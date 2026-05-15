Исследование, что лучше выбрать: комфортный Haval Jolion или динамичный Renault Duster — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

15 мая 2026, 06:52
Haval Jolion и Renault Duster: тест на асфальте и бездорожье, неожиданные выводы
Эксперты сравнили Haval Jolion и Renault Duster в условиях города и вне дорог. Оценивались динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Результаты оказались неожиданными и важны для тех, кто выбирает кроссовер в 2026 году.
В 2026 году российский рынок кроссоверов насыщен предложениями, но выбор между Haval Jolion и Renault Duster остается особенно актуальным для тех, кто ищет универсальный автомобиль. Эти две модели часто рассматривают как альтернативу другу другу, однако их особенности становятся принципиальными, если смотреть на реальные условия эксплуатации.
С точки зрения технической характеристики, оба кроссовера оснащены турбированными моторами мощностью 150 л.с., но на этом сходство заканчивается. У Renault Duster чуть больший дорожный просвет и более короткая база, что сразу же выделяет его среди конкурентов. В тесте участвовал Duster с механической коробкой передачи и топовым 1,3-литровым турбомотором, а у Jolion — 1,5-литровый двигатель с 7-ступенчатым «мокрым» роботом. Для полного привода у Haval доступен только этот мотор, а переднеприводная версия комплектуется другим агрегатом на 143 л.с. Все автомобили проезжают под Тулой, но моторы и коробки пока называются из Китая, что создает сложности для логистики и обслуживания.
На трассе Jolion себя реализовал не лучшим образом: тяга оказалась вялой, а коробка передач - медлительной. Тем не менее, оба автомобиля уже зарекомендовали себя как надежные: у Renault с этим мотором в России ездит более 20 тысяч машин без серьезных гарантийных случаев, а у Haval аналогичный агрегат, знакомый по F7, также не возникает нареканий.
Внешний вид Jolion современный и динамичный: линзованные фары, выразительные диодные фонари, стремительный силуэт. Дастер же сохраняет узнаваемый облик, похожий на первое поколение, что придает ему харизму, но делает его менее привлекательным на фоне Джолиона. Даже в топовой комплектации Renault — простые галогеновые фары и скромные дверные ручки, а задние фонари хоть и оригинальны, но уступают по эффектности.
Внутри Haval Jolion классом выше: большой 12-дюймовый экран, мягкая отделка, множество современных опций. Однако эргономика не идеальна - неудобная форма передних кресел, отсутствие регулировки руля по вылету и сложности настройки мультимедиа через сенсорный экран. В Дастере интерьер проще, но функциональнее: климат-контроль, 8-дюймовая магнитола, управление со смартфона и четыре камеры кругового обзора. Удобная посадка, кресла с механическими регулировками, подходящие для дальних поездок.
Практичность – еще один критический критерий. По запасу места сзади Джолион выигрывает: трое взрослых разместятся без проблем, есть подлокотник и дефлекторы обдува, а центральный тоннель меньше, чем у Дастера. В Renault сзади теснее, интерьер более скромный. С багажниками ситуация неоднозначная: Джолион чуть отстает по объему между арками, но выигрывает за счет боковых ниш. У Дастера под полом полноразмерная запаска, у Джолиона - только докатка.
На бумаге Джолион должен быть быстрее: разгон до 100 км/ч за 9,8 секунды против 10,7 у Дастера с механикой. Однако на практике Renault оказывается проворнее, особенно на старте, и даже по максимальной скорости превосходит конкурента. Дорожный просвет у Дастера - 210 мм, плюс вздернутые бамперы и штатная стальная защита двигателя. Jolion предлагает только 190 мм под пластиковым пыльником.
Испытания на бездорожье показали, что оба кроссовера успешно справились с диагональным вывешиванием на роликах, что говорит о хорошем запасе прочности трансмиссии, особенно у Haval Jolion. Однако в грязевых условиях всё решают клиренс и геометрия кузова. Haval быстро застрял, подтвердив свой городской характер, а Duster уверенно преодолевал препятствия благодаря энергоемкой подвеске и большому дорожному просвету.
На асфальте оба автомобиля ведут себя достойно, но Дастер оказался экономичнее: в тесте он расходовал 7,5 литра на 100 км, как Джолион - тогда почти 10 литров. Это может стать решающим агрументом для тех, кто часто ездит на дальние расстояния.
В заключение стоит отметить, что оба кроссовера продаются в России, но поставки комплектующих идут из Китая. Это может повлиять на стоимость обслуживания и доступность запасных частей в будущем. Кроме того, выбор между моделями позволяет понять, как меняются ожидания российских водителей: одни делают ставку на комфорт и технологии, другие — на надежность и проходимость. В условиях внешнего рынка такие тонкости приобретают особое значение.
Выбор между моделями зависит и от приоритетов: Джолион создан для города и комфорта, а Дастер — для приключений и сложных дорог. Интересно, что тенденция к выбору более комфортных и современных кроссоверов распространена и среди женщин, как показал недавний анализ рынка - подробнее об этом можно узнать в материале о предпочтениях среди российских автолюбителей .
