haval в Тульской области налажен полный цикл выпуска двигателей для кроссоверов с акцентом на локализацию и многоступенчатый контроль качества. Это событие влияет на российский автопром и может изменить подход к производству автомобилей в стране.Читать далее
-
18.06.2026, 12:56
Lada Azimut: новая базовая версия с механикой и 1,6-литровым мотором выходит на рынок
В Москве замечен Lada Azimut в самой доступной комплектации с механической коробкой передач. Эксперты отмечают, что новинка может стать серьезным конкурентом для лидеров сегмента благодаря сочетанию цены и современных опций.Читать далее
-
17.06.2026, 20:40
Главные слабые места Renault Duster с пробегом: кузов, трансмиссия и моторы
Renault Duster давно закрепился на российском рынке как доступный внедорожник, но при покупке подержанной машины важно знать о типичных проблемах. Эксперты выделяют уязвимости кузова, трансмиссии и двигателей, которые могут повлиять на стоимость владения и ремонт.Читать далее
-
17.06.2026, 05:40
Renault Duster в 2026: пять причин, почему кроссовер не сдает позиций в России
Renault Duster сохраняет популярность среди российских водителей в 2026 году благодаря сочетанию надежности, простоты обслуживания и адаптации к суровым условиям. Эксперты отмечают, что модель выгодно выделяется на фоне конкурентов по ряду ключевых параметров.Читать далее
-
17.06.2026, 05:31
Lada Azimut: детали платформы, китайские технологии и вопросы к оригинальности
Lada Azimut вызвал оживленные споры среди экспертов: необычные технические решения, схожесть с зарубежными моделями и рекордные сроки разработки заставляют задуматься о реальном происхождении платформы и перспективах отечественного автопрома.Читать далее
-
16.06.2026, 16:33
Какие автомобили лучше всего подходят для дачи: высокий клиренс, полный привод и вместимость
Эксперты выделили автомобили, которые справляются с бездорожьем и перевозкой вещей на дачу. В материале - ключевые параметры выбора, плюсы и минусы популярных моделей, а также советы по эксплуатации в российских условиях.Читать далее