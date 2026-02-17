Прошло исследование, что лучше выбрать: комфортный Haval Jolion или динамичный Renault Duster — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster на асфальте и бездорожье

Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Renault Duster - прошли комплексное сравнение на асфальте и вне дорог. Эксперты оценили их динамику, оснащение, комфорт и реальную проходимость. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.

Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Renault Duster - прошли комплексное сравнение на асфальте и вне дорог. Эксперты оценили их динамику, оснащение, комфорт и реальную проходимость. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.

Сравнение Haval Jolion и Renault Duster в 2026 году оказалось особенно актуальным для тех, кто выбирает кроссовер не только для города, но и для выездов за пределы асфальта. Несмотря на средние технические параметры, эти автомобили демонстрируют совершенно разный подход к комфорту, оснащению и возможностям для бездорожья. В условиях, когда российский рынок насыщен предложениями, разница между моделями моделей становится принципиальной для покупателей.

Технические особенности и комплектации

На первый взгляд, Jolion и Duster почти идентичны по динамике: оба оснащены турбомоторами мощностью 150 л.с. Однако у Renault чуть больший клиренс и более короткая колесная база, что сразу же выделяет его среди конкурентов.

В тесте участвовал Duster с механической коробкой передач и топовым 1,3-литровым турбомотором. У Jolion — 1,5-литровый двигатель, работающий в паре с 7-ступенчатым «мокрым» роботом. Для полного привода у Haval доступен только этот мотор, тогда как переднеприводная версия комплектуется другим агрегатом мощностью 143 л.с. Интересно, что даже у старшей модели Haval F7 установлен иной вариант 1,5-литрового турбомотора, отличающийся по характеристикам. Все эти машины собираются под Тулой, но моторы и коробки передач пока поставляются из Китая, что создает сложности для логистики и будущего обслуживания.

На трассе Jolion разочаровал вялой тягой и медлительной работой коробки передач. Тем не менее, оба автомобиля уже зарекомендовали себя как надежные: у Renault с этим мотором в России ездит более 20 тысяч машин без серьезных гарантийных случаев, а у Haval аналогичный агрегат, знакомый по модели F7, также не вызывает нареканий.

Дизайн и интерьер: разный подход к комфорту

Внешне Джолион выглядит современно и стильно, без явных признаков китайского происхождения. Линзованные фары, выразительные диодные фонари и стремительный силуэт выделяют его на фоне конкурентов. Дастер, напротив, представляет собой узнаваемый облик, похожий на первое поколение, что придает ему особую харизму, но делает его менее привлекательным на фоне Джолиона. Даже в топовой комплектации Renault простые галогеновые фары и скромные дверные ручки, а задние фонари хоть и оригинальны, но уступают по эффектности.

Внутри Haval Jolion производит впечатление автомобиля классом выше: выступ на лобовое стекло, большой 12-дюймовый экран, мягкая отделка панели и множество современных опций. Однако эргономика подкачала - неудобная форма передних кресел, отсутствие регулировки руля по вылету и сложная настройка мультимедиа через сенсорный экран. В Renault Duster интерьер проще, но функциональнее: климат-контроль, 8-дюймовая магнитола, управление со смартфона и четыре камеры кругового обзора. Удобная посадка, кресла с механическими регулировками, подходящими для дальних поездок.

Практичность и багажное пространство

По запасу места сзади Джолион заметно выигрывает: трое взрослых разместятся без проблем, есть подлокотник и дефлекторы обдува, а центральный тоннель меньше, чем у Дастера. В Renault сзади теснее, интерьер более скромный. С багажниками ситуация неоднозначная: Джолион чуть усупает по объему между арками, но выигрывает за счет боковых ниш. У Дастера под полом полноразмерная запаска, у Джолиона - только докатка.

Динамика и поведение на дороге

На бумаге Джолион должен быть быстрее: разгон до 100 км/ч за 9,8 секунды против 10,7 у Дастера с механикой. Однако на практике Renault оказывается проворнее, особенно на старте с хода, и даже по максимальной скорости превосходит конкурента. Французский мотор, несмотря на опасения.

Дорожный просвет у Дастера - 210 мм, плюс вздернутые бамперы и штатная стальная защита двигателя. Джолион предлагает только 190 мм под пластиковым пыльником.

Испытания на бездорожье: кто справился лучше

Перед выездом на бездорожье оба кроссовера прошли тест на роликах, имитирующих скользкое покрытие. Неожиданно, оба автомобиля успешно справились с имитацией диагонального вывешивания, что говорит о хорошем запасе прочности трансмиссии, особенно для Jolion. Однако в реальных грязевых условиях все решают клиренс и геометрия кузова. Haval быстро застрял, подтвердив свой сугубо городской характер. Duster же уверенно преодолевал препятствия благодаря энергоемкой подвеске и большому дорожному просвету.

На асфальте оба автомобиля ведут себя достойно, но Duster оказался экономичнее: в тесте он расходовал 7,5 литра на 100 км, тогда как Jolion — почти 10 литров. В итоге, несмотря на схожий класс, Jolion и Duster оказались машинами для разных задач. Один создан для города и комфорта, другой — для приключений и сложных дорог.