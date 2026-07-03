Битва поколений-2026: Haval Jolion против Renault Duster — комфорт или выносливость

Haval Jolion и Renault Duster: испытания на российских дорогах и реальные отличия

В 2026 году эксперты провели комплексные испытания Haval Jolion и Renault Duster, чтобы выяснить, какой из кроссоверов лучше подходит для российских условий. В обзоре - анализ оснащения, эргономики и реальной проходимости на фоне новых требований к универсальности автомобилей.

В 2026 году эксперты провели комплексные испытания Haval Jolion и Renault Duster, чтобы выяснить, какой из кроссоверов лучше подходит для российских условий. В обзоре - анализ оснащения, эргономики и реальной проходимости на фоне новых требований к универсальности автомобилей.

В 2026 году российский рынок кроссоверов оказался в центре внимания: автолюбители всё чаще выбирают между Haval Jolion и Renault Duster, которые предлагают разные подходы к сочетанию комфорта, безопасности и проходимости. На фоне отдалённых дорог и растущих требований к надёжности этот выбор становится особенно актуальным.

Эксперты провели не только стандартные тест-драйвы, но и построили соответствующие модели испытаний на прочность. Оба кроссовера оснащены турбированными моторами мощностью 150 л.с., однако Jolion комплектуется 1,5-литровым двигателем и 7-ступенчатым «мокрым» роботом, а Duster — 1,3-литровым мотором и механической коробкой передач. Это сразу определяет разницу в характере: Jolion ориентирован на плавность и комфорт, а Duster — на простоту и выносливость.

Внешне Haval Jolion представляет собой современный дизайн: выразительная оптика и динамичный силуэт создают впечатление автомобиля классом выше. В салоне — большой 12-дюймовый экран и мягкая панель, однако с эргономикой возникают вопросы: передние кресла неудобны, руль не регулируется по вылету, что затрудняет поиск оптимальной посадки. В этом плане Renault Duster выигрывает: интерьер проще, но функциональнее, с удобными креслами, понятным климат-контролем и выключателем кругового обзора — редкость для этого сегмента.

Для задних пассажиров Jolion предлагает больше места: трое взрослых разместятся без проблем, есть подлокотник и дефлекторы вентиляции. В Duster сзади теснее, но багажники у этих моделей примерно одинаковы по объёму. Однако у Duster под полом — полноценная запаска, а у Jolion — лишь докатка, которая может стать критичной в дальней поездке.

Дорожный просвет — ещё один критический параметр. У Renault Duster он составляет 210 мм плюс стальная защита двигателя, что делает его настоящим проходимцем. У Haval Jolion — 190 мм и пластиковый пыльник, который ограничивает возможность съезда на асфальт. На трассе разница тоже заметна: Duster оказался проворнее при обгонах, расход топлива у него ниже — около 7,5 литра против почти 10 у Jolion.

На бездорожье различия становятся ещё очевиднее. Haval Jolion быстро проходит по грязной колее, подтверждая свою городскую направленность. Renault Duster, напротив, благодаря энергоёмкой подвеске и удачной высоте кузова уверенно преодолевает сложные участки. Оба автомобиля успешно прошли проверку на диагональное вывешивание, что говорит о надёжности трансмиссии, но именно клиренс стал решающим фактором в испытаниях.

Надёжность — ещё один аргумент в пользу этих моделей. В России уже эксплуатируются более 20 тысяч Renault Duster с этим мотором без серьёзных гарантийных случаев, и агрегаты Haval Jolion также не вызывают нареканий.

Несмотря на принадлежность к одному классу, Haval Jolion и Renault Duster решают разные задачи. Jolion — выбор для тех, кто ценит современный дизайн и комфорт в городе. Duster — для тех, кому важна проверенная практичность и уверенность на бездорожье. В 2026 году требования к универсальности автомобилей только возросли, и этот выбор стал особенно значимым.

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